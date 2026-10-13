Как заставить маринованные огурцы светиться и почему это вообще возможно

Если пропустить через маринованный огурец ток из розетки, он начинает шипеть, а потом один его конец ярко светится оранжевым. Этот школьный фокус показывают уже несколько десятилетий, но до конца объяснить его удалось только сейчас. Сразу о главном: повторять опыт дома нельзя. Электроды подключают прямо к сети, а оголённые провода под напряжением 220 вольт могут тяжело ранить или даже убить. Разберём по шагам, что происходит внутри огурца — после этого фокус выглядит ещё интереснее. Кстати, виноград в микроволновке тоже светится, только по другой причине.

Солёный огурец проводит ток, а свежий почти нет

Внутри маринованного огурца много воды с растворённой солью. В воде соль распадается на ионы, то есть частицы с электрическим зарядом, и они переносят ток. В свежем огурце воды тоже хватает, но ионов в ней гораздо меньше, поэтому ток через него идёт плохо.

Долго считалось, что этим всё и объясняется: рассол проводит ток, а натрий из соли светится. Но тогда непонятно, откуда берётся вспышка. Чтобы это выяснить, инженер-электрик пожертвовал науке больше сотни огурцов.

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Шесть шагов от шипения до вспышки

По новой версии, огурец зажигается из-за цепочки событий, и в ней нельзя пропустить ни одного звена:

Ток течёт через рассол. Ионы соли переносят заряд от одного электрода к другому, и огурец начинает греться. Жидкость у электрода закипает. Пузырь пара ненадолго отрезает электрод от рассола, как изоляция. Одновременно идёт электролиз, то есть ток разлагает воду — так получают кислород на МКС. Внутри огурца копится водород, а это горючий газ. Рассол снова подступает к электроду. Через крошечный зазор проскакивает искра, похожая на ту, что бьёт от дверной ручки, если пройтись по ковру. Искра поджигает водород. В огурце происходят микровзрывы, поэтому свечение возникает резко и выглядит таким ярким. Энергия этих вспышек возбуждает атомы натрия. Возбуждённый атом сбрасывает лишнюю энергию в виде света, и натрий даёт жёлто-оранжевое свечение.

Исследователь сравнил это с запретом курить на заправке: водород поджигает не жар, а именно искра. Прежние объяснения, в которых участвовал то кипящий рассол, то электролиз, на деле описывают две части одного процесса.

Цвет свечения выдаёт соль

Оранжевый цвет даёт натрий, тот же самый, что окрашивает жёлтые фейерверки. Это известно давно. Если заменить в рассоле обычную соль солями других металлов, огурец будет светиться другими цветами. В опытах получали розовое, фиолетовое и красное свечение.

Выходит, светящийся огурец работает не как лампочка. Это крошечный солёный опыт с плазмой: в нём одновременно кипит жидкость, проскакивают искры и сгорает газ. Кстати, физики даже разбирали, как сделать световой меч из плазмы.

Загадка одного светящегося конца

Обычно огурец светится только у одного электрода. Скорее всего, дело в полярности, то есть в том, к какому электроду подключён плюс, а к какому минус. Сколько выделяется водорода, зависит именно от неё, и прежние эксперименты тоже связывали свечение с полярностью.

Но это пока гипотеза, а не доказанный факт. Точный порядок событий в огурце ещё предстоит проверить. Даже после десятилетий опытов у этого простого фокуса остались неразгаданные детали.

Если хочется увидеть всё своими глазами, лучше посмотреть запись опыта или попросить учителя физики показать его на специальном оборудовании с защитой. Огурец за полминуты устраивает химию, электричество и горение сразу, но от розетки его стоит держать подальше.