Почему в пустынях так жарко: причина не в солнце и не в песке?

Когда мы думаем о пустыне, воображение сразу рисует бескрайние песчаные дюны и палящее солнце. Именно там зафиксированы самые экстремальные температуры на нашей планете, однако настоящая природа этих территорий куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оказывается, испепеляющий зной это вовсе не обязательное условие, а причины невероятной жары кроются в происходящих в земной атмосфере процессах и свойствах самого песка.

В пустыне не обязательно должно быть жарко

Многие уверены, что главное свойство таких мест это экстремально высокие температуры. Однако климатологи определяют пустыни совершенно иначе. Главный критерий пустыни это количество осадков, будь то дождь, снег или град. Если территория получает менее 250 миллиметров влаги в год, она официально получает статус пустыни.

Именно поэтому самое большое засушливое пространство на Земле находится не в Африке, а на Южном полюсе. Антарктида считается ледяной пустыней, поскольку снег там идет крайне редко. Ее поверхность покрыта гигантским ледяным щитом, который формировался из микроскопических осадков на протяжении десятков миллионов лет. При этом средняя зимняя температура в центральных районах Антарктиды может опускаться до минус 60 градусов Цельсия.

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Где находятся самые сухие места на Земле

Если посмотреть на глобус, можно заметить интересную закономерность. Большинство горячих засушливых регионов, включая Сахару, Аравийскую пустыню и Большую пустыню Виктория в Австралии, расположены примерно на 30 градусах северной и южной широты от экватора.

Такое расположение не случайно. Экватор получает максимум солнечного света, поэтому воздух у земли нагревается и поднимается вверх. Оказавшись на высоте, он расширяется и остывает, а содержащаяся в нем влага превращается в дождь. На полюсах, наоборот, холодный воздух опускается вниз. Эти процессы создают гигантские петли движущегося воздуха в каждом полушарии.

Из-за вращения Земли эта глобальная система разбивается на более мелкие потоки. В результате воздушные массы опускаются к земле как раз на широте около 30 градусов, а также у полюсов. Опускаясь, воздух сжимается и нагревается, что заставляет влагу испаряться и создает идеально сухие условия.

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Три причины, почему в пустынях жарко

Самые известные пустыни мира, расположенные в этих сухих широтах, прогреваются до невероятных значений. Например, в калифорнийской Долине Смерти температура воздуха достигала 56,7 градуса Цельсия, а в иранской пустыне Деште-Лут поверхность земли раскалялась до 80,8 градуса.

Невероятная жара возникает из-за трех факторов:

Отсутствие облаков. В обычных условиях влага в воздухе формирует облака, которые блокируют часть солнечного света и создают тень. В сухом климате этого защитного экрана нет, поэтому солнечная энергия нагревает поверхность на полную мощность;

В обычных условиях влага в воздухе формирует облака, которые блокируют часть солнечного света и создают тень. В сухом климате этого защитного экрана нет, поэтому солнечная энергия нагревает поверхность на полную мощность; Низкая теплоемкость песка. Вода нагревается медленно, так как требует много энергии. В свою очередь камни и песок обладают низкой удельной теплоемкостью, и они моментально впитывают энергию солнца и раскаляются. Но по этой же причине они быстро отдают тепло: как только солнце садится, оно уходит в космос, из-за чего после полуденного зноя наступает ночной холод;

Вода нагревается медленно, так как требует много энергии. В свою очередь камни и песок обладают низкой удельной теплоемкостью, и они моментально впитывают энергию солнца и раскаляются. Но по этой же причине они быстро отдают тепло: как только солнце садится, оно уходит в космос, из-за чего после полуденного зноя наступает ночной холод; Отсутствие испарения. В зеленых зонах растения выделяют влагу в воздух, охлаждая окружающее пространство. В сухих регионах растительности почти нет, поэтому природный кондиционер не работает, а солнечное тепло остается запертым у поверхности земли.

Что будет с пустынями в будущем

Влияние человека на планету, включая сжигание ископаемого топлива и вырубку лесов, меняет даже такие экстремальные экосистемы. По данным климатологов, опубликованным в научном издании The Conversation, глобальное потепление делает пустыни жарче, суше и пыльнее. Происходит опустынивание, когда безжизненные пески захватывают территории, где раньше было больше растительности.

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Однако климатические изменения проявляются неравномерно. В некоторых регионах меняется направление ветров, что парадоксальным образом приносит больше дождей. Ученые наблюдают частичное озеленение в пустыне Тар на границе Индии и Пакистана, на южной окраине Сахары и в некоторых районах Китая. Хотя появление зелени может показаться хорошим явлением, такие резкие изменения разрушают экосистему, мешая выживать местным животным и растениям, которые тысячелетиями приспосабливались к суровым условиям.