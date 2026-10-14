7 мультфильмов, после которых взрослым будет о чем подумать

Мультфильмы часто воспринимают как жанр для детей. Но есть анимация, которая по-настоящему раскрывается только с возрастом. Мы собрали семь полнометражных картин, которые лучше всего понимаешь, когда за плечами уже есть работа, отношения и потери. Ребёнок увидит в них одно, взрослый — совсем другое. Обратите внимание, если уже устали пересматривать одни и те же фильмы.

«Душа»: Pixar о страхе прожить жизнь впустую

«Душа» (Soul, 2020) выглядит как типичный Pixar: яркие герои, забавные существа, фантастический мир, где живут души. Только главный герой здесь не ребенок, а Джо Гарднер, 46-летний школьный учитель музыки. Он мечтает стать джазовым пианистом и уверен, что счастье наступит, как только он получит свой шанс на сцене. Именно тогда с ним и случается несчастье.

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Ребенку запомнятся смешной кот и странные существа, а взрослый увидит историю о том, как легко потратить жизнь на ожидание «настоящей» жизни. В мультфильме даже есть «потерянные души»: люди, которые так зациклились на одном деле, что перестали замечать все вокруг. Главный вопрос простой: что будет, если ты добьешься цели, к которой шел годами, а внутри ничего не изменится?

«Мэри и Макс»: черная комедия о дружбе через океан

«Мэри и Макс» (Mary and Max, 2009) — пластилиновая история о том, как восьмилетняя Мэри из Австралии и 44-летний одинокий Макс из Нью-Йорка случайно начинают переписываться и не бросают это много лет. Персонажи выглядят забавно и нелепо, но Международный фестиваль анимации в Анси прямо указывал, что фильм снят для взрослых. Мэри растет в неблагополучной семье, а Максу трудно общаться с людьми и жить в мире, который кажется ему хаотичным.

По ходу сюжета картина говорит об одиночестве, алкоголизме, тревоге, депрессии и принятии себя, и делает это с очень черным юмором. Но главное в ней — честный рассказ о дружбе: близкие люди могут сильно любить друг друга и при этом ранить, часто не со зла, а просто потому, что они несовершенны. Начинается все как комедия, а к финалу превращается в настоящий эмоциональный каток.

«Мемуары улитки»: защитная раковина, которая становится тюрьмой

Если понравились «Мэри и Макс», сразу смотрите «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail, 2024) того же режиссера, Адама Эллиота. Героиня Грейс рано теряет родителей, ее разлучают с братом-близнецом, и она постепенно закрывается от мира: книги, фигурки улиток, свой маленький безопасный уголок. Позже в ее жизни появляется эксцентричная пожилая Пинки. В Великобритании у фильма рейтинг 15+ из-за сексуальных тем, наготы и сцен домашнего насилия.

Но дело не в провокации. Мультфильм точно показывает знакомую многим вещь: если человеку несколько раз было больно, он начинает строить вокруг себя оболочку — не ходит в новые места, не заводит отношений, держится за старое и боится перемен. Сначала такая раковина защищает, потом начинает мешать жить, и BFI называет это главной мыслью картины. Смотреть грустно, местами неприятно, часто смешно, но в итоге фильм оставляет надежду.

«Бесподобный мистер Фокс»: кризис среднего возраста в лисьей шкуре

На первый взгляд «Бесподобный мистер Фокс» (Fantastic Mr. Fox, 2009) — мультфильм про лиса, который ворует кур. Но снимал его Уэс Андерсон, так что все сложнее. Мистер Фокс когда-то был лихим вором, потом завел семью, стал журналистом и пообещал жене больше не рисковать. Вот только жить спокойно ему ужасно скучно, а рядом стоят три огромные фермы.

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Для детей это сказка о хитром лисе и злых фермерах, а для взрослых — история кризиса среднего возраста. У героя есть дом, семья и работа, но его не отпускает мысль: «И это вся моя жизнь?» Он снова начинает рисковать, чтобы почувствовать себя прежним, а расхлебывать последствия приходится жене, детям и друзьям. Это легкий, остроумный и очень красивый фильм, который хорошо подходит, если остальные кажутся слишком тяжелыми.

«Персеполис»: взросление в Иране времен революции и войны

«Персеполис» (Persepolis, 2007) даже не пытается казаться детским. Он снят по автобиографическому графическому роману Маржан Сатрапи, то есть по ее комиксу о собственной жизни. Маленькая Маржан растет в Иране во время Исламской революции, и политика быстро превращается из разговоров взрослых в репрессии, запреты, войну и гибель знакомых. Позже героиня уезжает в Европу и понимает, что дома уже чужая, а в новой стране своей так и не стала.

Поэтому фильм не столько про Иран, сколько про попытку понять, кто ты, когда все вокруг решают это за тебя. При этом он не превращается в историческую лекцию: в нем много иронии, музыки, подростковых глупостей и узнаваемых семейных разговоров. Серьезное, но живое кино, которое особенно понравится тем, кто любит истории из реальной жизни.

«Аномализа»: выгорание и мир, где у всех одно лицо

Сюжет «Аномализы» (Anomalisa, 2015) тоже невозможно принять за детский. Майкл — успешный специалист по работе с клиентами и автор книг — приезжает в другой город выступить на конференции и селится в гостинице. Постепенно выясняется, что все люди кажутся ему одинаковыми: у них буквально одно лицо и один голос. И вдруг он встречает женщину, которая выглядит и звучит иначе.

Это мультфильм про эмоциональное выгорание, скучный брак, секс и надежду, что новый человек каким-то чудом починит твою жизнь. Майкл далеко не самый приятный герой, и чем дальше, тем яснее: возможно, дело не в том, что все вокруг одинаковые, а в нем самом. Фильм медленный, странный и откровенный, так что не стоит включать его ребенку только потому, что «там же куколки».

«Пиноккио» Гильермо дель Торо: сказка о смерти и послушании

«Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio, 2022) кажется самым детским фильмом в списке: деревянный мальчик, сверчок, говорящие существа. Но режиссер перенес действие в Италию времен Муссолини, а сама история начинается с горя отца, потерявшего сына. Главная тема здесь вовсе не «врать нехорошо», а смерть, потеря близких и родительские ожидания.

Еще одна важная тема — слепое послушание: от Пиноккио все время требуют подчиняться отец, власть и окружающие, и на фоне фашистской Италии фраза «хороший мальчик должен слушаться» звучит жутковато. Сам герой бессмертен, поэтому фильм много размышляет о том, почему ценна именно короткая человеческая жизнь. Картину снимали покадрово с куклами, и съемки заняли около 940 дней, то есть примерно два с половиной года.

С чего начать знакомство со взрослой анимацией

Для первого знакомства подойдут три фильма:

«Душа» — самый универсальный вариант;

«Мэри и Макс» — сильнее всего действует на эмоции;

«Бесподобный мистер Фокс» — смотрится легче остальных.

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А если хочется убедиться, что анимация вообще не обязана быть детской, берите «Аномализу», «Персеполис» и «Мемуары улитки». Ну а за свежей анимацией загляните в наш разбор о том, что такого в «Острове забвения» — новом мультфильме DreamWorks со 100% рейтингом.