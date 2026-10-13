Почему кошки не могут устоять перед звуком «кскскс»

Стоит тихо сказать «кскскс» или «пспспс» (да, в некоторых других странах, например, в Турции, кошек подзывают именно так, хотя в России сюда вкладывается совершенно другой, не кошачий смысл, если вы понимаете, о чём я), и многие кошки настораживают уши, поворачивают голову, а то и прибегают проверить, что случилось. Дело не столько в самих этих «кскс» или «пспс», сколько в устройстве кошачьего слуха, в том, на что похож этот звук, и в том, чему кошка успела научиться.

Кошачьи уши настроены на тонкие звуки

Кошки слышат многие из тех частот, что и мы, но их слух забирается гораздо выше. Так они замечают едва различимые звуки мелких зверьков. В каждом ухе у кошки больше 20 мышц, поэтому она умеет поворачивать уши в сторону звука, точно определять, откуда он идёт, и хорошо различать высоту и тон.

В тихой квартире короткий необычный звук сразу выделяется на фоне привычных шумов. Кошка может услышать его дальше, чем мы ожидаем, даже в полудрёме. Иногда этого хватает, чтобы она отреагировала.

Звуки «кскскс» и «пспспс» напоминают мышиную возню

У кошек сильный охотничий инстинкт, и они внимательны ко всему, что может выдать добычу. Мягкое быстрое «пспспс» похоже на шорох бегущей мыши, шелест или жужжание, то есть на звуки, которые кошка слышала бы на природе. Домашним кошкам, которые почти не выходят на улицу, такая «дичь» в звуковом виде особенно интересна.

Есть и ещё одна причина. Звуки «с» и «ц» довольно высокие, а значит, похожи на писк грызунов. «Пспспс» и «кскскс» действуют одинаково хорошо, так что, видимо, важен набор резких высоких звуков, а не конкретное слово.

Правда, кошка вряд ли думает: «О, мышь!» Скорее, звук просто достаточно странный, чтобы ей стало любопытно и захотелось проверить, что происходит рядом.

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Кошка запоминает, что за звуком следует приятное

Самое простое объяснение: кошки быстро учатся и любят привычный порядок. Если после «кскскс» раз за разом следуют ласка, внимание или лакомство, звук становится обещанием награды. Со временем кошка реагирует почти автоматически.

Отсюда и разница в поведении. Одна кошка мчится через всю комнату с первого звука, другая едва ведёт ухом. У каждой свой опыт и своя чувствительность, и то, что для одной кошки много значит, для другой просто шум.

Хозяева тоже попадаются на эту удочку

Привычка работает в обе стороны. Мы замечаем, что кошка с любопытством откликается на «кскскс», и начинаем звать её именно так. Когда новизна проходит, в ход идут лакомства, и кошка снова охотно прибегает. В итоге кошка дрессирует нас не хуже, чем мы её, и этот круг поддерживает сам себя.

Как приучить кошку откликаться на имя

Тот же принцип помогает научить кошку отзываться на кличку. Главное, чтобы имя связалось у неё с чем-то приятным.

Назовите кошку по имени, когда она рядом, и наградите лакомством или лаской, если она хотя бы подняла голову или посмотрела на вас. Повторяйте это регулярно, чтобы связь между именем и наградой закрепилась. Постепенно зовите её с большего расстояния, по-прежнему поощряя за отклик.

Начинать стоит с малого: достаточно, чтобы кошка просто оглянулась. Не ждите сразу, что она примчится с другого конца квартиры.

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Отзываются далеко не все кошки

Хоть «кскскс» и считается почти универсальным способом позвать кошку, гарантий нет. Одна сразу повернёт уши на звук, другая мельком глянет и решит, что вставать не стоит, третья вообще не обратит внимания. Забавно, что кошки знают свои имена, но часто не откликаются, а на бессмысленные звуки могут примчаться мгновенно.

Скорее всего, срабатывает всё сразу: чуткий слух, охотничий инстинкт, выученные привычки и обычное любопытство. Как и почти всё в кошачьем поведении, одной простой причиной это не объясняется.