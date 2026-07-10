Можно ли выжить после укуса гадюки: что делать в первые минуты

Рамис Ганиев

Каждый год от укусов гадюк страдают сотни людей, и большинство из них остаются живы. Смерть от укуса гадюки явление редкое, но такие случаи бывают, и почти всегда не из-за яда, а из-за того, что пострадавший делал сразу после укуса. Именно первые минуты решают исход, и здесь ошибаются даже те, кто уверен, что все знает. Мы разобрали, что реально работает, а что может только навредить.

После укуса гадюки нельзя медлить, потому что это чревато смертью. Фото.

После укуса гадюки нельзя медлить, потому что это чревато смертью

Насколько опасен укус гадюки

Многие люди, отправляясь в лес, задаются вопросом, можно ли выжить после укуса гадюки, если скорая помощь находится далеко. Для здорового взрослого человека укус обыкновенной гадюки редко заканчивается смертью, клинические данные оценивают смертность на уровне около 1%.

Однако особенно опасен укус для маленьких детей, поскольку из-за небольшой массы тела концентрация змеиного яда оказывается слишком высокой. В группе повышенного риска также находятся пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергики и те, кого змея ужалила в лицо или шею. В последнем случае стремительно развивающийся отек способен физически перекрыть дыхательные пути.

Также важно понимать, что под словом гадюка могут скрываться разные виды. Укус лесной змеи в средней полосе и нападение более крупной гюрзы на юге это совершенно разные по тяжести ситуации. Поэтому любой неизвестный укус змеи нужно считать потенциально ядовитым.

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Что происходит с организмом от змеиного яда

Змеиный яд это сложный коктейль, который разрушает ткани и вмешивается в систему свертывания крови. Яд гадюки повышает проницаемость мелких сосудов, заставляя жидкую часть крови выходить в окружающие ткани. Именно поэтому вокруг одной или двух колотых ранок стремительно растет отек, кожа становится багрово-синюшной, и появляется сильная распирающая боль.

Симптомы укуса змеи включают слабость, головокружение, тошнота и падение артериального давления. При тяжелом развитии событий могут появиться одышка, спутанность сознания и признаки нарушения работы почек. Коварство яда в том, что состояние способно ухудшаться постепенно, и легкое недомогание в первые минуты не гарантирует, что обойдется без больницы.

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Что делать сразу после укуса змеи

Самое эффективное лечение — это быстрая доставка человека в больницу. До встречи с врачами нужно сделать следующее:

  • Отойти от змеи на безопасное расстояние;
  • Сразу позвонить по номеру 112 или 103, чтобы диспетчер направил бригаду;
  • Уложить пострадавшего в горизонтальное положение и обеспечить полный покой;
  • Накрыть ранку чистой салфеткой, не сдавливая ткани.
При укусе в ногу конечность нужно зафиксировать, а пострадавшему лучше не двигаться самостоятельно

При укусе в ногу конечность нужно зафиксировать, а пострадавшему лучше не двигаться самостоятельно

Жизненно необходимо обездвижить конечностей. Чем активнее работают мышцы, тем быстрее лимфа переносит яд по организму. Укушенную руку лучше подвесить на косынке, а ногу — зафиксировать шиной. Обязательно нужно снять все кольца, часы и обувь. Отек нарастает быстро, и любой тугой предмет начнет работать как удавка.

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Можно ли отсасывать яд змеи

Попытки спастись дедовскими методами часто наносят больше вреда, чем сама змея. Врачи категорически запрещают пытаться вытянуть токсины ртом. Во-первых, змеиные зубы вводят яд слишком глубоко. Во-вторых, отсасывание не удаляет значимого количества яда, зато сильно повышает риск занести в рану инфекцию.

Еще одна фатальная ошибка это использование ремней и веревок для перетягивания руки или ноги. Жгут прекращает кровоснабжение конечности, но никак не нейтрализует яд, который продолжает концентрированно уничтожать ткани в одном месте. Это прямой путь к омертвению тканей и потере конечности.

Также нельзя разрезать ранку ножом, прижигать ее, прикладывать лед или давать пострадавшему алкоголь. Спирт только расширяет сосуды, ускоряя всасывание токсинов, и мешает врачам объективно оценить состояние человека.

Можно ли самому колоть противоядие от змеи

Противозмеиная сыворотка существует, но использовать ее в походных условиях или дома смертельно опасно. Этот препарат производится из очищенных белков лошадиной крови, и он способен спровоцировать мощнейшую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Только врач в стационаре оценивает риски. Решение о применении сыворотки должен принимать врач основываясь на возрасте пациента, скорости отека и результатах анализов.

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Главная опасность при встрече с гадюкой кроется в потере времени на народную медицину. Правильная доврачебная помощь состоит всего из двух пунктов — полный покой для укушенной части тела и максимально быстрая передача человека в руки профессиональных медиков. Именно это дает наилучшие шансы отделаться временным испугом и отеком.

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