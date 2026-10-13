Как заставить маринованные огурцы светиться и почему это вообще возможно

Вера Макарова

Если пропустить через маринованный огурец ток из розетки, он начинает шипеть, а потом один его конец ярко светится оранжевым. Этот школьный фокус показывают уже несколько десятилетий, но до конца объяснить его удалось только сейчас. Сразу о главном: повторять опыт дома нельзя. Электроды подключают прямо к сети, а оголённые провода под напряжением 220 вольт могут тяжело ранить или даже убить. Разберём по шагам, что происходит внутри огурца — после этого фокус выглядит ещё интереснее. Кстати, виноград в микроволновке тоже светится, только по другой причине.

Маринованный огурчик с вырезанным лицом на белой тарелке

Маринованный огурчик с вырезанным лицом на белой тарелке

Солёный огурец проводит ток, а свежий почти нет

Внутри маринованного огурца много воды с растворённой солью. В воде соль распадается на ионы, то есть частицы с электрическим зарядом, и они переносят ток. В свежем огурце воды тоже хватает, но ионов в ней гораздо меньше, поэтому ток через него идёт плохо.

Долго считалось, что этим всё и объясняется: рассол проводит ток, а натрий из соли светится. Но тогда непонятно, откуда берётся вспышка. Чтобы это выяснить, инженер-электрик пожертвовал науке больше сотни огурцов.

Банки с маринованными огурцами на лабораторном столе

Банки с маринованными огурцами на лабораторном столе

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Шесть шагов от шипения до вспышки

По новой версии, огурец зажигается из-за цепочки событий, и в ней нельзя пропустить ни одного звена:

  1. Ток течёт через рассол. Ионы соли переносят заряд от одного электрода к другому, и огурец начинает греться.
  2. Жидкость у электрода закипает. Пузырь пара ненадолго отрезает электрод от рассола, как изоляция.
  3. Одновременно идёт электролиз, то есть ток разлагает воду — так получают кислород на МКС. Внутри огурца копится водород, а это горючий газ.
  4. Рассол снова подступает к электроду. Через крошечный зазор проскакивает искра, похожая на ту, что бьёт от дверной ручки, если пройтись по ковру.
  5. Искра поджигает водород. В огурце происходят микровзрывы, поэтому свечение возникает резко и выглядит таким ярким.
  6. Энергия этих вспышек возбуждает атомы натрия. Возбуждённый атом сбрасывает лишнюю энергию в виде света, и натрий даёт жёлто-оранжевое свечение.
Схематичное изображение процесса

Схематичное изображение процесса

Исследователь сравнил это с запретом курить на заправке: водород поджигает не жар, а именно искра. Прежние объяснения, в которых участвовал то кипящий рассол, то электролиз, на деле описывают две части одного процесса.

Цвет свечения выдаёт соль

Огурец с электродами светится оранжевым светом под напряжением

Огурец с электродами светится оранжевым светом под напряжением

Оранжевый цвет даёт натрий, тот же самый, что окрашивает жёлтые фейерверки. Это известно давно. Если заменить в рассоле обычную соль солями других металлов, огурец будет светиться другими цветами. В опытах получали розовое, фиолетовое и красное свечение.

Выходит, светящийся огурец работает не как лампочка. Это крошечный солёный опыт с плазмой: в нём одновременно кипит жидкость, проскакивают искры и сгорает газ. Кстати, физики даже разбирали, как сделать световой меч из плазмы.

Загадка одного светящегося конца

Обычно огурец светится только у одного электрода. Скорее всего, дело в полярности, то есть в том, к какому электроду подключён плюс, а к какому минус. Сколько выделяется водорода, зависит именно от неё, и прежние эксперименты тоже связывали свечение с полярностью.

Но это пока гипотеза, а не доказанный факт. Точный порядок событий в огурце ещё предстоит проверить. Даже после десятилетий опытов у этого простого фокуса остались неразгаданные детали.

Если хочется увидеть всё своими глазами, лучше посмотреть запись опыта или попросить учителя физики показать его на специальном оборудовании с защитой. Огурец за полминуты устраивает химию, электричество и горение сразу, но от розетки его стоит держать подальше.

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