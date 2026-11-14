Зачем белкам зимой кисточки на ушах и куда они деваются летом?

Вера Макарова

Летом белка может выглядеть почти гладкоухой, а к декабрю щеголять с пушистыми кисточками длиной до 3 см. Пока зверёк прячет запасы на зиму, меняется и его внешность: густеет шубка, а на ушах появляются забавные «антенны». Но зачем они нужны? Неужели для того, чтобы греть уши? А может, чтобы лучше слышать?

Рыжая белка на дереве зимой

Рыжая белка на дереве зимой

К зиме у белки меняется даже шерсть на лапках

У обыкновенной белки, той самой, что живёт в наших лесах и парках, мех меняется дважды в год: весной и осенью. Летняя шерсть короче и легче, зимняя — гуще и теплее. Как отмечают специалисты природоохранной организации Trees for Life, к холодам мех становится плотнее даже на подошвах лап. А на кончиках ушей начинают расти длинные волоски.

Причём ушные кисточки обновляются не так, как шерсть на теле. Если туловище линяет дважды в год, то волоски кисточек сменяются всего один раз. Новые отрастают с осени, постепенно удлиняются и к середине зимы становятся особенно пышными.

Белка в начале осени: зимние кисточки ещё только отрастают

Белка в начале осени: зимние кисточки ещё только отрастают

Белка при этом не ждёт первого снега. У многих млекопитающих сезонную линьку запускает прежде всего сокращение светового дня. Как объясняют специалисты Корнеллского университета, организм реагирует на изменение освещения и заранее начинает готовить зимнюю шубку.

Кисточки могут защищать уши от мороза, но есть нюанс

Самое логичное объяснение — защита ушей от холода. Длинные волоски могут уменьшать воздействие ветра на чувствительную кожу. Особенно кстати такая защита зимой, когда белка носится по заснеженным веткам.

Однако специалисты признают: точное назначение кисточек пока неизвестно. Версия с утеплением выглядит убедительно, но прямых доказательств их защитной функции пока нет.

Крупный план обыкновенной белки с длинными зимними кисточками

Крупный план обыкновенной белки с длинными зимними кисточками

А как же популярное утверждение, будто кисточки помогают белкам лучше слышать? Научных подтверждений этому тоже нет. Белка и без них обладает хорошим слухом, а для ощупывания окружающего мира использует чувствительные усы — вибриссы.

Получается, кисточки могут выполнять сразу несколько задач, а могут быть просто особенностью сезонного роста шерсти. Не каждой красивой детали природа обязана выдавать отдельную должностную инструкцию.

Весной кисточки становятся короче и почти исчезают

К весне длинные волоски постепенно истончаются и укорачиваются. Летом у некоторых белок кисточки почти незаметны, у других сохраняются небольшие пучки.

Отсутствие пышных кисточек летом совершенно нормально. Это не признак болезни или нехватки витаминов. К осени они снова начнут отрастать.

Белка во время весенней линьки. Кисточки ещё сохраняются, но зверёк постепенно меняет зимнюю шубку на летнюю

Белка во время весенней линьки. Кисточки ещё сохраняются, но зверёк постепенно меняет зимнюю шубку на летнюю

По кисточкам нельзя определить и пол зверька: они бывают как у самцов, так и у самок. А вот сезон заметить вполне реально.

Кстати, меняется не только длина шерсти, но иногда и её цвет. Летом белка может быть ярко-рыжей, а зимой стать сероватой или бурой. Правда, так происходит не со всеми: окраска зависит в том числе от наследственности и места обитания.

Далеко не у всех белок есть такие кисточки

Мы привыкли представлять белку рыжей, с пушистым хвостом и острыми ушками. Но в мире существует множество видов белок, и далеко не все обзаводятся такими «украшениями».

Например, у североамериканской серой белки длинных зимних кисточек обычно нет. А вот у нашей обыкновенной белки они особенно заметны в холодное время года. Длинные кисточки — характерная особенность обыкновенной белки, но не всех её родственников.

Североамериканская серая белка. У неё нет характерных длинных кисточек, как у обыкновенной белки зимой

Североамериканская серая белка. У неё нет характерных длинных кисточек, как у обыкновенной белки зимой

Интересно, что у рыси кисточки на ушах тоже есть, причём круглый год. И их назначение учёные также продолжают обсуждать. Внешне похожие детали необязательно выполняют одинаковые задачи.

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Зимой белкам нужна не только тёплая шубка

В отличие от сусликов и некоторых других грызунов, обыкновенные белки не впадают в зимнюю спячку. Даже в мороз они продолжают искать еду, бегать по деревьям и проверять свои тайники.

В сильные холода белка может несколько дней отсиживаться в дупле или гайне — шарообразном гнезде из веточек, утеплённом мягкими материалами. А когда выходит наружу, сохранять тепло ей помогает густой зимний мех.

Ещё один полезный аксессуар — хвост. Им белка может укрываться во время отдыха, словно пушистым одеялом. Так что зимние кисточки — лишь самая заметная часть целого набора приспособлений к холодам.

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