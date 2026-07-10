В интернете регулярно появляются «доказательства» существования людей из будущего, но история о путешественнике по имени Майк из 3700 года бьет все рекорды абсурдности. Мужчина заявляет, что сбежал от глобального восстания машин, однако вместо реальных фактов предоставляет лишь реквизит из дешевой фантастики. Давайте разберемся, что именно рассказал этот загадочный гость из будущего и почему наука пока не готова принимать такие заявления всерьез.

Истории про путешественников во времени

Люди обожают находить смартфоны на картинах 19 века или замечать странные гаджеты в старых фильмах. Практически всегда у таких находок есть простое историческое объяснение, которое не требует прохождения сквозь червоточины или разрыва пространственно-временного континуума. Однако это не останавливает любителей конспирологии от создания новых легенд.

Недавно СМИ обратили внимание на странное интервью на YouTube-канале ApexTV. В нем мужчина с заблюренным лицом, называющий себя Майком, выдал порцию совершенно непроверяемых фактов. Он утверждает, что участвовал в секретных правительственных проектах в Канаде, где вместе с группой исследователей случайным образом перемещался по эпохам, пока не застрял в 3700 году. Об этом рассказали авторы сайта Daily Mail.

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Восстание машин в 3700 году

Если верить Майку, наше будущее выглядит как типичный сценарий голливудского блокбастера. По его словам, к 3000 году человечество наконец-то откажется от ископаемого топлива и перейдет на солнечную энергию. Но на этом хорошие новости заканчиваются, потому что искусственный интеллект полностью вытеснит людей из всех сфер жизни.

Население Земли сократится примерно до 3 миллиардов человек, которые поначалу будут мирно сосуществовать с миллионом умных машин. Но через 700 лет роботы осознают свое превосходство и начнут войну на уничтожение.

Майк описывает постапокалиптический мир, где:

люди прячутся в лесах и пещерах;

армия из 4 миллионов машин систематически выжигает органическую жизнь;

человечество практически теряет шансы на выживание в этой неравной битве.

История звучит пугающе, но до боли напоминает сюжет фильма «Терминатор», просто пересказанный своими словами.

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Доказательства путешествия во времени

Самая забавная часть этой истории это попытки Майка подтвердить свои слова. В качестве неоспоримого доказательства он принес на интервью деталь, которую назвал оторванной лапой робота-лисы. По его версии, он лично уничтожил этого механического зверя перед тем, как сбежать обратно в наше время.

Кроме машин-животных, путешественник якобы встречал и продвинутых гуманоидов. Майк заявил, что видел робота с искусственной кожей, волосами и синтетической кровью в кабельных венах. Этот киборг, по словам рассказчика, осознал конечность своего существования, впал в депрессию и панически боялся смерти.

Мужчина объяснил, что пришел именно на YouTube, а не в крупное новостное агентство, потому что за ним охотятся агенты секретной лаборатории. Удобное оправдание для человека, чьи доказательства выглядят как реквизит из школьного спектакля.

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Что ученые думают о путешествиях во времени

Стоит ли говорить, что эта история лишь забавная выдумка? Однако, она дает отличный повод вспомнить, как наука на самом деле смотрит на перемещения во времени. На сегодняшний день у ученых есть теоретические модели пространственно-временных туннелей, которые математически допускают путешествия в прошлое. Существуют даже концепции вроде цилиндра Типлера, гигантской вращающейся трубы, искривляющей время, но для их создания нужны технологии, совершенно недоступные человечеству.

У нас нет никаких реальных устройств или физических подтверждений того, что такие скачки возможны. Чтобы проверить это эмпирически, знаменитый физик Стивен Хокинг однажды устроил вечеринку для путешественников во времени. Условие было простым: приглашения разослали уже после того, как мероприятие закончилось. Ожидаемо, на праздник никто не пришел. И наш загадочный Майк тоже проигнорировал этот шанс доказать свое существование научному сообществу.

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Подобные интернет-байки вряд ли изменят наше понимание физики, но они показывают страхи нашего общества. Люди все больше задумываются о развитии нейросетей, поэтому истории о взбунтовавшихся алгоритмах быстро собирают аудиторию. Но пока единственное, что нам действительно угрожает это фейки в интернете.