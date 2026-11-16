Почему снег то падает огромными хлопьями, то сыплется как пыль?

Вчера снег падал огромными пушистыми хлопьями, а сегодня с неба сыплется что-то похожее на манную крупу. Зимой такое случается постоянно. Мы уже рассказывали, почему снег искрится на солнце, но у снежинок есть и другая интересная особенность. Оказывается, размер хлопьев зависит не столько от мороза за окном, сколько от условий, через которые они проходят по пути к земле.

Огромный снежный хлопок — это не одна снежинка

Представьте себе обычную снежинку с шестью красивыми лучами. Именно такие мы привыкли видеть на новогодних открытках. Но большие пушистые хлопья обычно состоят из множества отдельных ледяных кристаллов, сцепившихся друг с другом.

Всё начинается высоко в облаках. Крошечные кристаллы льда растут за счёт водяного пара, постепенно превращаясь в звёздочки, пластинки или иголочки. Их форма зависит от температуры и влажности, как объясняет Гидрометцентр России.

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Похожим образом образуется и иней на холодных поверхностях. Только в облаке кристаллы растут прямо в воздухе, а затем могут сталкиваться и соединяться. Так из крошечных снежинок получаются целые снежные «букеты» размером в несколько сантиметров.

Около нуля снежинки легче слипаются

Самые красивые снегопады с крупными хлопьями часто случаются при небольшом морозе или температуре около 0 °C. Влажный воздух помогает кристаллам расти, а при приближении температуры к точке таяния их поверхность становится более липкой.

Снежинки цепляются друг за друга и превращаются в большие мягкие хлопья. Именно поэтому мокрый снег нередко падает настоящими кусками ваты. Британская метеослужба подтверждает: слегка подтаявшие кристаллы особенно легко объединяются.

У такого снега есть приятный бонус — из него отлично лепятся снежки и снеговики. А вот варежки после прогулки обычно приходится сушить.

В сильный мороз снег часто превращается в пыль

Когда воздух очень холодный и сухой, кристаллы обычно хуже сцепляются между собой. Вместо крупных хлопьев вниз летят отдельные мелкие снежинки и небольшие их скопления.

Так появляется сухой, рассыпчатый снег, напоминающий сахарную пудру. Он легко разлетается от ветра, а слепить из него крепкий снежок бывает почти невозможно.

Есть и ещё одна особенность: ветер способен разбивать уже образовавшиеся рыхлые хлопья. Поэтому даже при подходящей температуре снегопад иногда выглядит как облако белой пыли.

За один снегопад размер хлопьев может измениться несколько раз

Бывает, смотришь в окно: сначала летят едва заметные крупинки, через десять минут валят огромные хлопья, а потом снова мелочь. И всё это при одной температуре на уличном термометре.

Дело в том, что снежинки пролетают через несколько слоёв воздуха с разной температурой и влажностью. Условия внутри облаков и под ними могут меняться, а вместе с ними меняется и способность кристаллов расти и соединяться.

Как уточняют синоптики, особенно крупные хлопья образуются при сочетании влажных слоёв воздуха, подходящей температуры и восходящих потоков.

Кстати, крупный снег вовсе не гарантирует скорую оттепель. А снежинки иногда долетают до земли даже при +1 °C, если не успевают полностью растаять. Поэтому по одному только размеру хлопьев предсказать погоду не получится.

Иногда с неба падают вообще не привычные снежинки

Есть ещё одна хитрость зимней погоды. Если вместо пушистых снежинок сыплются крошечные белые крупинки, это могут быть так называемые снежные зёрна.

Они выглядят как мелкая манка, обычно имеют размер меньше миллиметра и считаются отдельным видом твёрдых осадков. По сути, снежные зёрна — это зимний аналог мороси, только в замёрзшем виде.

А если с неба летят небольшие белые шарики, похожие на пенопласт, это может быть снежная крупа. Она образуется, когда на ледяные кристаллы намерзают переохлаждённые капельки воды.

Так что в следующий снегопад попробуйте поймать несколько снежинок на тёмную варежку. Возможно, вместо привычных шестилучевых звёздочек вы увидите целую коллекцию необычных ледяных фигурок.