Как труп возрастом 1600 лет помог раскрыть убийство в 1983 году

Голова неизвестной женщины из торфяного болота заставила мужчину сознаться в убийстве пропавшей жены, хотя на деле останкам оказалось около 1600 лет. История получила имя «женщина из Линдоу» и стала одним из самых странных уголовных дел Британии: древний труп помог посадить настоящего убийцу. А всё потому, что при некоторых условиях человеческое тело может сохраняться удивительно долго.

С чего началась история: брак за два дня и исчезновение жены

В 1959 году художница и заядлая путешественница Малика де Фернандес познакомилась с Питером Рейн-Бардтом, сотрудником авиакомпании. Их роман был стремительным до абсурда: через два часа после знакомства он сделал предложение, а ещё через два дня они поженились.

Счастье длилось недолго. Уже через несколько месяцев Фернандес снова отправилась колесить по миру — теперь уже со скидками на билеты, которые полагались мужу как работнику авиакомпании. Сам же Рейн-Бардт остался в своём коттедже в графстве Чешир.

Ещё через два года женщину никто не мог найти. Логично, что главным подозреваемым стал муж. Полиция тщательно обыскала его дом и даже перекопала сад в поисках останков, но не нашла ни тела, ни единого доказательства преступления. Дело зависло на десятилетия, пока неподалёку от коттеджа в торфянике не всплыли части человеческого тела.

Почему торфяные болота превращают трупы в «вчерашних»

Чтобы понять всю иронию этой истории, нужно знать, как устроены торфяные болота. Торф образуется при разложении растительных остатков, прежде всего мха. Когда сфагновый мох накапливается в заболоченной местности, слои торфа выделяют кислоты, которые удивительно хорошо консервируют тела. Яркий тому пример — болоте Виндовер и его 180 древних трупов.

Результат жутковатый: человек, погибший много веков назад, может выглядеть так, будто свалился в болото вчера. Кислая среда без кислорода останавливает гниение, дубит кожу и сохраняет черты лица, хотя обычно за разложение человеческого тела быстро берутся бактерии, грибки и насекомые. Именно поэтому знаменитые «болотные люди» (вроде человека из Толлунда в Дании, которому около 2400 лет) поражают своей сохранностью.

Если бы Рейн-Бардт знал об этом свойстве торфяников, он, скорее всего, не спешил бы с признанием. Но он не знал — и это сыграло против него.

Признание мужа, которое перевернуло нераскрытое дело об убийстве 1983 года

Когда в болоте Линдоу-Мосс нашли голову неизвестной женщины, эксперты сначала решили, что останкам всего 30–50 лет — настолько хорошо они сохранились. В обычных условиях определить время смерти помогают совсем другие признаки, но торфяник спутал почти всё. Полиция предъявила находку Рейн-Бардту, посчитав её связанной с давним исчезновением жены.

И тут он сломался. «Прошло столько времени, я думал, меня никогда не найдут», — сказал он на допросе. По его словам, Фернандес вернулась в коттедж где-то в 1960 или 1961 году и стала угрожать: если он не даст ей денег, она расскажет, что он гей. В Англии того времени это всё ещё преследовалось по закону (до 1967 года). Денег у него не было, началась ссора.

Он описал, как схватил жену и начал трясти, а когда остановился, понял, что она мертва. Дальше — хуже: он расчленил тело топором, попытался сжечь, а когда не вышло — отнёс в ближайшее болото и бросил туда. Висяк двадцатилетней давности выглядел раскрытым: есть тело, есть признание давнего подозреваемого.

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Как один следователь не дал закрыть дело об убийстве Молли Ньюпорт

Казалось бы, дело можно закрывать. Но детектива-инспектора Джорджа Эбботта смущала одна деталь: рядом с головой не нашли других частей тела. Что-то не сходилось.

Эбботт отправил череп на дополнительный анализ в Оксфордский университет. Там провели радиоуглеродное датирование — метод, который определяет возраст органики по распаду углерода-14.Оказалось, что череп относится к римской эпохе. Так появилось имя «женщина из Линдоу».

На суде в декабре 1983 года прокурор Мартин Томас сформулировал суть так: череп пролежал в торфе более шестнадцати веков и не имеет никакого отношения к Малике, но именно его находка привела к аресту обвиняемого и его подробному признанию. Рейн-Бардт попытался отозвать признание, но было поздно. Присяжным хватило трёх часов, чтобы признать его виновным в убийстве. Остаток жизни он провёл в тюрьме. Тело самой Фернандес так и не нашли.

Человек из Линдоу: вторая болотная загадка того же места

И это ещё не конец. В 1984 году в том же торфянике при добыче торфа обнаружили другое тело — «человека из Линдоу». Его смерть произошла примерно 2000 лет назад, и никого, разумеется, не арестовали.

Зато учёные многое узнали о его судьбе. Судя по всему, мужчине перерезали горло, после чего опустили в болото лицом вниз. Есть версия, что это было ритуальное жертвоприношение: в желудке нашли пыльцу омелы, которую использовали в друидских обрядах, а на торсе обнаружили избыток медного пигмента — возможно, тоже часть ритуала. В археологии такие расследования вообще случаются чаще, чем кажется: иногда по костям удаётся восстановить даже жестокое древнее убийство почти по сценам.

Эта история хороша не только своей жутковатой иронией. Она показывает, как легко спешка может сыграть против вас и почему интуиция и дотошность даже одного человека стоят дорогого.

В этой истории хороша не только жутковатая ирония. Она ещё и напоминает, как странно иногда работает случай: следствие ошиблось с возрастом находки, но попало точно в цель. И как много порой зависит от одного дотошного, в хорошем смысле, человека, которому не даёт покоя маленькая несостыковка.