Старые открытки, билеты и афиши: что из этого можно продать за большие деньги?

Многие из нас хранят в шкафах коробки со старой макулатурой, не подозревая, что некоторые клочки бумаги обладают реальной ценностью. Оказывается, продать вещи из 90-х можно весьма выгодно, если понимать, за какими именно артефактами охотятся знатоки. В мире коллекционирования есть особое направление эфемера. Это временная печатная продукция, которую изначально не планировали хранить: флаеры, программки, пригласительные и меню. Если вас интересует, что продать коллекционерам, стоит пересмотреть свои архивы. Это вещи времен СССР, которые можно дорого продать.

Какие открытки СССР можно продать коллекционерам

Самый понятный вариант для старта это авторские поздравительные карточки позднего СССР и ранней России (1990–1992 годы). Массовые картинки с цветами стоят копейки, но если вы хотите продать старые открытки выгодно, ищите работы известных художников. В этот период продолжали творить Владимир Зарубин и Лидия Манилова.

На интернет-аукционах цены объявлений на некоторые редкие работы Владимира Зарубина могут достигать тысяч рублей. Особенно ценятся экземпляры в идеальном состоянии, без сгибов, пятен и почтовых надписей.

Помимо авторских работ, коллекционеров интересует локальная история и бизнес тех лет:

Виды малых и промышленных городов , закрытых предприятий и исчезнувших санаториев;

, закрытых предприятий и исчезнувших санаториев; Первая реклама банков , пейджинговых компаний, компьютерных клубов и видеосалонов;

, пейджинговых компаний, компьютерных клубов и видеосалонов; Промо-карточки , связанные с русским роком, ранней попсой или Сергеем Бодровым;

, связанные с русским роком, ранней попсой или Сергеем Бодровым; Почтовые карточки с редким штемпелем, марками переходного периода или из закрытых военных городков.

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Какие билеты на концерт СССР стоят дорого

Если вы уже знаете 5 признаков редкой и дорогой книги, то с билетами работает похожий принцип, решает культовый статус. Настоящая золотая жила это корешки билетов на концерты легендарных рок-групп. Выступления «Кино» в 1990 году, ранние концерты Nirvana, Metallica, «Гражданской обороны» или «Короля и Шута» имеют огромную фанатскую базу.

С крупными фестивалями история еще интереснее. Например, легендарный фестиваль «Монстры рока» в Тушино 1991 года был бесплатным. Поэтому привычных билетов туда практически не существует, зато пропуска, бейджи и пресс-материалы с этого события могут стоить серьезных денег.

Не стоит списывать со счетов и обычный транспорт. Если одиночные проездные крупных городов стоят десятки рублей, то полные месячные серии проездных, первые магнитные билеты метро и переходные деньги 1991–1998 годов вполне могут заинтересовать профильных собирателей.

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Можно ли продать старые плакаты и афиши

Оригинальные постеры — один из самых дорогих видов бумажной памяти. На западном рынке продать афиши СССР и ранней России можно за сотни долларов, если это оригинальный плакат перед концертом известной группы. Важно, чтобы это была настоящая типографская печать тех лет, а не современный репринт из интернета.

Помимо рока, сегодня стремительно растет спрос на клубную культуру. В 90-е техно-вечеринки и первые рейвы только зарождались. Флаеры печатались малыми тиражами и сразу выбрасывались. Сегодня афиши ночных клубов и дискотек интересны собирателям дизайна и исследователям электронной музыки.

Что еще ищут на рынке плакатов:

Оригинальные киноафиши культовых фильмов (Тарантино, Линч, Балабанов, «Матрица»);

культовых фильмов (Тарантино, Линч, Балабанов, «Матрица»); Политические и социальные плакаты эпохи перестройки, выборов и приватизации;

эпохи перестройки, выборов и приватизации; Рекламу «новой России» со странными слоганами, валютными ценами и факсами.

Как определить редкость старых открыток и плакатов

Прежде чем думать, что продать на авито или профильных аукционах, нужно трезво оценить свои находки. Массовые открытки 8 Марта или порванные афиши неизвестных событий никому не нужны.

Чтобы понять, есть ли у вас в руках потенциальный хит, проверьте находку по семи главным признакам:

Указаны точная дата и место события; Присутствует культовое имя артиста, режиссера или бренда; Это подлинный оригинал своего времени; Малый тираж или узкая локальная привязка; Хорошее состояние (без скотча, проколов и выгорания на солнце); Наличие автографа или подтвержденной истории (например, билет плюс фото с концерта); У объекта есть активная фанатская база.

Если вы решили продать старые билеты или плакаты, правильно подготовьте их к публикации. Специалисты советуют не скручивать большие листы в тугую трубку, потому что старая бумага может треснуть.

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Фотографируйте каждую вещь отдельно, показывая обратную сторону, дефекты, год и штемпели. И, самое главное, чтобы продать старые вещи удачно, пишите максимально конкретные заголовки. Вместо абстрактного «старая бумажка» укажите: «Билет ДДТ Казань 1996 оригинал» или «Открытка Зарубин 1991 чистая». Это сразу приведет к вам нужных ценителей ностальгии.