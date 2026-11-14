Зачем белкам зимой кисточки на ушах и куда они деваются летом?

Летом белка может выглядеть почти гладкоухой, а к декабрю щеголять с пушистыми кисточками длиной до 3 см. Пока зверёк прячет запасы на зиму, меняется и его внешность: густеет шубка, а на ушах появляются забавные «антенны». Но зачем они нужны? Неужели для того, чтобы греть уши? А может, чтобы лучше слышать?
К зиме у белки меняется даже шерсть на лапках
У обыкновенной белки, той самой, что живёт в наших лесах и парках, мех меняется дважды в год: весной и осенью. Летняя шерсть короче и легче, зимняя — гуще и теплее. Как отмечают специалисты природоохранной организации Trees for Life, к холодам мех становится плотнее даже на подошвах лап. А на кончиках ушей начинают расти длинные волоски.
Причём ушные кисточки обновляются не так, как шерсть на теле. Если туловище линяет дважды в год, то волоски кисточек сменяются всего один раз. Новые отрастают с осени, постепенно удлиняются и к середине зимы становятся особенно пышными.
Белка при этом не ждёт первого снега. У многих млекопитающих сезонную линьку запускает прежде всего сокращение светового дня. Как объясняют специалисты Корнеллского университета, организм реагирует на изменение освещения и заранее начинает готовить зимнюю шубку.
Кисточки могут защищать уши от мороза, но есть нюанс
Самое логичное объяснение — защита ушей от холода. Длинные волоски могут уменьшать воздействие ветра на чувствительную кожу. Особенно кстати такая защита зимой, когда белка носится по заснеженным веткам.
Однако специалисты признают: точное назначение кисточек пока неизвестно. Версия с утеплением выглядит убедительно, но прямых доказательств их защитной функции пока нет.
А как же популярное утверждение, будто кисточки помогают белкам лучше слышать? Научных подтверждений этому тоже нет. Белка и без них обладает хорошим слухом, а для ощупывания окружающего мира использует чувствительные усы — вибриссы.
Получается, кисточки могут выполнять сразу несколько задач, а могут быть просто особенностью сезонного роста шерсти. Не каждой красивой детали природа обязана выдавать отдельную должностную инструкцию.
Весной кисточки становятся короче и почти исчезают
К весне длинные волоски постепенно истончаются и укорачиваются. Летом у некоторых белок кисточки почти незаметны, у других сохраняются небольшие пучки.
Отсутствие пышных кисточек летом совершенно нормально. Это не признак болезни или нехватки витаминов. К осени они снова начнут отрастать.
По кисточкам нельзя определить и пол зверька: они бывают как у самцов, так и у самок. А вот сезон заметить вполне реально.
Кстати, меняется не только длина шерсти, но иногда и её цвет. Летом белка может быть ярко-рыжей, а зимой стать сероватой или бурой. Правда, так происходит не со всеми: окраска зависит в том числе от наследственности и места обитания.
Далеко не у всех белок есть такие кисточки
Мы привыкли представлять белку рыжей, с пушистым хвостом и острыми ушками. Но в мире существует множество видов белок, и далеко не все обзаводятся такими «украшениями».
Например, у североамериканской серой белки длинных зимних кисточек обычно нет. А вот у нашей обыкновенной белки они особенно заметны в холодное время года. Длинные кисточки — характерная особенность обыкновенной белки, но не всех её родственников.
Интересно, что у рыси кисточки на ушах тоже есть, причём круглый год. И их назначение учёные также продолжают обсуждать. Внешне похожие детали необязательно выполняют одинаковые задачи.
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Зимой белкам нужна не только тёплая шубка
В отличие от сусликов и некоторых других грызунов, обыкновенные белки не впадают в зимнюю спячку. Даже в мороз они продолжают искать еду, бегать по деревьям и проверять свои тайники.
В сильные холода белка может несколько дней отсиживаться в дупле или гайне — шарообразном гнезде из веточек, утеплённом мягкими материалами. А когда выходит наружу, сохранять тепло ей помогает густой зимний мех.
Ещё один полезный аксессуар — хвост. Им белка может укрываться во время отдыха, словно пушистым одеялом. Так что зимние кисточки — лишь самая заметная часть целого набора приспособлений к холодам.
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