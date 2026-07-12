Почему лететь на восток быстрее, чем на запад

Вера Макарова

Если вы когда-нибудь летали далеко и обратно, то могли заметить странную вещь: путь туда и путь домой занимают разное время, хотя самолёт летит по почти одному и тому же маршруту. Например, перелёт из Лондона в Ванкувер длится около 9 часов 45 минут, а обратно — чуть меньше девяти часов. Расстояние то же самое, самолёт тот же, а разница почти час. В чём подвох? Самое частое объяснение звучит так: a href=»https://hi-news.ru/eto-interesno/zemlya-mchitsya-so-skorostyu-100-000-km-ch-pochemu-my-etogo-ne-chuvstvuem.html»>Земля вращается на восток, вот самолёт и «подхватывает» это движение. Звучит логично, но это неправда. Настоящая причина связана с невидимыми реками ветра высоко над нашими головами.

Почему лететь на восток быстрее, чем на запад

Почему лететь на восток быстрее, чем на запад

Почему вращение Земли не влияет на скорость перелётов

Многим кажется очевидным: раз планета крутится с запада на восток, то и лететь в эту сторону должно быть проще. На деле вращение Земли напрямую на скорость самолёта не влияет. Вместе с планетой крутится и вся атмосфера, и сам самолёт, и вы в кресле — так что «отставать» или «обгонять» тут нечему.

Вот наглядный пример: когда вы идёте по вагону движущегося поезда, вам ведь не проще шагать в сторону хвоста только потому, что поезд едет вперёд. Вы движетесь вместе с ним. С самолётом и атмосферой всё точно так же. Но у вращения Земли всё же есть роль — только косвенная. Оно влияет на погоду и на движение воздуха.

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Что такое струйные течения

Настоящая причина разницы во времени — это струйные течения (jet streams). Если объяснять просто, это узкие потоки очень быстрого ветра на большой высоте — как раз там, где летают пассажирские лайнеры. Представьте невидимую реку в небе, которая течёт с запада на восток и способна нести самолёт вместе с собой.

Появляются такие потоки из-за двух вещей: неравномерного нагрева атмосферы солнцем и силы Кориолиса — эффекта, который возникает из-за вращения планеты и отклоняет движущиеся потоки воздуха вбок. Вместе это и разгоняет воздух до огромных скоростей.

Скорость струйных течений — от 130 до 225 км/ч, а иногда доходит и до 440 км/ч. Именно поэтому самолёт, который летит «по течению» на восток, приходит заметно раньше, чем тот, что борется со встречным ветром на запад.

Самые сильные потоки — полярное и субтропическое течения. Полярное мощнее, и именно его чаще всего используют авиакомпании на дальних рейсах через Атлантику и Тихий океан.

Как самолёты «ловят» попутный ветер

Пилоты не просто знают о струйных течениях — они специально строят маршрут так, чтобы поймать попутный поток на восток и обойти встречный на запад. Это экономит топливо, время и деньги. Воздушный маршрут вообще редко бывает просто линией на карте: бывает, что самолёты облетают целые регионы, например небо над Тибетом.

Впервые попутным ветром воспользовались ещё в 1952 году на рейсе Токио — Гонолулу. Оказалось, что полёт вдоль струйного течения сокращает дорогу с 18 часов до 11,5 — почти вдвое. После этого авиакомпании быстро сообразили, какая это выгода.

Маршруты дальних рейсов прокладывают с учётом струйных течений

Маршруты дальних рейсов прокладывают с учётом струйных течений

Эффект работает даже на коротких дистанциях. На перелёте между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом ветер способен изменить время в пути примерно на час. А на дальних тихоокеанских рейсах разница ещё заметнее: из Токио в Лос-Анджелес — около 10 часов, а обратно — почти 11 часов 40 минут. Тот же самолёт, тот же маршрут, но в одну сторону помогает ветер, а в другую — мешает. Кстати, погода в небе влияет не только на скорость — она же объясняет, почему самолёты иногда попадают в зону сильной тряски.

Турбулентность при ясном небе как обратная сторона попутного ветра

У струйных течений есть неприятный побочный эффект — так называемая турбулентность ясного неба (clear air turbulence, CAT). Это резкая сильная тряска при абсолютно безоблачном небе, без единой тучи впереди.

Возникает она там, где медленный поток воздуха встречается с быстрым — на границе образуется зона сильных завихрений. Коварство в том, что такую турбулентность нельзя увидеть глазами и её не показывает бортовой радар. Пилот просто не знает, что впереди. С грозами проще: пилоты видят опасные облака заранее, но и там главная угроза часто не молния, а сдвиг ветра.

Насколько это серьёзно, показал случай 1997 года на рейсе из Токио в Гонолулу — по иронии, том самом маршруте, где струйные течения впервые применили на практике. Внезапная турбулентность заставила самолёт резко провалиться примерно на 30 метров. Пострадали 18 человек, а один пассажир, который не был пристёгнут, погиб. Это лучший аргумент в пользу того, чтобы держать ремень застёгнутым весь полёт, даже когда табло погасло.

Когда ветер определяет длительность рейса

Иногда встречный ветер становится не просто неудобством, а настоящей проблемой для авиакомпаний. Особенно это заметно на сверхдальних маршрутах, где каждый лишний килограмм топлива уже имеет значение. Хороший пример — рейс Air New Zealand из Окленда в Нью-Йорк. На запад он длится 17,5 часа и работает на пределе дальности самолёта Boeing 787-9.

Из-за этого даже небольшое усиление встречного ветра приводит к неприятным решениям: приходится брать меньше пассажиров и багажа, чтобы освободить вес под дополнительное топливо. Бывало, что людей отправляли в путь без чемоданов или вовсе переносили на другой день. А обратному рейсу помогает попутное течение, поэтому он занимает 15,5 часов и таких проблем почти не знает.

Выход авиакомпании видят в новых самолётах с большим запасом дальности, которым лишние порции ветра будут не так страшны. Но пока лайнеры выжимают на максимум своих возможностей, погода в верхних слоях атмосферы остаётся тем фактором, который реально управляет расписанием.

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