Паутина в воздухе осенью: правда ли, что вместе с ней летят пауки

Осенью в воздухе часто можно заметить летящую паутину. Многие уверены, что это обрывки старых сетей, которые сорвал ветер, хотя некоторые виды пауков плетут паутину, способную удержать кита. Но на самом деле всё иначе. Эти нити появляются не случайно. За ними стоит поведение самих пауков, и у него есть конкретная цель. Что именно заставляет их отправляться в полёт и зачем это нужно?

Паутина нужна паукам не только для охоты

Ловчая сеть — лишь одно из применений паутины. Пауки плетут из неё коконы для яиц, укрытия и страховочные нити. А молодые паучки многих видов делают из неё что-то вроде парашюта, чтобы расселиться по округе. Об этом рассказывает журнал «Наука и жизнь».

Взлёт выглядит так. Паучок забирается повыше: на верхушку травинки, ветку куста или забор. Он задирает брюшко и выпускает тончайшую нить. Воздух вытягивает её всё дальше, и в какой-то момент нить тянет вверх достаточно сильно, чтобы оторвать паука от опоры. Именно так ученые объясняют, откуда берутся знаменитые осенние «ковры» из паутины.

По-английски такой способ передвижения называется ballooning, буквально «полёт на воздушном шаре». Никакого шара паук, конечно, не делает. Его держат в воздухе одна или несколько длинных и очень лёгких нитей.

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Осенью подрастает молодняк, и ему становится тесно

К концу лета у некоторых видов появляется множество паучат. Если все они останутся на месте, им придётся делить мух, комаров, укрытия и территорию. Перелёты помогают паукам осваивать новые места и меньше конкурировать за еду.

Отсюда и сезонность. В конце лета и начале осени совпадают два условия: подрастает новое поколение пауков, а погода то и дело становится тёплой и тихой. Поэтому летающие нити сильнее всего бросаются в глаза в сентябре и начале октября.

При этом летают пауки не только осенью. Для них это обычный способ расселения. Просто в умеренном климате осенний массовый вылет делает его особенно заметным.

Перед взлётом паук проверяет ветер

Кажется, что чем сильнее ветер, тем легче улететь. На деле сильный ветер превращает путешествие в неуправляемый полёт. Паукам нужен довольно спокойный воздух.

Это хорошо видно по опытам с пауками-бокоходами. Перед стартом животные забирались на возвышение и приподнимали передние ноги, будто проверяли, откуда дует. Только потом они выпускали веер нитей. Чаще всего к полёту они готовились при ветре не сильнее примерно 3 м/с, то есть при лёгком ветерке.

Лучше всего пауку помогают слабый ветер и восходящие потоки — воздух, который поднимается от прогретой земли. Поэтому бабье лето, тёплое, тихое и без затяжных дождей, подходит для полётов почти идеально. В такие дни люди и замечают больше всего серебристых нитей.

Невидимый парашют из десятков нитей

С земли летящая паутинка кажется одной ниткой, но на деле всё сложнее. У взрослых пауков-бокоходов учёные нашли веер длиной около трёх метров. Он состоял из нескольких нитей потолще и десятков чрезвычайно тонких.

Вместе эти нити цепляют много воздуха, а весят почти ничего. Для крошечного животного это огромный парашют, хотя с пары шагов его почти не видно.

Поэтому летают в основном совсем маленькие пауки. Но так передвигаются не только малыши: у некоторых мелких видов в полёт отправляются и взрослые.

Пауков поднимает ещё и атмосферное электричество

Самая странная часть этой истории связана вовсе не с ветром. Долго считалось, что пауков несёт только движущийся воздух. Но этим нельзя было объяснить все наблюдения: пауков видели летящими даже почти в безветрие.

В атмосфере есть слабое естественное электрическое поле, и пауки его чувствуют. Когда исследователи включали поле такой же силы, как природное, пауки принимали позу перед взлётом, вставали на кончики лап и выпускали паутину. Меняя поле, учёные даже заставляли уже взлетевших пауков подниматься или опускаться.

Выходит, в полёте участвуют сразу три силы: ветер, восходящие потоки и атмосферное электричество. Важная оговорка: действие поля показано в лаборатории. Насколько сильно оно помогает паукам в природе в каждом конкретном случае, из этих опытов пока не ясно.

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Примета о холодной зиме не работает

Раз паутина появляется вместе с бабьим летом, легко решить, что она его предвещает. Но связь обратная: не нити приносят тепло, а тёплая спокойная погода позволяет паукам массово взлетать. Бабьим летом называют тёплую сухую погоду, которая наступает после осеннего похолодания.

Примета «много паутины — к холодной зиме» тоже не подтверждается. Такие приметы нельзя считать надёжным долгосрочным прогнозом. Количество нитей в воздухе говорит о сегодняшней погоде и о том, сколько подросло паучат, а не о январских морозах.

Почему паутина прилетает на лицо без паука

Если в сентябре на лицо села тонкая нить, возможно, когда-то на её конце был паучок. Но далеко не каждая паутинка везёт пассажира. Паук мог уже приземлиться, нить могла зацепиться за куст и оборваться, а несколько нитей — спутаться между собой. К тому же паучата такие мелкие, что на фоне неба или травы их почти не видно.

Обычно полёт короткий: паук садится в нескольких метрах или десятках метров от места взлёта. Но если нить подхватит сильный восходящий поток, путешествие затягивается. По данным «Науки и жизни», воздушные потоки уносят пауков очень далеко. Дарвиновский музей описывает, как над открытыми пространствами плывут целые клубки спутанных нитей. Так пауки без крыльев и почти без затрат сил заселяют новые места.

Бояться таких путешественников не нужно. Паук попадает на человека случайно, просто потому что человек оказался у него на пути. Паук ищет новое место для жизни, а охотится он на мух и комаров, так что его достаточно стряхнуть с одежды. Совсем другое дело клещи, которые осенью не менее опасны, чем весной.

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В следующий тёплый безветренный день присмотритесь к верхушкам травы. Если повезёт, можно увидеть паучка с задранным брюшком за секунду до взлёта.