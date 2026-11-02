Британец 28 лет добирался домой пешком и прошел 50 000 километров

28 лет в пути, около 50 000 километров пешком и ни одной поездки на транспорте — так выглядело путешествие британца Карла Бушби, которое он завершил 2 ноября 2026 года, вернувшись в дом матери в английском Халле. За это время он обошёл практически всю планету, но сама история куда интереснее, чем просто рекорд. Почему человек решается на такое, как выживает в дороге и что меняется в нём за почти три десятилетия? Этот человек точно входит в число удивительных путешественников современности.

Встреча у дома, из которого он ушёл в 1998 году

У дома, откуда Бушби ушёл в 1998 году, его ждала мама Анджела. Посмотреть на встречу пришли журналисты, приехала съёмочная группа документального фильма, собралась большая толпа, а на доме висел баннер «С возвращением, сын». Ещё раньше его торжественно встретили у городской ратуши. С вертолёта сняли, как он толкает свою тележку к дому, а вокруг идут болельщики.

Уходил Бушби 29-летним бывшим десантником, а вернулся в 57 лет. Журналисты Associated Press пишут, что он поседел и обветрился, зато повидал мир. Толпу в центре города он встретил шуткой: извинился, что заставил ждать, и спросил, неужели всё закончилось.

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Главное правило: ни метра на транспорте

Из дома Бушби отправился на базу Королевских ВВС под Оксфордом и улетел в Южную Америку. Само путешествие началось 1 ноября 1998 года в чилийском городе Пунта-Аренас. В кармане у него было 500 долларов, а маршрут он назвал «Экспедицией Голиаф».

Задумка была простая: обойти мир так, чтобы цепочка шагов нигде не прерывалась, от южной оконечности Южной Америки до родного Халла. Сначала он думал, что на это уйдёт около 12 лет. Правила он себе поставил очень строгие: парусная лодка у него тоже считалась механическим транспортом. Поэтому если воду нельзя было перейти, её приходилось переплывать.

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Берингов пролив по дрейфующим льдам

Самым опасным участком стал Берингов пролив между Аляской и Россией. В 2006 году Бушби и французский путешественник Димитри Киффер прошли его пешком по замёрзшему морю, перепрыгивая между льдинами. Переход длился 14 дней, и всё это время Бушби носил винтовку, чтобы защищаться от белых медведей.

На другом берегу его встретили не очень радушно. Западный берег пролива — закрытая пограничная зона, поэтому Бушби задержали. В России он провёл под стражей 58 дней, а ещё раньше 18 дней просидел в Панаме: туда он попал из Колумбии через Дарьенский пробел, участок джунглей, где нет дорог. Ему грозил запрет на въезд, из-за которого экспедиция могла закончиться, но Бушби подал апелляцию, и её удовлетворили.

Каспийское море и Ла-Манш пришлось переплыть

Второе неожиданное испытание ждало Бушби на воде. Сам он говорил, что точно не пловец и плавание ему не нравится. Но на восточном берегу Каспия он застрял надолго: его не пускали ни в Россию, ни в Иран. Обойти море по суше было нельзя, и в 2024 году он вместе с путешественницей Анджелой Максвелл переплыл Каспий от Казахстана до Азербайджана.

Непрерывно плыть столько дней никто не может, поэтому Бушби разбил заплыв на этапы. Ночи он проводил на лодке сопровождения, а утром возвращался в воду в той же точке, где вышел накануне. Так шаги, вернее гребки, нигде не прерывались.

Последним препятствием стал Ла-Манш. Компания Eurotunnel не разрешила ему пройти по служебным тоннелям под проливом, и в октябре 2026 года он проплыл около 34 км. Так Бушби впервые за 28 лет снова оказался в Великобритании.

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Почему 12 лет превратились в 28

Если посчитать в среднем, получается совсем немного: около 5 километров в день за всё путешествие. Медленным шагом это не объясняется. Просто Бушби месяцами, а иногда и годами стоял на месте. Мешали проблемы с визами, войны и нехватка денег.

Есть расхождение в числе стран. Бушби прошёл через четыре континента и 30 стран, а в подписи к видео того же агентства указано 29. Скорее всего, страны на маршруте просто посчитали по-разному. Расстояние в 50 000 км приводится в обоих случаях.

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Для науки этот поход ничего не открыл. Зато он показал, как по-настоящему выглядит маршрут «вокруг света пешком» в XXI веке. Пройти расстояние оказалось проще, чем пробиться через границы, закрытые зоны и запреты.