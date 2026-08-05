Осины могут остановить лесной пожар — это видно даже из космоса

Осиновые рощи могут работать как естественные противопожарные полосы и мешать огню быстро распространяться. Это показал анализ крупных лесных пожаров в Канаде, в том числе рекордного сезона 2023 года. Сама осина тоже горит, но большие участки такого леса сдерживают пожар лучше, чем сосны и ели. Кстати, одна гигантская осиновая роща считается самым большим организмом на Земле.

Как осины остановили огонь на спутниковых картах

Исследователи сопоставили карты основных древесных пород со спутниковыми данными о пожарах 2021–2023 годов. Оказалось, что осины встречались на границах пожаров в 2,42 раза чаще, чем внутри выгоревших территорий. Иными словами, огонь нередко доходил до осиновой рощи, но заметно хуже продвигался через неё.

Чем больше осин росло на участке, тем медленнее распространялся пожар. При увеличении их доли с менее чем 10% до более чем 25% медианная площадь, выгоравшая за день, снизилась с 717 до 646 гектаров. Это не останавливает огонь полностью, но заметно его замедляет и может дать пожарным дополнительное время.

Почему осиновые рощи горят не так, как хвойный лес

Отдельная осина вполне может загореться: у неё сравнительно тонкая кора. Защитный эффект появляется именно у крупных рощ, где меняются влажность, структура растительности и поведение лесного пожара.

Возможная причина — повышенное содержание влаги в осинах и их листьях по сравнению с хвойными деревьями. Кроме того, листва обычно начинается выше над землёй, поэтому низовому огню сложнее подняться в крону. Но в этой работе учёные напрямую не проверяли эти механизмы, поэтому пока это лишь вероятные объяснения.

Учёные также проверили, сохраняется ли защита весной, когда листья ещё не раскрылись полностью. Явной связи между сезоном и силой пожара они не обнаружили, хотя результаты по различиям между облиственными и безлиственными осинами получились неоднозначными. Поэтому осина не считается полностью огнестойким деревом, особенно если пожар очень сильный.

Противопожарная полоса из осин должна быть широкой

Несколько деревьев вдоль забора или дороги не превратят участок в безопасную зону. Пламя и горящие частицы способны перелететь через узкую посадку, поэтому для реальной защиты нужна достаточно глубокая полоса леса.

По предварительной оценке, ширина осинового барьера должна составлять 100–300 метров. Такие рощи можно размещать рядом с населёнными пунктами и важной инфраструктурой, но только как часть системы предотвращения лесных пожаров.

Бежать высаживать осины вокруг дачи на основании лишь этого исследования не стоит. Многое зависит от климата, почвы, местной растительности и направления, откуда обычно приходит огонь. Да и сама осиновая полоса не заменит расчистку сухой травы, противопожарные разрывы и работу пожарных.

Хвойные монокультуры делают лес более уязвимым

Для лесного хозяйства это важный вывод. В некоторых районах лиственные деревья уничтожают гербицидами, чтобы освободить место для более ценных сосен и елей. В результате появляются почти однородные хвойные посадки.

Авторы работы считают, что смешанные леса лучше сопротивляются пожарам и реже выгорают целиком. Это особенно важно после мегапожаров, когда восстанавливать сгоревшие леса крайне сложно. Осина может немного снизить краткосрочную стоимость древесины на участке, зато уменьшает риск потерять весь лес во время крупного пожара.

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Осину привыкли считать обычным деревом, но теперь у неё обнаружилась ещё одна полезная роль — сдерживать распространение огня.

Выводы пока относятся прежде всего к канадским бореальным лесам и основаны на спутниковых наблюдениях за тремя пожароопасными годами. Чтобы применять этот подход в других странах, включая Россию, нужны местные исследования. Но уже сейчас ясно главное: разнообразный лес может быть устойчивее, чем удобная для промышленности плантация из одной породы деревьев.