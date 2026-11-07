Почему вороны любят блестящие вещи? Или это миф?

Оставили на дачном столе кольцо, а потом не нашли? У некоторых сразу появляется подозреваемая — ворона. Ещё бы: эти птицы запоминают человеческие лица и вообще отличаются сообразительностью. Может, одна из них и прихватила блестящее колечко? Но есть один нюанс: в любви к чужим украшениям изначально обвиняли совсем других птиц.

Как сороки стали пернатыми воровками

Слава похитительниц колец, монет и серебряных ложек издавна принадлежит сорокам. Они, как и вороны, относятся к семейству врановых. А в 1817 году появилась знаменитая опера Россини «Сорока-воровка», где птица крадёт серебряную ложку, а обвиняют в этом невиновную девушку.

История помогла закрепить за сороками сомнительную репутацию. А со временем любовь к блестяшкам стали приписывать и другим врановым.

Есть и ещё одна причина. Когда птица поднимает обычную веточку, мы едва ли обращаем на это внимание. А вот если схватит кольцо — такую историю точно запомним. Редкие случаи постепенно превратились в устойчивый миф о птицах-воришках.

Учёные предложили сорокам блестящие вещи — и удивились

Чтобы проверить популярное убеждение, исследователи разложили рядом с кормом блестящие винтики, колечки и фольгу. Для сравнения положили похожие предметы, окрашенные матовой синей краской.

Результат оказался неожиданным. За 64 испытания сороки всего дважды подняли блестящее колечко — и оба раза тут же его бросили! Более того, птицы настороженно относились и к блестящим, и к матовым предметам. Иногда незнакомые вещи даже мешали им подойти к еде.

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Как показал эксперимент, особой тяги к блестящим вещам у сорок не обнаружили. Правда, исследование проводили именно с сороками, а не с воронами. Но орнитологи не находят убедительных доказательств такой привычки и у диких ворон.

Почему вороны всё-таки таскают мелкие предметы

Врановые очень любопытны, особенно в молодости. Они могут подхватывать предметы клювом, перекладывать их, разбирать и даже прятать. В природе это бывают палочки, камешки, скорлупки. А рядом с человеком в поле зрения попадают ключи, крышечки и другие мелочи.

Как объясняют орнитологи, молодые врановые таким образом исследуют окружающий мир и играют. Их привлекает не столько блеск, сколько возможность повозиться с интересной находкой.

Эти птицы вообще способны на удивительные вещи. Например, некоторые вороны умеют считать вслух, издавая нужное количество звуков.

А настоящие кражи? Тоже случаются! В Канаде прославилась ворона по имени Кэнак, которая в 2016 году утащила нож с места полицейского расследования. Об этом рассказывало издание Audubon. Правда, птица выросла среди людей, поэтому была особенно любопытна к человеческим вещам.

Вороны иногда приносят подарки людям

Наверняка вы слышали истории о воронах, которые оставляют своим кормильцам монетки, пуговицы или камушки. Такие случаи действительно описаны. Но «подарок» не обязательно означает благодарность. Птица могла просто бросить принесённый предмет, заметив угощение.

Есть и другая версия. Если человек начинает давать больше еды после получения такой находки, сообразительная ворона может запомнить эту связь.

Как отмечают специалисты, точные мотивы такого поведения пока не установлены. Поэтому считать каждую оставленную монетку осознанным знаком признательности не стоит. Хотя история от этого не становится менее забавной.

Что вороны и сороки действительно могут унести с дачи

Если на участке исчезла гайка, небольшая металлическая деталь или украшение, не спешите обвинять птиц. Без очевидцев определить виновника практически невозможно.

Зато известно, что врановые могут забирать человеческие вещи для строительства гнёзд. В них действительно находили проволоку и металлические детали. А в Европе обнаружили даже гнёзда из шипов, которые устанавливают на зданиях для отпугивания птиц. Вот такая ирония!

С едой всё ещё проще: орехи и другие съедобные находки вороны могут уносить и прятать про запас. А вот коллекционировать драгоценности им незачем.

Чтобы не искать потом пропавшие мелочи по всему участку:

Убирайте кольца, ключи и мелкий крепёж в закрывающуюся коробку, а не оставляйте на столе.

Не бросайте в саду леску, нитки и тонкую проволоку: птицы могут использовать их для гнёзд и случайно травмироваться.

Если что-то исчезло, сначала проверьте траву, щели настила и пространство под столом. И не забывайте про ветер и собственную невнимательность.

А искать потерянное кольцо в сорочьем гнезде точно не нужно. Птицы обычно не устраивают там тайные ювелирные склады, как бы красиво эта легенда ни звучала.