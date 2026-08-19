Что будет, если МКС начнет падать на Землю

МКС движется со скоростью около 28 000 км/ч. И ранее мы уже разбирали, что такой скорости хватает, чтобы она не падала на Землю, а постоянно будто бы пролетала мимо. Но без периодических коррекций ее орбита снижается, и с каждым годом станция теряет высоту. Если перестать ее поднимать, она войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Что от нее останется и где это произойдет?

МКС постоянно приближается к Земле

Международная космическая станция движется с колоссальной скоростью, около 28 000 километров в час. Если бы космос был абсолютно пустым пространством, МКС могла бы вращаться вокруг планеты бесконечно.

Однако на высоте около 400–420 километров все еще присутствуют крайне разреженные частицы земной атмосферы. Их ничтожно мало, но для огромной станции размером с футбольное поле и массой более 400 тонн этого достаточно. Врезаясь в эти молекулы на огромной скорости, конструкция испытывает аэродинамическое сопротивление.

Трение понемногу отнимает энергию, скорость движения МКС падает, и она начинает приближаться к планете. Поначалу скорость снижения невелика и составляет около 100 метров в сутки, хотя эта цифра постоянно меняется в зависимости от активности Солнца и плотности атмосферы.

И чем ниже опускается станция, тем плотнее становится воздух вокруг нее. Сопротивление усиливается, и падение стремительно ускоряется. Так что да, МКС может упасть на Землю, если ее орбиту постоянно не корректировать.

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МКС меняет орбиту при помощи двигателей

Чтобы одна из самых сложных конструкций в истории человечества не утонула в атмосфере, ее орбиту приходится постоянно корректировать.

Для этого используют двигатели пристыкованных космических кораблей, чаще всего российских грузовиков «Прогресс». Они включаются на несколько минут и слегка разгоняют весь комплекс. В космосе изменение скорости всего на один метр в секунду способно поднять высоту МКС на пару километров. А если двигатели сломаются, МКС не упадет на Землю сразу же, но снижение точно начнется.

Точка невозврата при падении МКС

Инженеры давно просчитали сценарии естественного схода МКС с орбиты. Согласно расчетам РКК «Энергия», опубликованным несколько лет назад на сайте РБК, у станции есть своеобразные точки невозврата.

Если высота упадет до 279 километров, естественное падение станет настолько сильным, что остановить его будет невозможно. А при снижении до 270 километров гигантская конструкция может рухнуть на планету всего за месяц.

Вот что произойдет со станцией при входе в плотные слои атмосферы:

На высоте около 110 километров от чудовищного напора воздуха оторвутся солнечные батареи и радиаторы;

Примерно на 105 километрах комплекс начнет разваливаться на отдельные блоки;

На высоте 70–75 километров модули будут плавиться и разрушаться от экстремального нагрева.

МКС слишком велика, чтобы сгореть без следа. До поверхности планеты долетит около 100–120 тонн раскаленного металла, а обломки могут разлететься на полосе длиной до 6000 километров. Будут ли жертвы? Да, возможно все.

МКС упадет в Тихий океан

Оставить станцию в космосе после окончания ее срока службы нельзя. Поднять 400 тонн на более высокую безопасную орбиту не хватит топлива, а разобрать и спустить по частям это нереально дорого. Остается единственный выход — контролируемо разбить ее. Считается, что срок использования МКС закончится примерно в 2030 году, но Илон Маск ранее хотел сделать это гораздо скорее.

Это можно безопасно сделать, если направить обломки МКС в удаленный несудоходный район южной части Тихого океана, который часто называют кладбищем космических кораблей.

Судьба космонавтов в последние дни работы

Известно, что страны-партнеры уже согласовывают окончательную стратегию уничтожения МКС. Станция еще работает, но подготовка к ее уничтожению уже началась.

Разумеется, когда МКС будет падать на Землю, никто из экипажа не будет находиться внутри. Процесс эвакуации и сведения с орбиты выглядит так:

Сначала станция начнет медленно опускаться естественным образом; Примерно за полгода до конца, когда высота снизится до 220 километров, космонавты навсегда покинут борт; МКС превратится в огромный беспилотник, к которому пристыкуется специальный мощный буксир; Буксир выдаст серию тормозных импульсов, точно направляя комплекс в океан.

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В этой истории есть удивительный парадокс. Десять раз в году ученые сжигают тонны топлива, чтобы не дать МКС упасть на наши головы. А в конце ее пути им придется потратить еще больше сил, времени и топлива на создание специального корабля, чья единственная задача — заставить станцию упасть.