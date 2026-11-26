Возьмите обычный рулон скотча, выключите свет и резко потяните за край ленты. Если присмотреться, можно увидеть голубоватые вспышки, будто внутри скотча спряталась крошечная молния. Причём никаких батареек, светящихся добавок и предварительной «зарядки» на солнце не требуется. Здесь работает та же физика, из-за которой зимой свитер бьёт током. Но у клейкой ленты есть ещё пара удивительных способностей, о которых мало кто знает.

При разматывании скотча возникают крошечные молнии

Когда мы разматываем скотч, клеевой слой отделяется от гладкой поверхности ленты. При этом происходит перенос электрического заряда, и на разделяющихся поверхностях появляются участки с противоположными зарядами.

По мере их удаления друг от друга возникает сильное электрическое поле. Электроны начинают перескакивать через образовавшийся зазор, сталкиваются с молекулами воздуха и передают им энергию. Молекулы, в свою очередь, отдают эту энергию в виде света.

Появление света при трении, разрушении или разделении материалов называют триболюминесценцией. Голубовато-фиолетовый оттенок вспышкам скотча придаёт в основном азот, которого в окружающем нас воздухе около 78%. Микроскопические электрические разряды в воздухе, кстати, объясняют и то, почему иногда гудят высоковольтные провода.

Домашний эксперимент со скотчем займёт пару минут

Чтобы увидеть это явление своими глазами, не нужно никакого специального оборудования.

Возьмите обычный прозрачный канцелярский скотч.

Зайдите в помещение без окон или плотно закройте шторы.

Выключите свет и подождите несколько минут, чтобы глаза привыкли к темноте.

Быстро потяните за край ленты, глядя на место её отделения от рулона.

Если ничего не получилось, попробуйте разматывать ленту с другой скоростью или возьмите другой рулон. Не все виды скотча светятся одинаково ярко: многое зависит от свойств клея и материала ленты. И не включайте экран телефона — даже его света может хватить, чтобы слабые вспышки остались незамеченными.

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Сахар и лейкопластырь тоже умеют светиться

Скотч далеко не единственный бытовой предмет, способный устроить маленькое световое шоу. Триболюминесценцию можно наблюдать и в других случаях:

при раздавливании кусочка сахара-рафинада;

при раскусывании некоторых твёрдых сахарных леденцов;

при вскрытии некоторых упаковок лейкопластырей;

при трении двух кристаллов кварца друг о друга.

В случае с сахаром электрические заряды разделяются при разрушении кристаллов. Сахар может дать слабую световую вспышку даже без нагревания. Об этом необычном свойстве рассказывает Королевское химическое общество.

А вот светящиеся маринованные огурцы — уже совсем другая история, и повторять такой эксперимент дома опасно.

Клейкая лента способна запускать химические реакции

В 2025 году учёные из Китая и Стэнфордского университета выяснили, что при разматывании скотча возникает настолько сильное электрическое поле, что оно способно изменять молекулы веществ и запускать химические реакции.

Любопытно, что лента отделяется от рулона не плавно, даже если тянуть её равномерно, а множеством мелких рывков. В феврале 2026 года физики также установили, что знакомый противный визг скотча связан с крошечными ударными волнами, возникающими при разрушении клеевого слоя.

Получается, при обычном разматывании скотча возникают электрические разряды, световые вспышки и даже слабые ударные волны.

С помощью обычного скотча можно сделать рентгеновский снимок

В 2008 году американские физики провели необычный эксперимент. Они размотали клейкую ленту в вакуумной камере и обнаружили рентгеновское излучение, которого хватило, чтобы получить снимок пальца с различимыми костями.

Дело в том, что при сильно пониженном давлении электроны реже сталкиваются с молекулами воздуха, успевают набрать больше энергии и при столкновении с материалом могут породить рентгеновские лучи.

В мае 2026 года в новом исследовании физики показали, что энергией такого излучения потенциально можно управлять. В перспективе это может помочь в создании компактных источников рентгеновских лучей.

Но выбрасывать скотч из дома точно не нужно. При обычном использовании клейкая лента не представляет радиационной опасности. Без специальных лабораторных условий вместо рентгеновского аппарата у вас получится разве что маленькая домашняя молния.