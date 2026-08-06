Мозг стареет не целиком: какая способность сдается первой

Наш мозг неизбежно стареет, и мы даже рассказывали о причинах этого явления. Принято считать, что старение мозга начинается с того, что вы забываете, куда положили ключи или как зовут нового соседа. На самом деле память сдает далеко не первой. Есть другая, менее заметная способность, которая начинает угасать намного раньше. И именно она влияет на то, как быстро вы принимаете решения и привыкаете к новому.

Почему лобные отделы мозга стареют первыми

Если искать конкретную точку, с которой начинаются возрастные изменения, то это будет префронтальная кора. Эту переднюю часть больших полушарий часто называют главным диспетчером. Она не хранит воспоминания, но решает, на чем именно нам нужно сосредоточиться, какую реакцию подавить и как изменить план действий на ходу.

В недавнем обзоре российских психологов было отмечено, что эти доли мозга появляются у нас позже, и при этом рано становятся уязвимыми. Лобные доли окончательно формируются у человека позже других зон, поэтому их нейронные связи оказываются менее устойчивыми к возрастным переменам. Именно из-за этого первыми страдают не накопленные знания, а способность быстро переключаться между задачами.

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С возрастом мы медленнее думаем

Когда мы представляем старение мозга, в воображении часто рисуется массовая гибель клеток серого вещества. В реальности нормальное старение выглядит иначе. Сами «вычислительные центры» остаются живы, однако страдает белое вещество — те самые биологические кабели, соединяющие разные участки коры.

Нервные клетки теряют часть контактов, а изоляция отростков (миелин) изнашивается. Из-за этого скорость прохождения нервных импульсов падает, и разным отделам становится сложнее синхронизировать работу. Удивительно, но первые признаки таких изменений могут появляться уже в 30-40 лет, хотя мозг долго их успешно компенсирует.

В повседневной жизни это ощущается как снижение скорости обработки информации. Пожилой человек может отлично разобраться в сложном банковском приложении, если его не торопить. Но при постоянном потоке уведомлений и шуме вероятность ошибок заметно возрастает, так как нервной системе требуется больше времени на ответный сигнал.

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С возрастом нам сложнее делать несколько дел одновременно

Одна из главных задач префронтальной коры это поддержка рабочей памяти. Это своеобразная «оперативка», в которой мы удерживаем информацию прямо сейчас. Например, когда помним начало длинного предложения, читая его конец, или считаем в уме.

С годами объем этой оперативной памяти снижается. Человеку становится труднее удерживать несколько мыслей одновременно или возвращаться к задаче, если его резко перебили. Кроме того, ослабевает внутренний фильтр, который в норме должен отсекать ненужную информацию.

В шумном помещении пожилому человеку тяжело следить за беседой не только из-за слуха. Мозг просто хуже подавляет фоновые раздражители, смешивая голос собеседника с музыкой и чужими разговорами. Отсюда же возникает любовь к привычному распорядку: действовать по знакомому сценарию энергетически намного выгоднее, чем каждый раз выстраивать новый план.

Отличия нормального старения от деменции

Если лобные отделы сдаются первыми, значит ли это, что долговременная память в безопасности? Не совсем. Гиппокамп, отвечающий за формирование новых воспоминаний, тоже довольно уязвим. Человек может отлично помнить суть разговора, но забыть, кто именно и в какой день ему это сказал.

Давние события или профессиональные навыки сохраняются лучше, потому что они распределены по всей коре. Но для того, чтобы этот сложный механизм работал, важно вовремя отличить естественные возрастные изменения от начинающегося заболевания.

Главный критерий нормы это сохранение самостоятельности. При обычном старении вы можете забыть нужное слово или медленнее учиться новому, но это не рушит вашу жизнь. Деменция же, напротив, постепенно лишает человека независимости, заставляя теряться в знакомых местах и забывать, как пользоваться привычной домашней техникой.

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Как замедлить старение мозга

Стареющий мозг не просто угасает, он перестраивает свою работу, подключая дополнительные области для решения привычных задач. Эту способность называют когнитивным резервом. Чтобы поддержать его, врачи и эксперты ВОЗ советуют не искать волшебные таблетки, а действовать комплексно.

Вот что действительно помогает сохранить нейроны:

Контроль давления и сахара. Мелкие сосуды питают белое вещество, и гипертония с повышенным холестерином разрушают связи между нейронами быстрее возраста;

Мелкие сосуды питают белое вещество, и гипертония с повышенным холестерином разрушают связи между нейронами быстрее возраста; Физическая активность. Регулярные кардио тренировки улучшают кровообращение и стимулируют нейропластичность;

Регулярные кардио тренировки улучшают кровообращение и стимулируют нейропластичность; Лечение храпа и апноэ. Остановки дыхания во сне вызывают кислородное голодание, что критически опасно для нервных клеток;

Остановки дыхания во сне вызывают кислородное голодание, что критически опасно для нервных клеток; Коррекция слуха и зрения. Если человек плохо слышит, кора тратит слишком много энергии на распознавание звуков, истощая ресурсы внимания;

Если человек плохо слышит, кора тратит слишком много энергии на распознавание звуков, истощая ресурсы внимания; Сложное обучение. Освоение новых, нетипичных навыков работает гораздо лучше ежедневного разгадывания одинаковых кроссвордов.

В обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения от июля 2026 года прямо указано, что до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить за счет коррекции образа жизни. Никакие витаминные добавки или БАДы не заменят крепкого сна и здоровых сосудов.

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Можно сделать вывод, что понимание старения нашего мышления снимает много лишних страхов. Если вам стало сложнее фокусироваться в шумной комнате или требуется больше времени на освоение нового устройства, это не признак угасания интеллекта, а лишь естественная смена скорости работы мозга. Он хорошо компенсирует эту медлительность огромным запасом опыта, и если мы обеспечим ему здоровые сосуды и правильную нагрузку, он сохранит ясность до глубокой старости.