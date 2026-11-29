Вы перетягиваете с собакой канатик, бросаете ей мячик или просто дурачитесь, а она вдруг начинает чихать. Причём несколько раз подряд! Но стоит закончить игру, как чихание исчезает. Знакомая картина? Мы рассказывали, почему собаки потягиваются при встрече с хозяином. У чихания, оказывается, тоже есть свой скрытый смысл, и собеседником пса в этот момент можете быть именно вы.

Игровое чихание — часть собачьего языка

Когда две собаки носятся друг за другом, рычат, хватают друг друга за лапы и шею, со стороны это иногда выглядит как настоящая драка. Но посреди всей этой возни одна из них может вдруг чихнуть.

Как объясняют ветеринары, чихание может служить сигналом дружелюбных намерений. Если перевести его на человеческий язык, получится что-то вроде: «Эй, я не всерьёз, мы же просто играем!». Такой сигнал помогает снизить напряжение во время особенно бурной игры.

Однако одного чиха недостаточно, чтобы считать игру безопасной. Если обе собаки двигаются расслабленно, подпрыгивают, делают небольшие паузы и сами возвращаются к игре, всё хорошо. А вот если одна из них напряглась или пытается уйти, веселье лучше прекратить.

От радости и азарта тоже хочется чихать

Для игрового чихания совершенно необязательно присутствие другой собаки. Пёс может чихать, когда вы достаёте любимую игрушку, собираетесь на прогулку, возвращаетесь домой или начинаете с ним играть.

Чихание бывает реакцией на сильное эмоциональное возбуждение. Кстати, по схожей причине некоторые собаки даже дрожат от радости.

А иногда пёс чихает, чтобы привлечь ваше внимание и вовлечь в игру. Особенно если за этим следуют тычок носом, требовательный лай или игрушка, настойчиво положенная вам на колени.

При этом далеко не все собаки чихают от радости. Если ваш питомец так не делает, это вовсе не значит, что ему с вами скучно.

Иногда всё дело в собачьем носе

Во время активной игры собака часто морщит морду, приподнимает губы и быстрее дышит. Как отмечают ветеринары, даже движение мышц морды может спровоцировать чихание.

Добавьте сюда пыль, поднятую с ковра, ворс любимой игрушки, землю и пыльцу на улице. Всё это может щекотать чувствительную слизистую носа.

Не каждый чих во время игры несёт какой-то особый смысл. Иногда это самый обычный защитный рефлекс, как и у человека.

Обратное чихание выглядит гораздо страшнее

Бывает и такое: собака внезапно замирает, вытягивает шею и начинает шумно втягивать воздух носом, издавая странные хрюкающие звуки. Впервые увидев такое, хозяин может не на шутку испугаться.

Это явление называется обратным чиханием: воздух резко втягивается внутрь, а не выталкивается наружу. Его тоже могут спровоцировать возбуждение и раздражение дыхательных путей.

По данным ветеринаров, подобные приступы чаще встречаются у небольших собак и пород с приплюснутой мордой, например у мопсов и бульдогов. Обычно они длятся от нескольких секунд до минуты и проходят самостоятельно.

В такой ситуации стоит прекратить игру, успокоить питомца и аккуратно погладить его по шее. Если приступы повторяются часто, собаку необходимо показать ветеринару.

Когда чихание должно насторожить хозяина

Игровые чихи обычно короткие, лёгкие и больше напоминают забавное фырканье. Если собака бодра, хорошо ест, нормально дышит и перестаёт чихать после игры, поводов для беспокойства, скорее всего, нет.

Но стоит обратиться к ветеринару, если:

собака часто чихает даже в состоянии покоя;

из носа появились густые выделения или кровь;

питомец постоянно трёт нос лапой;

чихание сопровождается кашлем или хрипами;

собака стала вялой, потеряла аппетит или отказывается от любимых игр.

Причиной могут быть аллергия, инфекция, застрявшая в носу травинка, а иногда даже проблемы с зубами. Стоит помнить и о других малозаметных признаках боли у собак.

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Если питомцу действительно трудно дышать, чихание не прекращается или есть подозрение, что в носу что-то застряло, обращаться за ветеринарной помощью нужно срочно. Не пытайтесь самостоятельно извлечь посторонний предмет или давать собаке человеческие лекарства.

А если сомневаетесь, что именно делает ваш пёс — чихает, кашляет или странно фыркает, — снимите это на видео. Такая запись поможет ветеринару разобраться в происходящем гораздо лучше, чем ваше старательное изображение собачьего «апчхи» на приёме.