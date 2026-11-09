Мой телевизор трещит по ночам, даже когда выключен. Я выяснил, что происходит

Недавно я заметил, что мой телевизор ночью щелкает и потрескивает. Причем это происходило именно когда он был выключен, и иногда у него даже был выдернут шнур. Это такой же странный звук, как внезапные потрескивания натяжного потолка, поэтому мне стало интересно, из-за чего техника так себя ведет, и я выяснил, что зачастую это совершенно нормально и не говорит о поломке. Но не все звуки безобидны, и некоторые действительно сигналят о неисправности. Сейчас я вкратце расскажу, как отличить одно от другого.

Пластик и металл по-разному реагируют на тепло

Во время работы телевизор нагревается. Тепло дают блок питания, процессор и электроника экрана, а от них прогреваются пластиковый корпус, металлические крепления и внутренняя рама. От тепла почти все материалы немного расширяются, а остывая, сжимаются. Физики называют это тепловым расширением, и с ним мы сталкиваемся постоянно.

Вся загвоздка в том, что пластик и металл меняют размер не одинаково. Детали чуть-чуть смещаются друг относительно друга, и в местах соединения копится напряжение. Когда оно резко сбрасывается, раздаётся щелчок.

Это похоже на пластиковую бутылку, которую сжали в руке и отпустили: стенки возвращаются на место и иногда громко щёлкают. В телевизоре всё то же самое, только сдвиги гораздо меньше. Даже представители компании Samsung говорили, что потрескивание пластикового корпуса во время работы и после выключения неисправностью не считается.

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Ночью совпадают остывание и тишина

Причин тут несколько. Первая: телевизор остывает не сразу. Если вы весь вечер смотрели фильм (обратите внимание на нашу подборку), а потом выключили его и легли спать, детали ещё долго отдают тепло, и щелчки раздаются как раз в это время. Иногда одиночные звуки бывают слышны и заметно позже, пока остывает вся конструкция.

Вторая причина: ночью тихо. Днём такой щелчок теряется среди разговоров, музыки и шума с улицы, а в тишине спальни он кажется очень громким, особенно если телевизор стоит рядом с кроватью. Ночью вообще всё кажется тревожнее, чем днём, и непонятный звук тоже.

Третья причина: к утру комната остывает. Пластиковые и металлические детали реагируют на это, даже когда телевизор давно выключен. Также сила потрескивания зависит от температуры и влажности воздуха, размера телевизора и того, сколько времени он проработал.

Нормальный треск, повод для проверки и опасные признаки

Сами по себе щелчки мало что говорят. Важнее, как ведёт себя телевизор в целом. Вот три ситуации и что делать в каждой:

Ситуация Признаки Что делать Обычный треск корпуса Короткие отдельные щелчки после включения или выключения, изображение в порядке, нет перегрева Ничего не делать Повод проверить Треск стал громче или почти постоянным, появился гул, бывают зависания и проблемы с картинкой Обратиться в сервис Опасная ситуация Запах горелого, дым, искры, сильный нагрев, повторяющиеся отключения Перестать пользоваться и отключить от сети, если это безопасно

Прислушайтесь, откуда идёт звук. Если щёлкает корпус выключенного телевизора, почти наверняка дело в остывании деталей. А вот треск из динамиков во время просмотра — это уже не тепловое расширение. Причина может быть в звуковой части самого телевизора, в подключённой приставке или в кабеле.

Четыре случая, когда телевизор пора нести в сервис

Обычное потрескивание редко требует ремонта. Но в этих случаях откладывать не стоит:

Треск стал постоянным или усиливается. Раньше был щелчок-другой после выключения, а теперь телевизор трещит и гудит без остановки.

Телевизор сам выключается или перезагружается, особенно одновременно со странными звуками. Возможна неисправность электроники или питания.

Появились проблемы с картинкой или звуком: экран гаснет, телевизор не включается, пропадает звук. Вместе с необычным треском это повод для диагностики.

Пахнет горелым, идёт дым или видны искры. Телевизором нужно сразу перестать пользоваться и не включать снова.

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Вентиляция и место установки уменьшают щелчки

Полностью избавиться от обычного треска не всегда получается: это свойство самих материалов. Но щелчки можно сделать реже и тише.

Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте телевизор в тесную нишу, где застаивается тёплый воздух.

Держите его подальше от обогревателя: лишнее тепло заставляет корпус сильнее менять размер.

Не направляйте на телевизор поток горячего воздуха и избегайте резких перепадов температуры.

Проверьте, что телевизор устойчиво стоит на подставке или надёжно закреплён на стене.

Убедитесь, что щёлкает именно он, а не стоящие рядом приставка, саундбар или игровая консоль.

Разбирать телевизор в поисках источника звука нельзя, и ослаблять крепления внутри корпуса тоже. Некоторые детали внутри опасны даже после отключения от сети.

Отключение телевизора от розетки на ночь

Если телевизор просто иногда щёлкает после выключения, выдёргивать вилку не обязательно. Звуки связаны с остыванием корпуса, а не с тем, что к нему продолжает поступать электричество. По этой же причине отключение от розетки от щелчков не спасёт: нагретые детали всё равно будут остывать.

Другое дело, если слышен подозрительный электрический треск, телевизор сам перезагружается или пахнет перегревом. Тогда его нужно отключить от сети и не включать до проверки в сервисе.

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Главный ориентир простой: смотрите, как телевизор работает. Если он показывает нормально, не перегревается и лишь изредка щёлкает, даже если он совсем новый, ремонт не нужен. Беспокоиться стоит, когда треск постоянный и усиливается, телевизор сам выключается или начинает пахнуть гарью.