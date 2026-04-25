Почему ночью все кажется безнадежным, а с утра совсем по-другому

Утром мир выглядит иначе, и это не просто житейская мудрость. Крупное британское исследование, основанное на почти миллионе наблюдений, подтвердило, что люди действительно чувствуют себя лучше с утра, а к полуночи их психическое состояние ухудшается. Эффект небольшой, но стабильный, и за ним стоит не только биология.

Утром люди счастливее, чем ночью

Британские ученые проанализировали данные более 49 000 взрослых жителей Англии, собранные в рамках масштабного социального исследования с марта 2020 по март 2022 года. За два года участники заполнили почти миллион анкет, в среднем каждый ответил примерно 18,5 раз.

Исследователи оценивали шесть параметров: симптомы депрессии, симптомы тревоги, ощущение счастья, удовлетворенность жизнью, чувство осмысленности жизни и одиночество. Это важно, потому что психическое здоровье — не одна простая шкала. Человек может быть одновременно тревожным, но довольным жизнью. Или одиноким, но не подавленным.

Результат оказался устойчивым: люди, заполнявшие анкеты утром, сообщали о наименьшем уровне депрессии, тревоги и одиночества, а также о наибольшем счастье, удовлетворенности и ощущении смысла. К полуночи картина становилась заметно хуже. Работа была опубликована в журнале BMJ Mental Health в феврале 2025 года.

Разница между самочувствием утром и вечером

Разница между ранним утром и полуночью была небольшой в статистическом смысле, но устойчивой. Разрыв по симптомам депрессии и тревоги составлял около 10% стандартного отклонения, а по показателям благополучия — около 15%. Это не драматический обрыв, скорее тихий сдвиг, но он сохранялся даже после того, как исследователи скорректировали данные на возраст, пол, этническую принадлежность, уровень образования и наличие диагностированных заболеваний.

Важная деталь: исходная выборка была неравномерной — 76,5% составляли женщины, 68% имели высшее образование, а этнические меньшинства были представлены всего 6% участников. Поэтому ученые взвесили данные, чтобы лучше отражать реальный состав населения Англии. Даже после этой коррекции суточный паттерн ухудшения к ночи оставался стабильным.

Шесть параметров вели себя по-разному. Счастье и удовлетворенность жизнью плавно снижались к полуночи. Ощущение осмысленности жизни показало самый сильный дневной ход: оно было максимальным утром, падало к середине дня, немного восстанавливалось к вечеру, а затем резко проседало к полуночи. А вот одиночество почти не менялось ни в течение дня, ни в зависимости от дня недели. Авторы полагают, что одиночество ведет себя скорее как устойчивая личностная черта, а не как мимолетное переживание.

Понедельник не худший день недели

Офисный фольклор рисует понедельник как самый тяжелый день. Но данные исследования показали другую картину.

Счастье, удовлетворенность жизнью и ощущение ее осмысленности оказались чуть выше в понедельник и пятницу по сравнению с воскресеньем. А вот симптомы депрессии были выше в среду и четверг. Тревога оказалась повышенной практически каждый день, кроме пятницы.

Но самый интересный эффект дня недели — не «какой день хуже», а то, как устроен сам день. На выходных счастье и удовлетворенность жизнью сильно колебались: пик утром, провал к полудню, подъем вечером и снова падение к полуночи. В будни кривая была более плоской — рабочий распорядок, обязательства и расписание как будто сглаживают эмоциональные качели.

В целом день недели влиял на самочувствие гораздо слабее, чем время суток и сезон.

Влияние времени года на настроение

Сезонное влияние на настроение оказалось сильнее, чем влияние дня недели. По сравнению с зимой, весной, летом и осенью люди сообщали о меньшей тревоге, депрессии и одиночестве и о большем счастье и удовлетворенности. Лучше всего люди чувствовали себя летом, причем по всем шести параметрам.

Это согласуется с давно изученным феноменом сезонного аффективного расстройства — зимней формы депрессии, связанной с сокращением светового дня. Но тут интересная деталь: сезон не менял суточный паттерн. Утро все равно было лучше ночи — и зимой, и летом. Если бы все определялось только длиной светового дня, утренне-ночная разница должна была бы сильно меняться от сезона к сезону. Но этого не произошло. Это подсказывает, что за дневным ритмом психического состояния стоит что-то помимо количества света.

Читайте также: Как зима влияет на наше самочувствие и поведение?

Роль биологических часов и кортизола

Самый очевидный кандидат — циркадные ритмы, внутренние биологические часы организма. Они управляют не только сном и бодрствованием, но и выбросом гормонов, температурой тела, уровнем воспаления и даже настроением.

Кортизол, гормон, участвующий в регуляции стресса, энергии и мотивации, достигает пиковой концентрации утром (около 7:00–8:00) и падает до минимальных значений примерно к полуночи. Утренний всплеск кортизола помогает телу мобилизоваться: повышает бдительность, обеспечивает энергией, готовит к нагрузкам дня. К вечеру уровень кортизола снижается, уступая место мелатонину, гормону сна.

Но биология это только половина истории. Авторы исследования подчеркивают, что физиологические процессы не различают среду и воскресенье, а суточные паттерны в будни и выходные все-таки разные. Значит, на дневной ход настроения влияют и социальные факторы: распорядок дня, тип активности, общение.

Другими словами, наши биологические часы задают базовый ритм, а расписание, работа и социальная жизнь корректируют его форму.

Как пандемия повлияла на нашу психику

Это наблюдательное исследование, а значит, оно не может установить причинно-следственную связь. Возможно, время суток действительно влияет на самочувствие. Но возможно и обратное: люди, которые чувствуют себя лучше утром, просто чаще заполняют анкеты именно в это время, а те, кому хуже, откладывают опрос на поздний вечер.

Кроме того, все данные были собраны в период пандемии COVID-19 — с локдаунами, страхом, изоляцией и нарушением привычного ритма жизни. Психическое здоровье участников стабильно улучшалось от 2020 к 2022 году, что неудивительно: первый год пандемии был самым тяжелым.

В исследовании также не учитывались данные о циклах сна, широте проживания и погоде — все эти факторы тоже могут влиять на самочувствие. Сами авторы призывают к повторению исследования в обычных условиях, чтобы подтвердить результаты.

Читайте также: С начала пандемии коронавируса прошло 6 лет. Вспомним, через что мы прошли?

Что ночной пессимизм значит на практике

Легкий вывод был бы таким: просто ложись спать, утром станет легче. И часто это действительно работает, потому что сон снижает эмоциональную реактивность, восстанавливает когнитивные ресурсы, а утренний свет помогает синхронизировать биологические часы.

Но исследование не сводит психическое здоровье к совету «поспи и все пройдет». Депрессия, тревога и одиночество не исчезают с рассветом. Многие просыпаются в те же долги, диагнозы, конфликты и потери, с которыми засыпали.

Главный результат — более тонкий и полезный. Он говорит о том, что у психического страдания есть ритм. Полночь — время, когда все чувствуется острее. Середина недели и зима добавляют свою нагрузку. Авторы прямо указывают: эту информацию стоит учитывать при планировании служб психологической помощи, например, обеспечивая усиленную поддержку в ночное время.

Понимание суточных колебаний может также подсказать, когда ресурсы помощи нужнее всего, и когда важно не принимать ночную безнадежность за окончательный приговор. Если в полночь все кажется невыносимым, стоит помнить: отчасти это ваши биологические часы. Утро не решит всех проблем, но мозг посмотрит на них с другой стороны.