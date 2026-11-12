Не выбрасывайте бабушкин фарфор: некоторые статуэтки стоят больше 100 тысяч рублей

Помните фарфоровых балерин, медведей и сказочных героев, которые годами стояли в бабушкином серванте? Среди старых вещей из СССР встречаются настоящие коллекционные находки. Например, за одну статуэтку Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ) на аукционе заплатили 1600 рублей, а за другую — 120 тысяч! Но далеко не любой советский фарфор стоит целое состояние. Разберёмся, какие фигурки действительно ценятся и как проверить свои.
За некоторые статуэтки ЛФЗ платят больше 100 тысяч рублей
ЛФЗ — Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова, который с 2005 года снова называется Императорским фарфоровым заводом. Его изделия узнают по изящной росписи, необычным сюжетам и характерным клеймам. Но известный завод ещё не гарантирует высокую цену.
Вот несколько примеров реальных продаж на российских аукционах:
- «Балерина Машенька» — 1600 рублей. Фигурка 1970-х годов по модели Софьи Велиховой. Именно столько за неё заплатили на торгах. Другой экземпляр 1950–1960-х продали за 3000 рублей.
- «Белый медведь» — 5000 рублей. Скульптура Владимира Блохина высотой 26 см, выпущенная в 1950–1960-х. Причём заводское клеймо у проданного экземпляра отсутствовало.
- «Собакевич» — 14 000 рублей. Фарфоровый герой «Мёртвых душ» по модели Бориса Воробьёва. Такую сумму зафиксировали на аукционе «Литфонда» 17 октября 2026 года.
- «Умирающий лебедь» — 15 000 рублей. Статуэтка Галины Улановой, выпущенная в 1960-х годах. Именно за столько её продали на аукционе.
- «Меркуцио» — 120 000 рублей. Крупная фарфоровая композиция по модели знаменитого скульптора Веры Мухиной. Высота — почти 42 см. Продажа зафиксирована в архиве Аукционного дома № 1.
И это ещё не предел. В сентябре 2026 года на торгах «Литфонда» финальная ставка за фигурную пепельницу ЛФЗ «Лежащий узбек с газетой» конца 1930-х достигла 130 тысяч рублей.
Все эти суммы относятся к конкретным экземплярам, а не ко всем фигуркам с такими названиями.
Заводское клеймо помогает установить происхождение фарфора
Первым делом осторожно переверните статуэтку и рассмотрите донышко. Там может находиться клеймо с буквами «ЛФЗ», датировкой, обозначением сорта или дополнительными символами.
Цвет штампа тоже имеет значение. На советском фарфоре встречаются красные, синие и зелёные маркировки. Они могут указывать на сорт изделия, но определять возраст только по цвету клейма нельзя. Как объясняет сам завод, для датировки используют специальные справочники.
А если клейма вообще нет? Не спешите расстраиваться. Оно могло стереться, а некоторые подлинные изделия выпускались без маркировки. Правда, подтвердить их происхождение будет сложнее.
Редкость модели важнее возраста фигурки
Больше всего коллекционеров привлекают ранние и малотиражные работы, необычные сюжеты, авторская роспись. Особый интерес представляют произведения известных скульпторов, в том числе Натальи Данько, Бориса Воробьёва и Софьи Велиховой.
А вот массовые фигурки 1960–1980-х годов обычно стоят гораздо скромнее. Даже если выглядят красиво и прекрасно сохранились.
Состояние тоже решает многое. Отбитый пальчик балерины, трещина на основании или неумелая реставрация могут заметно снизить стоимость. Тут всё примерно как с бабушкиным хрусталём: важны не только возраст и производитель, но и конкретный экземпляр.
Поэтому не стоит самостоятельно подклеивать детали или оттирать старую роспись агрессивными средствами. Иногда такие попытки сделать вещь красивее только удешевляют её.
Реальную стоимость лучше искать в завершённых торгах
Для начала сфотографируйте статуэтку спереди, сзади и снизу. Отдельно снимите клеймо и возможные повреждения, измерьте высоту.
Затем воспользуйтесь поиском по фотографии в Яндексе или Google. Найдя название модели, введите его вместе со словами «ЛФЗ», «автор», «продано» или «аукцион».
Главное — не путать цену объявления с реальной продажей. Например, в сентябре 2026 года на «Мешке» за «Машеньку» просили 9000 рублей. Но это не значит, что её за столько купили. А в архиве аукциона, как мы уже видели, есть продажа за 1600 рублей.
Поэтому сравнивайте несколько похожих экземпляров: год выпуска, клеймо, роспись, размер и сохранность. Полезнее всего искать результаты именно состоявшихся сделок.
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Массовые фигурки и редкий фарфор выгоднее продавать по-разному
Для обычной статуэтки подойдут «Авито» и «Мешок». На первом можно разместить объявление с фиксированной ценой, на втором — найти коллекционеров и выставить предмет на торги.
Если фигурка редкая или похожие экземпляры уходили за десятки тысяч рублей, лучше сначала получить профессиональную оценку. Например, «Литфонд» и Аукционный дом № 1 принимают предложения о продаже антиквариата. Учтите комиссию: «Литфонд» указывает для продавцов 20% от цены молотка.
В объявлении обязательно покажите клеймо, укажите размер, предполагаемый год, состояние и все дефекты. Честные фотографии повышают доверие покупателя и помогают избежать споров после покупки.
И не соглашайтесь сразу на первое предложение скупщика. Если вещь действительно редкая, разница между срочным выкупом и удачной продажей коллекционеру может оказаться весьма ощутимой.
Так что перед генеральной уборкой загляните на верхнюю полку серванта. Только не спешите мысленно тратить сто тысяч: сначала проверьте клеймо и найдите реальные продажи своей фигурки.
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