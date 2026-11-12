Не выбрасывайте бабушкин фарфор: некоторые статуэтки стоят больше 100 тысяч рублей

Помните фарфоровых балерин, медведей и сказочных героев, которые годами стояли в бабушкином серванте? Среди старых вещей из СССР встречаются настоящие коллекционные находки. Например, за одну статуэтку Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ) на аукционе заплатили 1600 рублей, а за другую — 120 тысяч! Но далеко не любой советский фарфор стоит целое состояние. Разберёмся, какие фигурки действительно ценятся и как проверить свои.

За некоторые статуэтки ЛФЗ платят больше 100 тысяч рублей

ЛФЗ — Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова, который с 2005 года снова называется Императорским фарфоровым заводом. Его изделия узнают по изящной росписи, необычным сюжетам и характерным клеймам. Но известный завод ещё не гарантирует высокую цену.

Вот несколько примеров реальных продаж на российских аукционах:

«Балерина Машенька» — 1600 рублей. Фигурка 1970-х годов по модели Софьи Велиховой. Именно столько за неё заплатили на торгах. Другой экземпляр 1950–1960-х продали за 3000 рублей.

Фигурка 1970-х годов по модели Софьи Велиховой. Именно столько за неё заплатили на торгах. Другой экземпляр 1950–1960-х продали за 3000 рублей. «Белый медведь» — 5000 рублей. Скульптура Владимира Блохина высотой 26 см, выпущенная в 1950–1960-х. Причём заводское клеймо у проданного экземпляра отсутствовало.

Скульптура Владимира Блохина высотой 26 см, выпущенная в 1950–1960-х. Причём заводское клеймо у проданного экземпляра отсутствовало. «Собакевич» — 14 000 рублей. Фарфоровый герой «Мёртвых душ» по модели Бориса Воробьёва. Такую сумму зафиксировали на аукционе «Литфонда» 17 октября 2026 года.

Фарфоровый герой «Мёртвых душ» по модели Бориса Воробьёва. Такую сумму зафиксировали на аукционе «Литфонда» 17 октября 2026 года. «Умирающий лебедь» — 15 000 рублей. Статуэтка Галины Улановой, выпущенная в 1960-х годах. Именно за столько её продали на аукционе.

Статуэтка Галины Улановой, выпущенная в 1960-х годах. Именно за столько её продали на аукционе. «Меркуцио» — 120 000 рублей. Крупная фарфоровая композиция по модели знаменитого скульптора Веры Мухиной. Высота — почти 42 см. Продажа зафиксирована в архиве Аукционного дома № 1.

И это ещё не предел. В сентябре 2026 года на торгах «Литфонда» финальная ставка за фигурную пепельницу ЛФЗ «Лежащий узбек с газетой» конца 1930-х достигла 130 тысяч рублей.

Все эти суммы относятся к конкретным экземплярам, а не ко всем фигуркам с такими названиями.

Заводское клеймо помогает установить происхождение фарфора

Первым делом осторожно переверните статуэтку и рассмотрите донышко. Там может находиться клеймо с буквами «ЛФЗ», датировкой, обозначением сорта или дополнительными символами.

Цвет штампа тоже имеет значение. На советском фарфоре встречаются красные, синие и зелёные маркировки. Они могут указывать на сорт изделия, но определять возраст только по цвету клейма нельзя. Как объясняет сам завод, для датировки используют специальные справочники.

А если клейма вообще нет? Не спешите расстраиваться. Оно могло стереться, а некоторые подлинные изделия выпускались без маркировки. Правда, подтвердить их происхождение будет сложнее.

Редкость модели важнее возраста фигурки

Больше всего коллекционеров привлекают ранние и малотиражные работы, необычные сюжеты, авторская роспись. Особый интерес представляют произведения известных скульпторов, в том числе Натальи Данько, Бориса Воробьёва и Софьи Велиховой.

А вот массовые фигурки 1960–1980-х годов обычно стоят гораздо скромнее. Даже если выглядят красиво и прекрасно сохранились.

Состояние тоже решает многое. Отбитый пальчик балерины, трещина на основании или неумелая реставрация могут заметно снизить стоимость. Тут всё примерно как с бабушкиным хрусталём: важны не только возраст и производитель, но и конкретный экземпляр.

Поэтому не стоит самостоятельно подклеивать детали или оттирать старую роспись агрессивными средствами. Иногда такие попытки сделать вещь красивее только удешевляют её.

Реальную стоимость лучше искать в завершённых торгах

Для начала сфотографируйте статуэтку спереди, сзади и снизу. Отдельно снимите клеймо и возможные повреждения, измерьте высоту.

Затем воспользуйтесь поиском по фотографии в Яндексе или Google. Найдя название модели, введите его вместе со словами «ЛФЗ», «автор», «продано» или «аукцион».

Главное — не путать цену объявления с реальной продажей. Например, в сентябре 2026 года на «Мешке» за «Машеньку» просили 9000 рублей. Но это не значит, что её за столько купили. А в архиве аукциона, как мы уже видели, есть продажа за 1600 рублей.

Поэтому сравнивайте несколько похожих экземпляров: год выпуска, клеймо, роспись, размер и сохранность. Полезнее всего искать результаты именно состоявшихся сделок.

А вы уже подписаны на наш канал в MAX? Если нет, самое время это сделать!

Массовые фигурки и редкий фарфор выгоднее продавать по-разному

Для обычной статуэтки подойдут «Авито» и «Мешок». На первом можно разместить объявление с фиксированной ценой, на втором — найти коллекционеров и выставить предмет на торги.

Если фигурка редкая или похожие экземпляры уходили за десятки тысяч рублей, лучше сначала получить профессиональную оценку. Например, «Литфонд» и Аукционный дом № 1 принимают предложения о продаже антиквариата. Учтите комиссию: «Литфонд» указывает для продавцов 20% от цены молотка.

В объявлении обязательно покажите клеймо, укажите размер, предполагаемый год, состояние и все дефекты. Честные фотографии повышают доверие покупателя и помогают избежать споров после покупки.

И не соглашайтесь сразу на первое предложение скупщика. Если вещь действительно редкая, разница между срочным выкупом и удачной продажей коллекционеру может оказаться весьма ощутимой.

Так что перед генеральной уборкой загляните на верхнюю полку серванта. Только не спешите мысленно тратить сто тысяч: сначала проверьте клеймо и найдите реальные продажи своей фигурки.