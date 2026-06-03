Назальный спрей заменяет первую помощь при инсульте: как он работает?

Японские ученые разработали первый в мире назальный спрей, защищающий клетки мозга сразу после инсульта, до приезда скорой. На опытах с животными препарат снижал гибель мозговой ткани более чем на 80%, если его применяли в первые полчаса.

Назальный спрей после инсульта

Команда из Гонконгского университета представила средство под названием NanoPowder. Это назальный спрей с защищающими нейроны лекарствами, которые превращены в очень мелкий вдыхаемый порошок.

Вместо того, чтобы лечить инсульт уже в больнице, спреем можно начать защищать мозг прямо на месте. Спрей может спасти человека дома, на улице или в машине скорой помощи. При своевременном применении в самом начале инсульта спрей экономит время, защищает клетки мозга и снижает осложнения.

Это очень важное открытие, потому что инсульт может случиться даже при удалении зуба или хруста в шее.

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Почему при инсульте важны первые минуты

Ишемический инсульт — это закупорка сосуда, который питает мозг кровью. Без кислорода нервные клетки начинают гибнуть очень быстро, и каждая минута без помощи означает потерянные нейроны. Именно поэтому врачи говорят про короткий промежуток, когда вмешательство еще способно спасти ткань.

Проблема в том, что этот промежуток очень короткий, а добраться до больницы и получить лечение вовремя успевают далеко не все. Как отмечают исследователи, более 85% пациентов не получают своевременную помощь, и в этот разрыв между приступом и больницей как раз и целится спрей.

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Как лекарство попадает из носа прямо в мозг

У мозга есть гематоэнцефалический барьер, это защитная стенка между кровью и мозгом, не пускающая внутрь вредные вещества и микробы. Он спасает мозг от инфекций, но при этом отсекает и большинство лекарств.

Спрей обходит эту стенку с неожиданной стороны, через нос. Порошок микроскопического размера вдыхается в носовую полость, где оседает в нужной зоне, а при контакте со слизью быстро распадается на наночастицы, которые идут по пути от носа к мозгу, минуя гематоэнцефалический барьер и доставляя лекарство напрямую.

Такой путь из носа в мозг интересен еще и тем, что не требует уколов, операций или сложной больничной аппаратуры. А значит, теоретически спреем может воспользоваться даже обычный человек.

Правда ли назальный спрей снижает гибель тканей мозга

Важно отметить, что пока речь идет о доклинических опытах на животных, а не о людях. Но результаты выглядят впечатляюще. По итогам испытаний на животных команда заключила, что пациенты, вдохнувшие лекарство в течение 30 минут после появления симптомов, смогли бы снизить вызванное закупоркой сосудов повреждение мозга более чем на 80%.

Кроме спасения самой ткани, у препарата есть и более тонкие эффекты. По словам ученых, спрей способен уменьшать воспаление, предотвращать гибель клеток и сохранять целостность гематоэнцефалического барьера. Это потенциально расширяет время, доступное для лечения. Авторы также подчеркивают, что средство помогает сохранить способность двигаться, говорить и управлять телом.

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Когда спрей от инсульта появится в аптеках

Разработка уже привлекла внимание, её отметили на международной выставке изобретений в Женеве. Но до аптек еще далеко. Ученые ожидают клинические испытания примерно к 2030 году.

План внедрения этого лекарства тоже поэтапный. Сначала препарат планируют сделать доступным для использования парамедиками, затем для групп высокого риска в учреждениях ухода, и лишь потом открыть для продажи через аптеки. То есть в первую очередь это инструмент для скорой помощи и медиков, а не «средство из домашней аптечки».

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Что делать при первых признаках инсульта

Важно отметить, что спрей, даже когда он появится, не заменит скорую помощь.

Пока самое надежное лекарство при инсульте это скорость реакции окружающих. Запомнить тревожные признаки инсульта помогает простая схема:

асимметрия лица , когда один угол рта или век опускается, улыбка кривая;

, когда один угол рта или век опускается, улыбка кривая; слабость в руке или ноге , обычно с одной стороны тела;

, обычно с одной стороны тела; нарушение речи , когда человек путает слова, говорит невнятно или не понимает чужую речь;

, когда человек путает слова, говорит невнятно или не понимает чужую речь; внезапная сильная головная боль, головокружение, потеря равновесия.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, нужно немедленно вызывать скорую и фиксировать время появления симптомов. Эта информация критически важна для врачей.

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Спрей NanoPowder важен не тем, что он уже спасает жизни. Скорее, он важен идеей, потому что при помощи него защитить мозг можно раньше, чем приедет скорая. И не уколом, а вдохом через нос. Если технология окажется рабочей на людях, она способна перекроить всю логику первой помощи при инсульте.