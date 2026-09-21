Поручень эскалатора постоянно уезжает вперед от вашей руки — и это не поломка

Рамис Ганиев

Если долго стоять на эскалаторе и держаться за поручень, рука незаметно уезжает вперед. Это знакомо каждому, кто пользуется метро, и не важно, это обычное московское метро или беспилотный метрополитен в Дубае. Многие считают это иллюзией или неисправностью. На самом деле это техническая особенность, заложенная в конструкцию намеренно. Почему поручень движется быстрее ступеней и в чем смысл такого решения?

Девушка держится за поручень эскалатора

Девушка держится за поручень эскалатора

Ступени и поручень двигаются отдельно

Со стороны кажется, что мотор крутит единую конструкцию, где поручень просто привязан к ступеням. В реальности под металлическими панелями скрываются два разных механизма, которые физически невозможно идеально синхронизировать навсегда.

Ступени соединены в жесткое замкнутое полотно, которое тянут цепи и металлические звездочки. Это надежная связка, где скорость перемещения напрямую зависит от оборотов двигателя. А вот черная лента устроен иначе.

Простая схема работы эскалатора

Простая схема работы эскалатора

Поручень — это длинный гибкий конвейер с армирующим каркасом внутри, который приводится в движение обрезиненным приводным блоком. Здесь ключевую роль играет сила трения. Блок просто прижимается к внутренней стороне поручня и тащит его за собой. На эту фрикционную связь влияет множество факторов: от натяжения ленты до попадания пыли и смазки на ролики.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему поручень движется не вровень со ступенями

Главную причину «убегающего» поручня хорошо объясняют специалисты Екатеринбургского метрополитена. Все дело в том, что резиновое покрытие приводного блока постоянно стирается от трения.

Если бы инженеры настраивали идеально одинаковую скорость с первого дня, то уже через пару месяцев стершийся ролик начал бы прокручиваться, а рука пассажира стала бы сильно отставать от тела. Поэтому новую деталь делают с небольшим запасом диаметра.

Пока приводной блок свежий, резиновая лента движется чуть быстрее ступеней. Со временем блок изнашивается, его диаметр уменьшается, и скорости постепенно сравниваются. А когда ресурс детали подходит к концу, поручень может начать немного запаздывать.

Не согласны с автором? Делитесь мнением в нашем Telegram-чате!

Что говорят нормы безопасности

В интернете популярна теория, будто лента специально обгоняет ступени, чтобы заставить человека слегка наклониться вперед и уберечь от падения назад. Технические нормативы доказывают, что это распространенный миф.

Женщина держится за поручень движущегося эскалатора

Женщина держится за поручень движущегося эскалатора

Российский стандарт ГОСТ прямо требует, чтобы поручни двигались в том же направлении и с той же скоростью, что и лестничное полотно. Правила допускают конструктивное расхождение, но оно должно составлять не более 2%. То есть инженеры стремятся к максимальной синхронности, а не к принудительному смещению пассажиров.

Если же разница выйдет из-под контроля и превысит отметку в 15% на протяжении нескольких секунд, сработает автоматика. Система безопасности просто остановит эскалатор, чтобы люди не потеряли равновесие из-за рывка.

Механизм движения поручня эскалатора с цепной передачей

Механизм движения поручня эскалатора с цепной передачей

Почему мы замечаем разницу

Разница в пару процентов визуально неразличима: если просто смотреть на ленту и ступени, они кажутся двигающимися синхронно. Секрет кроется в том, как наше тело считывает информацию.

Ваши ноги неподвижно стоят на металлической ступени, а рука опирается на ленту. В течение 20–40 секунд поездки мозг непрерывно сверяет эти две точки опоры.

Разница всего в несколько миллиметров за секунду постепенно накапливается. Ближе к концу длинного подъема эти миллиметры превращаются в сантиметры, и вам приходится перехватывать съехавшую вперед ладонь. На коротком эскалаторе в торговом центре мозг просто не успевает заметить расхождение.

Читайте также: Что случится с лифтом, если оборвутся все тросы

Что означает скорость поручня эскалатора

Опираясь на законы механики и данные метрополитена, можно вывести забавное правило для оценки состояния подъемника:

  • рука уезжает вперед — привод поручня установлен недавно;
  • рука покоится на месте — механизм работает на пике ресурса;
  • рука заметно отстает — приводному блоку скоро потребуется замена.

Хотите еще больше познавательных материалов? Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Конечно, всерьез проводить техническую экспертизу по своей ладони не стоит. На итоговую скорость влияет не только износ ролика, но и загрязнение направляющих, изменение натяжения от перепадов температур и особенности конкретной модели. Однако теперь вы точно знаете: поручень не пытается от вас сбежать, он просто изнашивается по другим законам физики.

Новости по теме: Технологии
В Китае построили гигантский лифт для школьников, но вскоре нашлась проблема. Фото.
В Китае построили гигантский лифт для школьников, но вскоре нашлась проблема
Для чего в России снова хотят запустить дирижабли. Фото.
Для чего в России снова хотят запустить дирижабли