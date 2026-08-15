Что случится с лифтом, если оборвутся все тросы

В кино падающий лифт это почти всегда смертельная авария. Тросы лопаются, кабина летит вниз и взрывается. Этот страх сидит в головах у многих, хотя в реальности лифты устроены иначе. Но что если все-таки представить, что тросы оборвались? Что произойдет на самом деле? Мы уже писали о том, можно ли выжить при падении лифта, но сейчас взглянем на этот вопрос под другим углом.

Кабина лифта не держится на одном тросе

Привычная фраза «у лифтаоборвался трос» в корне неверна, потому что кабина пассажирского лифта никогда не висит на единственном канате. В современных конструкциях используются как минимум два, а чаще три и более стальных тяговых элемента или специальных ремня.

Система изначально проектируется так, чтобы выдерживать колоссальные перегрузки. Коэффициент запаса прочности подвески достигает 12–16 единиц, и это означает, что тросы способны удерживать вес, многократно превышающий массу полностью загруженной пассажирами кабины. Если один из канатов повредится, оставшиеся легко возьмут всю нагрузку на себя.

Чтобы получить киношный сценарий, одной поломки недостаточно. Необходимо, чтобы вся основная подвеска разрушилась буквально в одну секунду, лишив кабину связи с противовесом и двигателем.

Механический спидометр спасает при отключении электричества

Допустим, невероятное все-таки произошло, и все стальные тросы лопнули одновременно. Кабина отделилась от уравновешивающего ее противовеса и начала ускоряться вниз под воздействием силы тяжести.

В этот момент в работу вступает ограничитель скорости. Это независимый механизм со своим отдельным канатом, который движется вместе с лифтом. Как только скорость спуска превышает норму (обычно срабатывание начинается уже при 115% от номинальной скорости), этот своеобразный спидометр моментально реагирует на разгон.

Самое изящное в этой технологии то, что она полностью энергонезависима. Если катастрофа сопровождается отключением света во всем здании, электроника будет бессильна, но ограничителю скорости не нужно электричество. Это чисто механический контур защиты, задача которого — запустить следующий этап спасения.

Главная защита находится прямо на кабине

Ограничитель скорости не тормозит лифт сам, он лишь отдает механическую команду специальным устройствам, ловителям. Они установлены прямо на каркасе кабины.

Когда ловители активируются, они выпускают клинья или тормозные колодки, которые намертво хватаются за вертикальные металлические направляющие. Это те самые рельсы, по которым лифт ездит каждый день. Кабина начинает тормозить саму себя об шахту здания.

При этом резкая остановка сотен килограммов металла чревата серьезными травмами для людей внутри. Поэтому в большинстве пассажирских лифтов применяются ловители плавного торможения.

Вот как выглядит весь процесс спасения шаг за шагом:

Тяговые канаты обрываются из-за критического повреждения; Кабина лишается поддержки и начинает ускоряться вниз; Ограничитель скорости замечает ненормальный разгон; Механизм активирует ловители на каркасе лифта; Клинья впиваются в направляющие и плавно гасят скорость кабины.

А если лифт уже находится почти в самом низу

Существует неочевидная проблема: чтобы ловители сработали, лифт должен успеть разогнаться. Если подвеска оборвалась, когда кабина находилась в метре от первого этажа, ограничитель скорости может просто не успеть зафиксировать превышение нормы.

Для таких ситуаций предусмотрен финальный уровень защиты — буферы в приямке шахты. Это мощные амортизаторы, установленные на самом дне. Буферы специально рассчитаны на поглощение жесткого удара, поэтому даже падение с небольшой высоты без срабатывания ловителей не закончится трагедией.

Прыгать перед падением лифта почти бессмысленно

В популярной культуре часто советуют подпрыгнуть за мгновение до того, как падающий лифт ударится о дно. С точки зрения физики этот трюк совершенно бессмысленен.

Во-первых, находясь в закрытой коробке, невозможно точно рассчитать момент удара. Во-вторых, скорость, которую способен развить человек в прыжке, ничтожно мала по сравнению со скоростью падающего лифта.

Официальные регламенты и требования МЧС России сходятся в одном: если лифт ведет себя странно, резко дергается или останавливается между этажами, это верный признак того, что система безопасности штатно отрабатывает неисправность.

В такой ситуации категорически нельзя раскачивать кабину и пытаться самостоятельно раздвинуть двери. Кабина может находиться не на уровне перекрытий, и попытка выбраться в шахту гораздо опаснее, чем ожидание ремонтной бригады внутри надежно зафиксированного механизма.

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Главный парадокс современного лифта заключается в том, что жизнь пассажиров при аварии зависит не от толщины оборвавшихся тяговых канатов, а от того, насколько эффективно кабина умеет тормозить собственное падение. Инженеры давно учли человеческие страхи, превратив шахту лифта в сложный многоступенчатый механизм страховки, где отказ одной детали никогда не приводит к катастрофе.