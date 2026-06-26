Старые открытки, билеты и афиши: что из этого можно продать за большие деньги?

Рамис Ганиев

Многие из нас хранят в шкафах коробки со старой макулатурой, не подозревая, что некоторые клочки бумаги обладают реальной ценностью. Оказывается, продать вещи из 90-х можно весьма выгодно, если понимать, за какими именно артефактами охотятся знатоки. В мире коллекционирования есть особое направление эфемера. Это временная печатная продукция, которую изначально не планировали хранить: флаеры, программки, пригласительные и меню. Если вас интересует, что продать коллекционерам, стоит пересмотреть свои архивы. Это вещи времен СССР, которые можно дорого продать.

Открытки и плакаты времен СССР могут стоить больших денег. Фото.

Открытки и плакаты времен СССР могут стоить больших денег

Какие открытки СССР можно продать коллекционерам

Самый понятный вариант для старта это авторские поздравительные карточки позднего СССР и ранней России (1990–1992 годы). Массовые картинки с цветами стоят копейки, но если вы хотите продать старые открытки выгодно, ищите работы известных художников. В этот период продолжали творить Владимир Зарубин и Лидия Манилова.

На интернет-аукционах цены объявлений на некоторые редкие работы Владимира Зарубина могут достигать тысяч рублей. Особенно ценятся экземпляры в идеальном состоянии, без сгибов, пятен и почтовых надписей.

Объявление о продаже редкой открытки Зарубина на meshok.net. Фото.

Объявление о продаже редкой открытки Зарубина на meshok.net

Помимо авторских работ, коллекционеров интересует локальная история и бизнес тех лет:

  • Виды малых и промышленных городов, закрытых предприятий и исчезнувших санаториев;
  • Первая реклама банков, пейджинговых компаний, компьютерных клубов и видеосалонов;
  • Промо-карточки, связанные с русским роком, ранней попсой или Сергеем Бодровым;
  • Почтовые карточки с редким штемпелем, марками переходного периода или из закрытых военных городков.

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Какие билеты на концерт СССР стоят дорого

Если вы уже знаете 5 признаков редкой и дорогой книги, то с билетами работает похожий принцип, решает культовый статус. Настоящая золотая жила это корешки билетов на концерты легендарных рок-групп. Выступления «Кино» в 1990 году, ранние концерты Nirvana, Metallica, «Гражданской обороны» или «Короля и Шута» имеют огромную фанатскую базу.

С крупными фестивалями история еще интереснее. Например, легендарный фестиваль «Монстры рока» в Тушино 1991 года был бесплатным. Поэтому привычных билетов туда практически не существует, зато пропуска, бейджи и пресс-материалы с этого события могут стоить серьезных денег.

Не стоит списывать со счетов и обычный транспорт. Если одиночные проездные крупных городов стоят десятки рублей, то полные месячные серии проездных, первые магнитные билеты метро и переходные деньги 1991–1998 годов вполне могут заинтересовать профильных собирателей.

Старая статья про фестиваль «Монстры рока» в Тушино. Фото.

Старая статья про фестиваль «Монстры рока» в Тушино

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Можно ли продать старые плакаты и афиши

Оригинальные постеры — один из самых дорогих видов бумажной памяти. На западном рынке продать афиши СССР и ранней России можно за сотни долларов, если это оригинальный плакат перед концертом известной группы. Важно, чтобы это была настоящая типографская печать тех лет, а не современный репринт из интернета.

В интернете можно дорого продать оригинальные плакаты с Виктором Цоем и другими музыкантами. Фото.

В интернете можно дорого продать оригинальные плакаты с Виктором Цоем и другими музыкантами

Помимо рока, сегодня стремительно растет спрос на клубную культуру. В 90-е техно-вечеринки и первые рейвы только зарождались. Флаеры печатались малыми тиражами и сразу выбрасывались. Сегодня афиши ночных клубов и дискотек интересны собирателям дизайна и исследователям электронной музыки.

Что еще ищут на рынке плакатов:

  • Оригинальные киноафиши культовых фильмов (Тарантино, Линч, Балабанов, «Матрица»);
  • Политические и социальные плакаты эпохи перестройки, выборов и приватизации;
  • Рекламу «новой России» со странными слоганами, валютными ценами и факсами.

Как определить редкость старых открыток и плакатов

Прежде чем думать, что продать на авито или профильных аукционах, нужно трезво оценить свои находки. Массовые открытки 8 Марта или порванные афиши неизвестных событий никому не нужны.

Чтобы понять, есть ли у вас в руках потенциальный хит, проверьте находку по семи главным признакам:

  1. Указаны точная дата и место события;
  2. Присутствует культовое имя артиста, режиссера или бренда;
  3. Это подлинный оригинал своего времени;
  4. Малый тираж или узкая локальная привязка;
  5. Хорошее состояние (без скотча, проколов и выгорания на солнце);
  6. Наличие автографа или подтвержденной истории (например, билет плюс фото с концерта);
  7. У объекта есть активная фанатская база.

Если вы решили продать старые билеты или плакаты, правильно подготовьте их к публикации. Специалисты советуют не скручивать большие листы в тугую трубку, потому что старая бумага может треснуть.

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Фотографируйте каждую вещь отдельно, показывая обратную сторону, дефекты, год и штемпели. И, самое главное, чтобы продать старые вещи удачно, пишите максимально конкретные заголовки. Вместо абстрактного «старая бумажка» укажите: «Билет ДДТ Казань 1996 оригинал» или «Открытка Зарубин 1991 чистая». Это сразу приведет к вам нужных ценителей ностальгии.

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