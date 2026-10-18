7 мультсериалов из детства, которые вы помните, но забыли названия

Помните, как это было? Приходишь из школы, бросаешь портфель в угол, греешь суп и бежишь к телевизору, а там уже идут мультики. Стриминга не было, кнопки «посмотреть позже» тоже. Пропустил серию — значит, не увидел её. Так мы и смотрели десятки странных, смешных и иногда жутковатых мультсериалов: урывками, между уроками и домашкой. Многие из них потом почти забылись, но сейчас мы вспомним самые необычные из них. Кто знает, может вы захотите их пересмотреть?

«Кот Ик», 1992

Фиолетовый кот Ик старался всем помогать, но его доброта почти всегда заканчивалась катастрофой, чаще всего для него самого. Кроме основного сюжета, в сериале были отдельные истории про доисторических людей и Ужасных Громозавров. Они выглядели совершенно безумно даже рядом с приключениями Ика.

В США сериал вышел осенью 1992 года в блоке Fox Kids и продержался до 1997-го. За это время он несколько раз менял название. В России его показывали Fox Kids, REN-TV, позже ТВ-3 и другие каналы.

«Бешеный Джек Пират», 1998

Джек совсем не похож на обычных пиратов. Он жадный, трусливый и невероятно невезучий пират, а по морям ходит вместе с крысой Снаком. Юмор в сериале был злее и абсурднее, чем обычно бывает в детских мультфильмах.

Премьера состоялась в сентябре 1998 года, а уже в феврале 1999-го показ закончился. Успели выпустить всего один сезон из 13 серий. У нас «Бешеного Джека» показывали Fox Kids Russia, REN-TV, ТВ-3 и СТС.

«Секретные материалы псов-шпионов», 1998

По сюжету тайная организация собак защищает Землю, а люди об этом даже не подозревают. У псов есть своя разведка, техника, агенты и задания по всему миру. Хозяева и не догадываются, что их питомец может доесть завтрак, выйти из дома и отправиться спасать планету при помощи крутых шпионских устройств.

Сериал вышел в США в 1998 году и продержался два сезона: 22 получасовые серии, каждая из которых разбита на отдельные истории. В России его показывали очень активно. В 2002 году он шёл на REN-TV в блоке Fox Kids, и в апрельской телепрограмме того года стоят сразу два показа за день: в 8:30 и 16:15. Позже сериал транслировали СТС и ТВ-3.

«Ферма чудища», 1998

Джек получает в наследство странную ферму. Вместо обычных животных там живут помеси домашней живности с классическими монстрами: петух-вампир граф Кудахкула, свинья-Франкенштейн Франкинсвин и корова-зомби Зомбиф. Вместе им приходится защищать свой дом от любопытных чужаков.

В США сериал начали показывать в августе 1998 года на канале Fox Family. Сняли 26 серий, но в Америке вышла только половина. На английском и русском показали 13 получасовых серий. На видеокассетах и стриминговых сервисах сериал так и не выходил, поэтому его так трудно найти и вспомнить. На REN-TV «Ферма» шла в блоке Fox Kids: в программе за август 2002 года она стоит сразу после «Псов-шпионов».

«Динозаврики», 1990-е

В этом мультсериале живут шесть маленьких динозавров. Они играют, ссорятся, чего-то боятся, а потом кто-нибудь из них рассказывает историю, которая помогает разобраться в ситуации. Истории брали из известных сказок и книг и переделывали под динозавров: «Джек и бобовый стебель», «Гензель и Гретель», «Робин Гуд», «Алиса в Стране чудес», даже «Франкенштейн». Ребёнок видел в этом просто приключения, а на деле серии учили простой схеме: возникла проблема, герои вспомнили сказку и поняли, как поступить.

В России сериал показывали ещё на старом 2×2 в середине 1990-х, потом он шёл на REN-TV и ТНТ. В ноябре 2000 года REN-TV ставил его дважды в день, утром и вечером. Поэтому многим сейчас кажется, что они помнят «какой-то мультик про маленьких динозавров», а название вспомнить не могут. Мультфильмов про динозавров тогда было так много, что в памяти они легко перепутались.

«Инопланетяне», 1997

Во Франции сериал называется Les Zinzins de l’espace, а у нас его показывали просто как «Инопланетяне». Пятеро странных пришельцев терпят крушение на Земле. Улететь домой они не могут и прячутся в заброшенном доме. Только люди постоянно пытаются туда пробраться: то новые жильцы, то грабители, то гости ещё страннее. Почти в каждой серии пришельцам нужно выжить людей из дома и при этом не выдать себя. Герои специально нарисованы нервными, неприятными и странными.

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Первый сезон вышел в 1997 году, потом сериал продолжили, и всего получилось больше сотни коротких историй. Песню для заставки первого сезона исполнял Игги Поп. В архивах телепрограмм видно, что 23 ноября 2000 года «Инопланетяне» шли на REN-TV в 16:40, и потом канал ещё не раз возвращал их в эфир. По мотивам сериала даже вышла компьютерная игра Stupid Invaders, у нас известная как «Тупые пришельцы».

«Ползучее войско», 1990-е

Подросток Крис случайно создаёт странных существ, похожих на огромных насекомых, и они становятся его командой. Против них воюет злодей Профессор Гуглхайм со своими монстрами. Сюжет придумали не на пустом месте: в основе лежит популярная в США игрушка Creepy Crawlers. С её помощью дети отливали резиновых жуков в специальных формах.

В России «Ползучее войско» показывали Fox Kids, REN-TV и ТВ-3. Это тот самый случай, когда мультик помнишь по жукам и мрачноватой атмосфере, а название из памяти почти стёрлось.

Если после такой порции ностальгии захочется чего-то спокойного и современного, загляните в подборку легких сериалов на выходные. А если хочется мультфильмов, но уже с серьёзными мыслями, читайте материал «7 мультфильмов, после которых взрослым будет о чем подумать».