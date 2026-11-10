10 старых вещей из СССР, которые вы можете выбросить зря: некоторые стоят десятки тысяч

В вашей квартире могут лежать вещи, которые коллекционеры готовы купить за большие деньги. Причём речь не только о чём-то очевидно ценном. Мы уже писали про старые аудиокассеты и игрушки из киндер-сюрпризов. Но есть и другие предметы, которые обычно выбрасывают при уборке, особенно когда разбирают вещи родителей и бабушек.

❗Обратите внимание: суммы ниже — это цены из объявлений и каталогов антикварных магазинов за 2025–2026 годы, то есть то, что просили продавцы, а не обязательно реальные сделки. Дорогие экземпляры встречаются редко.

Ёлочные игрушки 1930–1960-х годов и ватные фигурки

Коллекционеров интересуют не массовые стеклянные шары, а игрушки 1930–1960-х: фигурки животных, сказочных героев и космонавтов, игрушки на прищепках и фигурки из ваты. Раньше их часто делали и расписывали вручную, а до наших дней дожили немногие: одни разбились, другие облезли или были выброшены. Отдельные редкие экземпляры могут оцениваться в десятки тысяч рублей, особенно ценятся необычные ватные фигурки ручной работы.

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Фарфоровые статуэтки ЛФЗ и Дулевского завода

Балерины, дети с цветами и девушки в национальных костюмах стояли почти в каждом серванте, и большинство из них стоит недорого. Но некоторые выпускались малыми партиями или созданы известными художниками. В сентябре 2025 года статуэтку ЛФЗ «Дружба» с девочками, вышивающими голубя, антикварный магазин оценивал в 327 тысяч рублей, а «Маленькую хозяйку» Дулевского завода предлагали за 8 тысяч. Разница объясняется редкостью, поэтому стоит перевернуть фигурку и поискать клеймо производителя на основании.

Монеты первых советских лет: 2 копейки 1927 года

Копейками когда-то играли в лото вместо фишек, поэтому они могли десятилетиями пролежать в коробке с настольной игрой. Обычных монет 1960–1980-х сохранилось огромное количество, а вот монеты первых лет советской власти встречаются гораздо реже. Например, 2 копейки 1927 года в нумизматических оценках 2025 года стоили примерно от 19 до 200 тысяч рублей в зависимости от состояния, хотя важны ещё подлинность и разновидность штемпеля, то есть формы, которой чеканили монету. Чистить такие монеты абразивами нельзя: это снижает их стоимость.

Флаконы духов и пудреницы «Новой зари»

Для коллекционеров упаковка старой косметики часто интереснее содержимого: ценятся необычные флаконы, коробочки, редкие выпуски и наборы к историческим событиям. Открытую пудру «Гвоздика» фабрики «Новая заря» антикварный магазин выставлял за 3500 рублей, а флаконы духов к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года, по оценке коллекционеров, могут стоить десятки тысяч. Иногда покупателю нужна даже пустая бутылочка, крышка или картонная коробка, а вот пользоваться такой косметикой уже не стоит.

Металлические машинки, механические игры и педальные автомобили

Советские игрушки покупают и коллекционеры, и люди, которые хотят вернуть себе предметы из детства. В сентябре 2025 года механическая игра «За рулём» продавалась примерно за 16 тысяч рублей, сувенирный «Москвич-412» за 10 тысяч, а за собранный педальный «Москвич» в хорошем состоянии просили 30–40 тысяч. Многое решает комплектность: родные колёса, фары, коробка и документы заметно повышают интерес покупателей.

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Серебряные ложки с эмалью из подарочных наборов

Маленькие ложечки, которые годами лежали в бархатной коробочке, бывают ценнее, чем кажется. Коллекционеров интересуют серебряные и посеребрённые изделия с эмалью, ручной отделкой и клеймами известных предприятий, например Кубачинского художественного комбината и Таллинской ювелирной фабрики: набор из шести кофейных ложек последней предлагали за 9000 рублей. Коллекционная цена такой вещи может оказаться выше стоимости самого серебра, так что сдавать её в лом иногда невыгодно.

Проигрыватели «Корвет» и редкие пластинки Высоцкого

Хорошие советские проигрыватели снова нужны любителям звука и реставраторам: «Корвет ЭП-003» встречался в продаже за 50 тысяч рублей, хотя распространённые исправные модели стоят всего несколько тысяч. С пластинками разброс ещё больше: в 2025 году альбом Владимира Высоцкого Le Vol Arreté 1981 года в хорошем состоянии предлагали за 30 тысяч рублей, а невскрытый экземпляр продавец на «Авито» оценил в 220 тысяч. Это запрашиваемые суммы, а цена зависит от издания, тиража, состояния диска и обложки.

Телевизор КВН-49 и ранняя советская техника

Самые ранние советские телевизоры давно стали коллекционными предметами. КВН-49 был одной из первых массовых моделей с крошечным экраном, перед которым ставили увеличительную линзу. Такой аппарат без линзы предлагали за 55 тысяч рублей, а полностью укомплектованный экземпляр 1952 года за 178 тысяч. Интересны также старые радиолы и приёмники в деревянных корпусах, но обычный телевизор из 1990-х от этого ценным не становится.

Открытки, плакаты и инструкции к технике

Коллекционеры собирают старые инструкции и документы к технике, автомобильные талоны и оригинальные советские плакаты. Отдельные открытки обычно стоят от нескольких рублей до нескольких сотен, но полные серии, ранние выпуски и экземпляры с автографами известных людей ценятся гораздо выше. Кроме того, родная инструкция или коробка может сделать дороже старый прибор, который продаётся отдельно. Личные документы с конфиденциальными данными продавать не стоит.

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Хрусталь с серебряными деталями и цветное стекло

Распространённое заблуждение гласит, что любой советский хрусталь дорогой, раз когда-то считался признаком достатка. На деле вазы и салатники выпускали огромными партиями, и редкостью их не назовёшь. Исключения составляют цветной хрусталь, изделия с оригинальным рисунком и серебряными вставками: например, в 2025 году хрустальная солонка с серебряным ободком и ложечкой выставлялась на аукцион со стартовой ценой от 4000 рублей.

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Надпись «Сделано в СССР» сама по себе ничего не гарантирует: один предмет выпускали миллионами, другой ограниченной партией. Главными факторами считаются возраст, состояние и редкость, а коробка, документы и отсутствие повреждений способны заметно поднять цену. Прежде чем продавать, найдите на вещи маркировку, отыщите точно такую же модель и посмотрите завершённые аукционы, а не только объявления с огромными ценниками. Если похожие экземпляры действительно уходили дорого, покажите находку независимому оценщику и до этого ничего не полируйте и не реставрируйте.