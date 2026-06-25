Почему нельзя смотреть на сварку даже пару секунд

У сварщиков есть выражение «поймать зайчика», так они называют ожог роговицы от сварочной дуги. Опасность не в ярком свете, а в ультрафиолете, который мощнее солнечного в десятки раз. И коварство заключается в том, что в момент вспышки человек ничего не чувствует. Боль и резь в глазах появляются через несколько часов, когда ожог уже произошел. Чем это грозит и как защитить глаза?

Что значит поймать зайчика от сварки

Поймать зайчика — это сленг сварщиков, и означает он совсем не игру с солнечным бликом на стене. На профессиональном жаргоне так называют ожог глаз ультрафиолетом от сварочной дуги. Медицинское название этого состояния офтальмия или электроофтальмия.

Суть в том, что яркий свет от сварочной горелки содержит в своем спектре ультрафиолетовую составляющую — невидимое излучение, которое и повреждает глаз. По сути это солнечный ожог, только не кожи, а нежной поверхности глаза. И поймать его можно буквально за несколько секунд неосторожного взгляда.

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Почему на сварку нельзя смотреть

Главная подлость сварочного света в том, что ультрафиолет не чувствуется в момент облучения. Вы смотрите на красивую яркую дугу, глазам не больно, ничего не жжет. а повреждение уже происходит. Точно так же ведет себя солнечный ожог кожи. Пока загораете, все хорошо, а краснота и боль приходят только вечером.

Именно поэтому смотреть на сварку без дополнительной защиты нельзя. В опасности не только тот, кто варит, но и любой, кто оказался рядом и решил глянуть одним глазком.

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Как ультрафиолет от сварки повреждает глаза

Ультрафиолет от сварки бьет прежде всего по роговице, прозрачной передней оболочке глаза, через которую мы смотрим на мир. Излучение повреждает ее поверхностные клетки, и со временем на роговице появляются микроскопические эрозии, она мутнеет, а в тяжелых случаях страдают и более глубокие ткани глаза. И никакая морковка с витаминами восстановить зрение не помогут.

По механике это ожог, очень похожий на солнечный, только сконцентрированный на крошечной площади. Поэтому реакция организма наступает с задержкой: клеткам нужно время, чтобы понять, что они повреждены, и подать сигнал боли. Эта пауза и есть самое коварное во всей истории.

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Первые симптомы ожога глаз после сварки

Как и ожог кожи ультрафиолетом, ожог глаза сначала может не давать вообще никаких симптомов. Неприятности начинаются спустя несколько часов, обычно вечером или ночью после работы.

Симптомы ожога роговицы глаза:

боль в глазах;

ощущение «песка в глазах»;

резь в глазах;

покраснение видимых отделов глаза;

сильное слезотечение;

боязнь света.

Сочетание этих признаков через несколько часов после сварки — почти стопроцентный признак ультрафиолетового ожога. Особенно характерно ощущение, будто под веки насыпали песка, от которого хочется тереть глаза, но как раз тереть их нельзя.

Степени ожога глаз: от легкого до потери зрения

Врачи различают четыре степени тяжести такого ожога, и разница между ними огромная, от легкого дискомфорта до угрозы зрению.

Первая степень — покраснение глазного яблока, слезотечение и легкое помутнение роговицы;

— покраснение глазного яблока, слезотечение и легкое помутнение роговицы; Вторая степень — появляются эрозии роговицы и пузыри на коже, на конъюнктиве образуются легко отделяемые пленки, роговица заметно мутнеет;

— появляются эрозии роговицы и пузыри на коже, на конъюнктиве образуются легко отделяемые пленки, роговица заметно мутнеет; Третья степень — роговица становится непрозрачной, как матовое стекло, на коже начинаются некротические изменения;

— роговица становится непрозрачной, как матовое стекло, на коже начинаются некротические изменения; Четвёртая степень — сильнейшее помутнение роговицы и омертвение тканей глаза и конъюнктивы.

При первой и второй степени возможно лечение в домашних условиях, но даже тогда после первой помощи лучше показаться окулисту. А вот при тяжелых ожогах за медицинской помощью нужно обращаться немедленно, потому что в очень тяжелых случаях возможна полная потеря зрения.

Первая помощь при боли в глазах после сварки

Если после сварки появилась боль, действовать стоит спокойно и по порядку:

Промыть глаза холодной чистой водой; Закапать глазные капли; Приложить к глазам холодные примочки для облегчения состояния; Принять обезболивающее, если боль мешает; До полного выздоровления беречь глаза от яркого света.

Эти меры снимают остроту, но не лечат глубокий ожог. Если боль сильная это сигнал не геройствовать, а ехать к врачу.

Что нельзя делать после ожога глаз

Главная ошибка — тереть глаза, как бы сильно ни хотелось. При ощущении песка в глазах поверхность роговицы и так повреждена, а трение добавляет новые микротравмы и заносит инфекцию. Свет — второй враг поврежденного глаза, потому что яркое освещение усиливает боль и замедляет восстановление, поэтому в комнате стоит затемнить свет, а на улице обязательны тёмные очки.

Не стоит и заниматься самолечением при сильной боли, надеясь, что само пройдет. Легкий ожог действительно проходит за пару дней, но отличить его от тяжелого без врача сложно.

Когда нужно идти к офтальмологу

Срочно обратиться к офтальмологу нужно, если боль сильная и не стихает после первой помощи. Немедленного визита к врачу требуют и явные признаки тяжелого ожога глаз: выраженное помутнение, резкое ухудшение зрения, сильная светобоязнь.

Простой ориентир такой: легкое жжение и слезотечение, которые быстро уходят, можно переждать дома, аккуратно помогая глазам каплями и темнотой. Но все, что выходит за рамки легкого дискомфорта, повод не тянуть и показаться специалисту, потому что цена ошибки здесь это возможность видеть.

Как защитить глаза при сварочных работах

Хорошая новость в том, глаза во время сварки можно защитить. Для этого существуют средства индивидуальной защиты, которые блокируют опасное излучение:

маска сварщика

защитные очки

защитные щитки

Получается, что если рядом кто-то варит, не смотрите на дугу без защиты, даже мельком. Зрение не восстанавливается так же легко, как загар на коже, и беречь глаза куда проще, чем потом лечить ожог.

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Так что за шутливым «поймать зайчика» стоит вполне серьезная травма. Понимание, что ультрафиолет от сварки работает как невидимый солнечный ожог, помогает не недооценивать опасность и относиться к маске сварщика как к реальной и очень важной защите глаз.