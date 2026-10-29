Почему тела в болотах не гниют тысячи лет

Торфяные болота способны сохранять тела людей на протяжении тысяч лет. Учёные знают как минимум о 2000 таких находок, и про один такой случай мы рассказывали в статье про труп возрастом 1600 лет. Кожа, волосы и внутренние органы могут оставаться нетронутыми спустя столетия. Это кажется почти невозможным, но у болот есть особенность, которая это объясняет.

Человек из Линдоу пролежал в торфе почти 2000 лет

В августе 1984 года рабочие добывали торф около английского городка Уилмслоу, примерно в получасе езды к югу от Манчестера. В торфе они нашли тело. Это был мужчина лет 25 с аккуратно подстриженной бородой и ухоженными ногтями. Его несколько раз сильно ударили по голове, перерезали ему горло и сломали ребро.

Выглядит как свежее преступление, но в болоте он пролежал почти 2000 лет. Сегодня его называют Человеком из Линдоу, и он не единственный: в торфяниках Европы нашли не меньше 2000 так называемых болотных тел. Самые старые относятся к мезолиту, то есть к среднему каменному веку. В Европе он закончился от 8500 до 5500 лет назад. Самые поздние находки датируются Второй мировой войной.

Человек из Линдоу хранится в Британском музее в Лондоне. Там его увидела журналистка Анна Норт, которая потом написала роман-бестселлер Bog Queen о расследовании, связанном с болотным телом.

Выглядит он не очень, но в нём так легко узнать человека, — вспоминает она.

Чтобы написать книгу, ей пришлось сначала разобраться, что вообще такое болото.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Торф копится быстрее, чем успевает сгнить

Торфяное болото — это кислая, бедная питательными веществами заболоченная местность. Его почва состоит из торфа: мягкой пружинящей массы из растений, которые сгнили не до конца. Такой слой набирается сотни и тысячи лет.

Анна Норт объясняет это просто: торф получается из любой органики, которая накапливается быстрее, чем разлагается. В торф идут травы, тростник, корни, кустарники, но больше всего в нём сфагнума. Это лохматый мох, который очень любит влагу. Он впитывает много воды и держит её в себе, как губка. Из-за этого болото пропитано водой насквозь и воздуха в нём почти нет. По словам Норт, именно поэтому там всё так хорошо сохраняется.

Болота есть по всему миру, но чаще их можно встретить в прохладных северных краях, где много дождей. Туманы над топью, зыбкая почва и стоячая вода давно сделали их любимым местом действия в готических романах и детективах вроде «Собаки Баскервилей» Артура Конан Дойла. Но настоящая загадка болот в их химии.

Без кислорода микробы не могут жить

Тело сохраняется, потому что в болоте сходятся три условия: откуда берётся вода, какая там химия и какие растения там растут. Почти вся вода попадает в болото с дождём и снегом. Поэтому в ней мало минералов и питательных веществ. К тому же мох держит её на месте, и вода почти не течёт.

Плотные слои торфа сверху перекрывают доступ воздуха к тому, что лежит под ними. Бактерии и грибы, которым для жизни нужен кислород, там не выживают. А ведь именно они обычно разлагают мёртвые растения и тела. Раз их нет, разложение почти останавливается.

Кислота и мох дубят кожу, но растворяют кости

Описать то, что происходит дальше, проще всего на примере засолки огурцов. Кислая болотная вода работает как рассол: в ней не размножаются вредные бактерии, и тело остаётся почти нетронутым.

Помогает и сам сфагнум. Он выделяет особый углевод под названием сфагнан, который сцепляется с белками кожи и тканей. В итоге кожа становится плотной, как выделанная, и окрашивается в тёмно-коричневый цвет крепкого чая. Зато так она защищена от гниения.

Однако та же кислота вымывает из костей кальций. Поэтому, как говорит Норт, рентгеновский снимок болотного тела совсем не похож на снимок живого человека. Кости на нём размягчённые, искривлённые или пропадают совсем.

Читайте также: Как криминалисты определяют время смерти человека, если труп был заморожен

Лучше всего тела сохраняют верховые болота

Не всякое болото одинаково хорошо сохраняет тела. Лучше всего с этим справляются верховые болота. Это глубокие торфяники, похожие на купол. Они влажнее и выше окружающей местности, в них очень кисло и совсем нет кислорода.

В покровных болотах слой торфа тоньше, поэтому тела там разлагаются быстрее, хотя находки бывают и там. Хуже всего тела сохраняются в низинных болотах. Их питают не только дожди, но и грунтовые воды, богатые минералами. Из-за этого среда в них менее кислая, и мягкие ткани тела обычно сгнивают.

Древнее тело выдают стёртые зубы

Найти тело в болоте — только полдела. Ещё нужно понять, древнее оно или человек умер недавно. Здесь судмедэкспертам помогают зубы. Пока Норт собирала материал для книги, она узнала, что у людей, живших до появления очищенной муки, зубы портились совсем по-другому, чем у нас.

Еще больше познавательных материалов обо всем на свете вы найдете в нашем Telegram-канале!

В древности зерно мололи каменными жерновами, и в муку попадали мелкие крошки камня. Люди ели такой хлеб и кашу, жевали эти песчинки, и зубы постепенно стирались. Поэтому сильно сточенные зубы выдают человека из далёкого прошлого надёжнее, чем почти идеально сохранившаяся кожа.