Почему осенний лес пахнет иначе, чем летний? Дело не только в листьях

Летом лес пахнет травой, хвоей, нагретой корой и смолой. А осенью стоит зайти под деревья — и чувствуешь совсем другой аромат: влажной земли, прелых листьев и грибов. Особенно ярко он ощущается после дождя, когда знакомый запах мокрой земли буквально витает в воздухе. Но самое интересное, что создают его в основном невидимые обитатели леса.

Опавшие листья становятся источником новых запахов

Осенью деревья сбрасывают листья, и под ногами постепенно накапливается толстый разноцветный ковёр. Но листья не просто лежат и гниют. За дело принимаются бактерии, грибы и другие мелкие обитатели лесной подстилки, которые перерабатывают растительные остатки.

В процессе разложения выделяются различные пахучие вещества. Именно они создают тот самый сладковатый, немного прелый запах осенней листвы. Особенно хорошо он чувствуется там, где листья намокли и слежались.

И это не бесполезное гниение. Благодаря такой переработке питательные вещества из опавшей листвы постепенно возвращаются в почву, чтобы снова достаться растениям.

Запах сырой земли на самом деле создают бактерии

Один из главных компонентов осеннего аромата — геосмин. Это вещество производят некоторые почвенные микроорганизмы, прежде всего актинобактерии.

У геосмина характерный землистый запах, который наверняка знаком каждому, кто хоть раз копал огород или гулял после дождя. Причём человеческий нос способен улавливать геосмин даже в ничтожных количествах — меньше десяти частей на триллион.

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Интересно, что геосмин присутствует в природе круглый год. Просто осенью на фоне влажной листвы и других продуктов разложения его запах становится особенно узнаваемым.

Грибной запах появляется даже там, где нет грибов

Иногда осенний лес отчётливо пахнет грибами, хотя вокруг не видно ни одной шляпки. И ничего удивительного в этом нет.

Дело в том, что большая часть грибного организма скрыта от наших глаз. Под землёй, в опавшей листве и старой древесине разрастается грибница — сеть тончайших нитей, которые участвуют в разложении органических остатков.

При этом выделяются летучие вещества, придающие воздуху характерные грибные и землистые нотки. Поэтому запах грибов можно почувствовать даже без самих грибных шляпок.

Особенно заметен такой аромат возле старых пней, поваленных деревьев и влажных куч листьев. Но искать в этих местах съедобные грибы только по запаху бессмысленно: его могут создавать совсем другие виды.

После небольшого дождя лес может пахнуть сильнее, чем после ливня

Дождь не только увлажняет лесную подстилку, но и помогает пахучим веществам попадать в воздух. Причём происходит это довольно необычным способом.

Когда капля падает на пористую почву, под ней образуются крошечные пузырьки воздуха. Лопаясь, они выбрасывают мельчайшие капельки воды, которые могут переносить вещества с поверхности земли. Этот механизм удалось увидеть с помощью высокоскоростной съёмки.

Самое неожиданное: слабый и умеренный дождь при подходящих условиях поднимает больше таких частиц, чем сильный ливень. Особенно хорошо земляной аромат ощущается, когда дождь начинается после сухой погоды.

У запаха земли после дождя есть даже название — петрикор. Геосмин составляет важную часть этого аромата, но не является единственным его источником.

Прохлада меняет привычный набор лесных ароматов

Летом деревья, травы и цветы активнее выделяют пахучие вещества. В жаркую погоду они быстрее испаряются и распространяются в воздухе. Например, за узнаваемый смолистый аромат соснового леса отвечают терпены — природные ароматические соединения.

С приходом холодов цветочных и травяных запахов становится меньше. Зато под ногами появляется всё больше влажных растительных остатков. В результате меняется не только интенсивность запахов, но и их соотношение.

Поэтому осенние леса тоже пахнут по-разному. В сосновом бору даже осенью хорошо чувствуется хвоя и смола, а во влажном берёзовом или дубовом лесу обычно сильнее ощущаются земля, прелые листья и грибы.

А ещё осенний аромат способен мгновенно напомнить о прогулках из детства. Дело в том, что запахи особенно тесно связаны с воспоминаниями. Иногда достаточно пройти по мокрой листве, чтобы вспомнить место, в котором не был много лет.