Почему NASA не сожжет МКС на Солнце, а утопит ее в океане

Международная космическая станция работает уже почти 30 лет — люди живут на ней непрерывно с 2000 года. Но станция стареет, и NASA уже объявило, что к 2030 году ее нужно затопить в океане. И вот тут у многих возникает логичный вопрос: почему бы не отправить МКС к Солнцу? Сгорела бы, и не оставила после себя никакого мусора. Но инженеры даже не рассматривают такой вариант, и причина вас удивит. Это не про деньги, не про технологии и даже не про топливо — все упирается в базовые законы физики.

Почему МКС нужно сводить с орбиты

МКС изначально проектировалась с расчетом на 15 лет работы. В 1998 году в космос был отправлен первый модуль МКС, а в 2000 году туда прилетели первые космонавты. Если вы следили за космическими новостями, то наверняка читали про регулярные утечки воздуха на станции за последние годы, это явные признаки старения.

Главная проблема МКС описывается старой американской поговоркой: что взлетело, то должно упасть. Если оставить МКС в покое и не подталкивать ее регулярно специальными кораблями, ее орбита постепенно начнет снижаться, пока станция в конце концов не рухнет на Землю в случайном месте. Именно поэтому NASA заказала у SpaceX специальный корабль-буксир, который сведет станцию с орбиты управляемо и направит ее в один из самых безлюдных уголков планеты.

Откуда взялась идея сбросить МКС на Солнце

Контролируемое затопление МКС в океане — вариант лучше, чем неуправляемое падение, но и он не идеален. По данным Space.com, экологи из The Ocean Foundation опасаются, что обломки станции могут навредить морским экосистемам. И вот на этом фоне на Reddit пользователи предложили альтернативу: запустить МКС прямо к Солнцу.

Идея кажется почти гениальной. В центре Солнечной системы у нас есть гигантская звезда массой почти два нониллиона килограммов, которая постоянно сжигает водород в гелий. Казалось бы, это идеальная топка для космического мусора, закинул и забыл. Но именно здесь физика говорит твердое «нет».

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему попасть на Солнце почти невозможно

Главная преграда — то, что наша планета и все на ее орбите движутся не к Солнцу, а вбок относительно него, причем очень быстро. Земля несется со скоростью около 107 000 километров в час, и почти полностью в сторону, а не на Солнце. Как объясняет NASA, единственный способ попасть в звезду это погасить вот это боковое движение.

Погасить эту силу будет тяжело. Если просто прицепить к станции кучу двигателей и со всей силы толкать ее к Солнцу, результатом будет обидный промах мимо цели. Как объясняет доцент астрономии Майкл Браун, ракета, покинувшая Землю, движется вокруг Солнца быстрее, чем к нему. Сначала аппарат действительно приближается, но из-за сочетания скорости и притяжения он выходит на вытянутую эллиптическую орбиту и пролетает мимо. Промах составляет почти 100 миллионов километров, и это очень много.

Чтобы все-таки попасть в цель, аппарат пришлось бы разогнать примерно до 7000 километров в секунду. Это запредельная скорость, и без серьезного прорыва в физике в ближайшие годы МКС таким способом в Солнце не отправить.

Читайте также: 5 фактов о солнечной системе, которые вас удивят

Как зонд Паркер долетел до Солнца

Значит ли это, что к Солнцу нельзя приблизиться вообще? Нет. NASA уже отправила к звезде солнечный зонд Parker, но сделала это хитро — используя планету Венеру в качестве своеобразного тормоза.

Космические аппараты умеют использовать гравитацию других планет как пращу чтобы разогнаться, или как тормоз — чтобы сбросить скорость. Зонд Parker пролетает перед Венерой и замедляется, словно пловец, идущий против течения: он как бы оставляет часть своего импульса планете. Каждый такой маневр меняет орбиту аппарата иногда на миллионы километров, подводя его все ближе к Солнцу.

Но здесь и кроется загвоздка для МКС — разница в массе колоссальная. Зонд Parker весит около 685 килограммов, тогда как масса МКС составляет примерно 419 725 килограммов. Отправить такую махину в долгое путешествие с гравитационными маневрами у Венеры было бы немыслимо дорого по топливу и энергии. Даже при огромном желании эта затея остается далеко за пределами реального.

Почему свести МКС в Тихий океан это самый разумный вариант

Есть и еще один практичный довод. МКС и так постоянно балансирует на грани падения обратно на Землю, поэтому ее приходится регулярно подталкивать на более высокую орбиту, чтобы она продолжала работать. Гораздо проще дать ей упасть управляемо, в выбранное нами время и в безлюдном месте, чем затевать невероятно дорогую и физически почти невыполнимую отправку к Солнцу.

Забавно, но существовало предложение превратить МКС в музей на орбите, и это технически проще, чем закинуть ее в звезду. Идея с Солнцем остается красивой фантазией, которая разбивается о простую вещь: чтобы упасть на Солнце, нужно сначала остановить бешеное боковое движение, а на это уходит невообразимое количество энергии.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

В итоге получается, что Солнце вовсе не гигантский магнит, который притягивает все подряд. Оно скорее похоже на цель, мимо которой невероятно легко промахнуться, потому что вместе с Землей мы все летим вбок с огромной скоростью. Понимание этого меняет представление о космосе, и заодно объясняет, почему старую МКС спокойнее и дешевле свести в океан, чем отправлять в звезду.