В Дубае метро ездит без машинистов 15 лет. Почему Москва отстает?

В Дубае поезда метро ходят без машинистов уже больше 15 лет. Оно появилось 9 сентября 2009 года, и первой веткой была Красная линия. А вот в Москве под землей есть все что угодно, кроме беспилотных веток метро. Практически все подземные поезда в Москве управляются людьми. Кажется, что причина в технологиях, но это не так. Технологии для автоматического управления поездами метро существуют давно и работают очень даже хорошо. Есть другая проблема, которая считается более серьезной.

Как работает беспилотное метро в Дубае

Как и говорилось в начале статьи, метро в Эмиратах открыли в 2009 году. Важно понимать, что арабский поезд метро это не автомобиль с автопилотом, который сам осматривает дорогу и решает, куда повернуть. Задача метро гораздо проще и жестче контролируется системой.

Поезд едет по заранее известным рельсам, а станции расположены с сантиметровой точностью. Автоматика постоянно получает данные о других составах и управляет движением по четкому алгоритму:

получает разрешение на движение по участку;

самостоятельно разгоняется и рассчитывает скорость;

начинает торможение в нужной точке;

останавливается ровно напротив дверей платформы.

Человек из этой схемы никуда не исчез, он просто переехал из кабины в комфортный диспетчерский центр. За движением круглосуточно следят операторы, которые контролируют все, от работы двигателей до пожарной сигнализации. По сути, это единый слаженный механизм, где отдельный вагон — лишь одна из деталей огромного робота.

В Москве под поезд метро может упасть человек

У дубайского чуда есть еще один важный секрет: край платформы там физически отделен от путей стеклянной стеной. Двери на станции открываются синхронно с дверями подошедшего состава. Пассажир физически не может оступиться и упасть под колеса.

В московском метро абсолютное большинство станций — открытые. Любая беспилотная система здесь должна практически мгновенно распознавать человека или предмет, упавший на рельсы. Чтобы решить эту проблему, на платформы устанавливают специальные лидары, видеокамеры и сенсоры.

В Москве слишком плотный график метро

В часы пик московские поезда следуют друг за другом с интервалом около 90 секунд. Это невероятно плотный график, который не прощает ошибок автоматики.

Если беспилотник из-за сомнительного сигнала датчика решит перестраховаться и постоит на станции лишние полминуты, вся линия встанет в огромную пробку. За ним приедет следующий состав, потом еще один, и произойдет транспортный коллапс. Именно поэтому Москве так нужна новая инфраструктура связи, включая закрытые сети 5G. Поезда должны общаться с диспетчерским центром без малейших задержек, работая как единый организм.

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Когда поезда поедут без людей в кабине

Несмотря на перечисленные выше проблемы, столичные транспортники вовсю испытывают собственные беспилотники. Как сообщает Транспорт Москвы, с начала 2026 года на БКЛ обкатывают новейший состав «Москва-2024». В кабине пока сидит машинист из-за строгих требований законодательства, но разгоном, торможением и дверями управляет автоматика. За тысячи километров тестового пробега человеку ни разу не пришлось вмешиваться.

Параллельно идут тесты на Московском центральном кольце (МЦК), которое относится к инфраструктуре железных дорог. Там обкатывают «Ласточку» на четвертом, максимальном уровне автоматизации. В этом режиме машиниста в кабине нет вообще, за поездом удаленно следит оператор.

По данным Министерства транспорта России, план внедрения новшеств в столичном метро сейчас выглядит так:

до конца 2026 года тестовые поезда встанут в общий график без пассажиров; в 2027 году начнутся первые рейсы с людьми; к 2030 году вся Большая кольцевая линия станет полностью беспилотной.

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Так что разница подходов очевидна. В Эмиратах изначально построили своеобразный умный дом со всеми современными датчиками и защитой. А в Москве прямо сейчас пытаются сделать условную старую жилую многоэтажку полностью автоматизированной, причем так, чтобы ни на секунду не отключать электричество и не выселять жильцов. Это занимает больше времени, но в итоге система будет готова к любым нестандартным ситуациям.