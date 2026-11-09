Мой телевизор трещит по ночам, даже когда выключен. Я выяснил, что происходит

Рамис Ганиев

Недавно я заметил, что мой телевизор ночью щелкает и потрескивает. Причем это происходило именно когда он был выключен, и иногда у него даже был выдернут шнур. Это такой же странный звук, как внезапные потрескивания натяжного потолка, поэтому мне стало интересно, из-за чего техника так себя ведет, и я выяснил, что зачастую это совершенно нормально и не говорит о поломке. Но не все звуки безобидны, и некоторые действительно сигналят о неисправности. Сейчас я вкратце расскажу, как отличить одно от другого.

Выключенный телевизор при слабом освещении

Выключенный телевизор при слабом освещении

Пластик и металл по-разному реагируют на тепло

Во время работы телевизор нагревается. Тепло дают блок питания, процессор и электроника экрана, а от них прогреваются пластиковый корпус, металлические крепления и внутренняя рама. От тепла почти все материалы немного расширяются, а остывая, сжимаются. Физики называют это тепловым расширением, и с ним мы сталкиваемся постоянно.

Вся загвоздка в том, что пластик и металл меняют размер не одинаково. Детали чуть-чуть смещаются друг относительно друга, и в местах соединения копится напряжение. Когда оно резко сбрасывается, раздаётся щелчок.

Это похоже на пластиковую бутылку, которую сжали в руке и отпустили: стенки возвращаются на место и иногда громко щёлкают. В телевизоре всё то же самое, только сдвиги гораздо меньше. Даже представители компании Samsung говорили, что потрескивание пластикового корпуса во время работы и после выключения неисправностью не считается.

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Ночью совпадают остывание и тишина

Причин тут несколько. Первая: телевизор остывает не сразу. Если вы весь вечер смотрели фильм (обратите внимание на нашу подборку), а потом выключили его и легли спать, детали ещё долго отдают тепло, и щелчки раздаются как раз в это время. Иногда одиночные звуки бывают слышны и заметно позже, пока остывает вся конструкция.

Вторая причина: ночью тихо. Днём такой щелчок теряется среди разговоров, музыки и шума с улицы, а в тишине спальни он кажется очень громким, особенно если телевизор стоит рядом с кроватью. Ночью вообще всё кажется тревожнее, чем днём, и непонятный звук тоже.

Третья причина: к утру комната остывает. Пластиковые и металлические детали реагируют на это, даже когда телевизор давно выключен. Также сила потрескивания зависит от температуры и влажности воздуха, размера телевизора и того, сколько времени он проработал.

Нормальный треск, повод для проверки и опасные признаки

Сами по себе щелчки мало что говорят. Важнее, как ведёт себя телевизор в целом. Вот три ситуации и что делать в каждой:

Ситуация Признаки Что делать
Обычный треск корпуса Короткие отдельные щелчки после включения или выключения, изображение в порядке, нет перегрева Ничего не делать
Повод проверить Треск стал громче или почти постоянным, появился гул, бывают зависания и проблемы с картинкой Обратиться в сервис
Опасная ситуация Запах горелого, дым, искры, сильный нагрев, повторяющиеся отключения Перестать пользоваться и отключить от сети, если это безопасно

Прислушайтесь, откуда идёт звук. Если щёлкает корпус выключенного телевизора, почти наверняка дело в остывании деталей. А вот треск из динамиков во время просмотра — это уже не тепловое расширение. Причина может быть в звуковой части самого телевизора, в подключённой приставке или в кабеле.

Четыре случая, когда телевизор пора нести в сервис

Обычное потрескивание редко требует ремонта. Но в этих случаях откладывать не стоит:

  • Треск стал постоянным или усиливается. Раньше был щелчок-другой после выключения, а теперь телевизор трещит и гудит без остановки.
  • Телевизор сам выключается или перезагружается, особенно одновременно со странными звуками. Возможна неисправность электроники или питания.
  • Появились проблемы с картинкой или звуком: экран гаснет, телевизор не включается, пропадает звук. Вместе с необычным треском это повод для диагностики.
  • Пахнет горелым, идёт дым или видны искры. Телевизором нужно сразу перестать пользоваться и не включать снова.

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Вентиляция и место установки уменьшают щелчки

Полностью избавиться от обычного треска не всегда получается: это свойство самих материалов. Но щелчки можно сделать реже и тише.

  • Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте телевизор в тесную нишу, где застаивается тёплый воздух.
  • Держите его подальше от обогревателя: лишнее тепло заставляет корпус сильнее менять размер.
  • Не направляйте на телевизор поток горячего воздуха и избегайте резких перепадов температуры.
  • Проверьте, что телевизор устойчиво стоит на подставке или надёжно закреплён на стене.
  • Убедитесь, что щёлкает именно он, а не стоящие рядом приставка, саундбар или игровая консоль.

Разбирать телевизор в поисках источника звука нельзя, и ослаблять крепления внутри корпуса тоже. Некоторые детали внутри опасны даже после отключения от сети.

Телевизор на стене в гостиной с деревянной тумбой

Телевизор на стене в гостиной с деревянной тумбой

Отключение телевизора от розетки на ночь

Если телевизор просто иногда щёлкает после выключения, выдёргивать вилку не обязательно. Звуки связаны с остыванием корпуса, а не с тем, что к нему продолжает поступать электричество. По этой же причине отключение от розетки от щелчков не спасёт: нагретые детали всё равно будут остывать.

Другое дело, если слышен подозрительный электрический треск, телевизор сам перезагружается или пахнет перегревом. Тогда его нужно отключить от сети и не включать до проверки в сервисе.

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Главный ориентир простой: смотрите, как телевизор работает. Если он показывает нормально, не перегревается и лишь изредка щёлкает, даже если он совсем новый, ремонт не нужен. Беспокоиться стоит, когда треск постоянный и усиливается, телевизор сам выключается или начинает пахнуть гарью.

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