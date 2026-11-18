Перед праздниками полезно помнить, что настоящую красную икру от имитации проще всего отличить по составу на банке. В натуральной указаны только икра, соль, растительное масло и консерванты. Если в списке есть альгинат, каррагинан, загустители или красители, перед вами подделка, сделанная из водорослей и желирующих веществ. Только вот проверять состав в этом году приходится по новым ценам: за год настоящая лососевая икра в магазинах подорожала примерно вдвое, а икра горбуши даже в 2,5 раза. Почему так случилось и стоит ли ждать, что цены пойдут ещё выше?

Икра горбуши подорожала на 154% за год

Свежие цифры приводит Рыбный союз, который следит за розничными ценами. По его данным, к 17 ноября 2026 года все основные виды красной икры заметно подорожали по сравнению с прошлым ноябрём. Сильнее всего выросла в цене икра горбуши, самая массовая и раньше самая доступная. Об этом пишут авторы сайта Коммерсантъ.

Икра Цена за 1 кг Рост за год Горбуша 22,9 тыс. руб. 154% Кета 22,5 тыс. руб. 111% Кижуч 24 тыс. руб. 122% Нерка 18 тыс. руб. 71%

Ещё недавно картина выглядела спокойнее. Исследовательская компания ICMR посчитала, что с октября 2025 по сентябрь 2026 года икра в среднем подорожала всего на 15%. Расхождение объясняется просто: это среднее за весь год, а основной скачок цен случился уже осенью, когда стало понятно, каким вышел улов.

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Лосося поймали вдвое меньше прогноза

Главная причина подорожания связана с путиной, сезонным выловом лососевых рыб на Дальнем Востоке. В этом году его результаты оказались плохими. Ожидалось, что рыбаки добудут 227 тыс. тонн лосося, а в итоге поймали около 100 тыс. тонн, то есть меньше половины прогноза.

Меньше рыбы означает меньше икры. По оценке Рыбного союза, производство красной икры в России сократилось втрое: с 12 тыс. до 4 тыс. тонн. Сначала дефицит сырья подтолкнул вверх оптовые цены, а за ними подтянулись и цены в магазинах.

Топливо, логистика и меньше нелегальной икры

Улов не единственная причина. В Рыбном союзе указывают, что дорожает и само производство: растут цены на топливо, перевозку и рыболовное оборудование. Всё это закладывается в стоимость банки на полке.

Есть и менее очевидный фактор. Ветеринарный и другой контроль стал строже, и на рынке стало меньше дешёвой нелегальной икры. В прошлом году именно она тянула средние цены вниз. Впрочем, в Рыбном союзе называют это возможной причиной, а не доказанной.

Красная рыба дорожает медленнее икры

Сама лососевая рыба тоже выросла в цене, но гораздо скромнее. По подсчётам ICMR, за год с октября 2025 по сентябрь 2026 года замороженная красная рыба подорожала на 21%, охлаждённая на 9%, а солёная, копчёная и вяленая на 6%. Аналитики NTech оценивают средний рост в 5,9%, до 1,2 тыс. рублей за килограмм.

При этом люди продолжают покупать красную рыбу. По данным NTech, за тот же период её продали в магазинах 81,5 тыс. тонн на 101,4 млрд рублей. Это на 11,4% больше по объёму и на 18% больше в деньгах, чем годом ранее.

Рыбопромышленники не видят причин для дефицита

Не все в отрасли считают ситуацию тревожной. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев напоминает, что нынешний улов лосося был обычным делом в 1958–1989 годах, и не видит оснований говорить о дефиците. Нынешний рост цен он считает спекулятивным и уверен, что он «скоро выдохнется».

В Рыбном союзе тоже не ждут резкого подорожания. По мнению аналитиков, цены застыли на уровне 18–24 тыс. рублей за килограмм, и платить больше покупатели вряд ли готовы. Перед Новым годом возможен лишь небольшой сезонный рост на 5–10% на отдельные популярные позиции. К тому же в праздники магазины обычно устраивают акции, чтобы поддержать спрос.

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Покупатели переходят на икру минтая и маленькие банки

Высокие цены уже меняют привычки. В ICMR замечают, что последние два года люди всё чаще берут икру минтая, сельди и трески, а также имитированную икру. Полностью заменить лососевую она не может, но помогает накрыть праздничный стол дешевле.

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Аналитики ожидают, что перед Новым годом продажи икры щуки, минтая и сельди вырастут на 15–25% по объёму. А те, кто не готов отказаться от красной икры, покупают её реже и в маленьких банках. Если выбираете недорогую альтернативу, загляните в состав: на имитации производитель обязан прямо написать, что это «имитированная» икра или аналог.