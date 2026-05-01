От чего умер Моцарт: четыре версии, из-за которых ученых спорят до сих пор

В декабре 1791 года один из величайших композиторов в истории слег с лихорадкой, отеками и мучительной болью. Спустя две недели Вольфганга Амадея Моцарта не стало, ему было всего 35 лет. Вскрытие не проводилось, точный диагноз не ставился, а останки были утеряны. С тех пор ученые предложили более 130 версий его смерти, но ни одна не стала общепринятой. А ведь это композитор, чья музыка помогает людям с эпилепсией.

Какими были последние дни Моцарта

Моцарт умер на пике творческой активности. В последние месяцы жизни он завершил партитуру оперы «Волшебная флейта», дирижировал ее премьерой, написал Концерт для кларнета ля мажор и начал работу над знаменитым Реквиемом ре минор, произведением, которое ему так и не суждено было закончить.

Болезнь развивалась стремительно. Очевидцы описывали высокую температуру, сильные отеки рук и ног, боль и слабость. Моцарт был настолько опухшим, что не мог перевернуться в постели. Лечащий врач Томас Франц Клоссет записал в свидетельстве о смерти диагноз острая лихорадка. По сути, это означало лишь то, что у пациента была сыпь и жар, довольно расплывчатая формулировка даже для 18 века.

Важно учитывать, что самое подробное описание последних дней композитора мы знаем из письма его свояченицы Софи Хайбель, написанного спустя 34 года после его смерти. Прямых медицинских записей, которые отвечали бы современным стандартам, не существует. Именно эта неопределенность и питает десятки гипотез по сей день.

Отравление Моцарта

Самая известная теория, отравление, обязана своей популярностью не столько науке, сколько искусству. Пьеса Питера Шаффера «Амадей» (1979) и ее оскароносная экранизация 1984 года изобразили композитора Антонио Сальери как ревнивого злодея, который якобы погубил гениального соперника.

Слухи об отравлении появились буквально через неделю после смерти Моцарта, потому что берлинская газета опубликовала соответствующее сообщение. Сам Моцарт, по свидетельствам, незадолго до смерти говорил жене, что его отравили, и даже называл яд — аква-тофана, медленно действующую смесь мышьяка и свинца.

Что касается Сальери, позднее ходили слухи, будто на старости лет он признался в убийстве, но затем отрекся от своих слов. Большинство историков считают эту версию не более чем сплетней. Токсичные вещества действительно широко использовались в медицине того времени, что добавляет версии отравления долю правдоподобности, однако убедительных доказательств умышленного отравления так и не нашлось.

Стрептококковая инфекция и отказ почек

Наиболее обоснованная с медицинской точки зрения версия появилась в 2009 году, когда команда исследователей из Амстердама, Вены и Лондона опубликовала работу в Annals of Internal Medicine. Ученые изучили венские регистры смертей за ноябрь-декабрь 1791 года и январь 1792-го, а также аналогичные периоды двух соседних лет. Всего были проанализированы данные о 5 011 взрослых умерших.

Результат оказался показательным: смертность от отеков среди молодых мужчин в недели вокруг гибели Моцарта была заметно выше, чем в предыдущие и последующие годы. Исследователи предположили, что в городе бушевала локальная эпидемия стрептококковой инфекции, возможно, начавшаяся в военном госпитале.

Механизм, который описывают ученые, выглядит так: стрептококк (по сути, тот же возбудитель, что вызывает ангину) при отсутствии лечения антибиотиками может спровоцировать постстрептококковый гломерулонефрит. Это воспаление почечных клубочков, которое приводит к нарушению фильтрации, задержке жидкости и обширным отекам, то есть именно то, что описывали очевидцы.

Версия хорошо согласуется с известными симптомами, но остается реконструкцией, а не подтвержденным диагнозом. Без лабораторных анализов и сохранившихся останков доказать ее окончательно невозможно.

Пурпура Шенлейна — Геноха у Моцарта

Еще в 1983 году австралийский врач Питер Дэвис предложил альтернативную версию: Моцарт мог страдать от пурпуры Шенлейна — Геноха. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует мелкие кровеносные сосуды, вызывая воспаление, сыпь, боли в суставах и, что особенно важно, поражение почек.

Пурпура Шенлейна — Геноха нередко развивается после перенесенных инфекций, в том числе стрептококковых. Сторонники этой теории указывают на то, что Моцарт всю жизнь страдал от повторяющихся заболеваний: в детстве он перенес скарлатину, брюшной тиф, оспу и ревматические приступы. Такой анамнез мог сделать его уязвимым для иммунного сбоя.

Теория Дэвиса объясняет широкий спектр симптомов Моцарта — от отеков и лихорадки до возможного кровоизлияния в мозг в последние часы жизни. Однако у нее есть слабые места: например, характерные пурпурные пятна на коже, типичные для этого заболевания, в описаниях очевидцев не упоминаются.

Моцарт мог умереть от кровопускания

Четвертая версия касается не столько болезни, сколько ее лечения. Кровопускание было стандартной медицинской процедурой в Европе 18 века — врачи верили в теорию «гуморов» (жидкостей организма), баланс которых якобы определял здоровье. При любой лихорадке считалось необходимым «выпустить дурную кровь».

По свидетельству Софи Хайбель, когда к Моцарту вызвали врача, тот назначил кровопускание и холодные компрессы на голову. После процедуры силы композитора быстро угасли, он потерял сознание и больше не пришел в себя. Моцарт умер примерно через два часа после последнего кровопускания.

Некоторые исследователи полагают, что за последние две недели болезни процедуру могли провести до трех раз. Для человека, обезвоженного лихорадкой и рвотой, потеря значительного объема крови могла оказаться критической, вплоть до системного шока.

Впрочем, кровопускание вряд ли было единственной причиной смерти. Скорее всего, оно стало тем фактором, который ускорил гибель уже тяжело больного человека. Это, пожалуй, самый горький аспект всей истории: медицина, призванная спасти Моцарта, могла приблизить его конец.

Почему ученые не могут установить причину смерти Моцарта

Современный медицинский анализ склоняется к тому, что Моцарт скорее всего умер от инфекции, приведшей к почечной недостаточности, а не от яда завистливого коллеги. Но даже самые убедительные теории опираются на неполные записи и воспоминания, записанные десятилетия спустя.

Могила Моцарта утеряна, как и большинство людей его социального положения, он был похоронен в общей могиле. Без сохранившихся останков провести генетический или токсикологический анализ невозможно. Каждая из четырех версий предлагает логичное объяснение, но ни одна не снимает все противоречия.

Возможно, правда лежит на пересечении нескольких теорий: хроническая предрасположенность к почечным заболеваниям, острая стрептококковая инфекция на фоне эпидемии и агрессивное лечение кровопусканием — вместе эти факторы могли создать смертельную комбинацию. Но подтвердить это наверняка, скорее всего, не удастся уже никогда. Как и один из его последних шедевров, история Моцарта остается незавершенной.