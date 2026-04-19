Ученые нашли способ обратить старение мозга вспять, и это простой назальный спрей

Рамис Ганиев

С каждым годом жизни в мозге нарастает нейровоспаление. Именно оно стоит за возрастным туманом в голове, ухудшением памяти и повышенным риском разрушающей мозг болезни Альцгеймера. Долгое время считалось, что этот процесс необратим. Но американские ученые показали на мышах, что два впрыска назального спрея способны подавить воспаление, перезарядить нейроны и заметно улучшить когнитивные функции.

Ученые предлагают восстанавливать молодость мозга при помощи назального спрея. Фото.

Ученые предлагают восстанавливать молодость мозга при помощи назального спрея

Что такое нейровоспаление и почему оно ухудшает память

Чтобы понять, зачем вообще нужен такой спрей, стоит разобраться, что происходит в стареющем мозге. С возрастом в нем запускается хронический воспалительный процесс. Представьте небольшой костер, который никто не тушит: открытого пламени нет, но дым постоянно заволакивает пространство. Именно так работает это нейровоспаление, оно не вызывает острых симптомов, но день за днем мешает нейронам нормально функционировать.

Дым от этого воспаления — это и есть тот самый мозговой туман: трудности с концентрацией, ухудшение способности формировать новые воспоминания и адаптироваться к новым ситуациям. А еще хроническое нейровоспаление считается одним из ключевых факторов риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. До недавнего времени ученые воспринимали этот процесс как неизбежную часть старения.

Как назальный спрей лечит мозг

Главный герой нового исследования это не какая-то привычная молекула лекарства, а экстраклеточные везикулы. Это крошечные пузырьки, которые клетки используют для общения друг с другом. Можно думать о них как о микроскопических посылках: внутри каждой находится набор молекул, в том числе микроРНК, которые способны регулировать работу сотен генов одновременно.

МикроРНК действуют как главные регуляторы. Они помогают модулировать множество генных и сигнальных путей в мозге, — объяснили авторы научной работы.

Именно эти молекулы-регуляторы и доставляются в мозг через назальный спрей. Почему именно нос? Потому что интраназальный путь позволяет обойти гематоэнцефалический барьер — защитную оболочку мозга, которая обычно не пропускает большинство лекарств. Спрей доставляет везикулы напрямую в ткани мозга без хирургического вмешательства и без необходимости долгих курсов таблеток.

Способ доставки — один из самых впечатляющих аспектов нашего подхода, — подчеркнул исследователь Махидхар Кодали.

Как спрей подавляет воспаление и восстанавливает нейроны

Когда экстраклеточные везикулы попадают в мозг, их поглощают резидентные иммунные клетки микроглии. Внутри этих клеток микроРНК из везикул начинают работу: они подавляют два ключевых воспалительных механизма — инфламмасому NLRP3 и сигнальный путь cGAS-STING. Оба этих механизма в стареющем мозге работают в режиме постоянной активации, поддерживая то самое хроническое воспаление.

Но подавление воспаления — только половина дела. Параллельно везикулы помогают восстановить работу митохондрий — энергетических станций внутри нейронов. С возрастом митохондрии теряют эффективность, и нейронам буквально не хватает энергии для нормальной работы. После введения спрея митохондрии в нейронах мышей снова начинали работать активно, снижался окислительный стресс, а клетки получали ресурсы для обработки и хранения информации.

Мы возвращаем нейронам их искру, снижая окислительный стресс и реактивируя митохондрии мозга, — объяснил Нараяна.

Что показали тесты на мышах: результаты за несколько недель

Теория — это одно, но работает ли спрей на практике? Поведенческие тесты на мышах показали однозначный результат. Животные, получившие всего две дозы назального спрея, значительно лучше справлялись с задачами на память по сравнению с контрольной группой. Они успешнее узнавали знакомые объекты, быстрее замечали изменения в окружающей обстановке и лучше ориентировались в новых условиях.

Важный момент: улучшения наступили в течение нескольких недель после введения препарата. Для сравнения, многие экспериментальные методы борьбы с нейродегенерацией требуют месяцев лечения, а результаты часто остаются скромными. Здесь же две дозы через нос дали заметный эффект за короткий срок.

Мыши, получившие спрей, лучше справлялись с тестами на память и ориентацию. Фото.

Мыши, получившие спрей, лучше справлялись с тестами на память и ориентацию

Когда назальный спрей против старения мозга появится для людей

Прежде чем представлять себе назальный спрей от старения на полке аптеки, нужно сделать важную оговорку: пока это ранние результаты на мышах, и до клинического применения еще далеко. Исследование должно пройти через испытания на людях, которые могут занять годы и дать совершенно иные результаты.

Тем не менее ученые уже подали патент на свою разработку. Сам факт того, что возрастное воспаление мозга удалось обратить вспять, пусть и у мышей, меняет представление о старении как о необратимом процессе. Если результаты подтвердятся на людях, это может открыть путь к простой и неинвазивной терапии, которая поможет сохранять ясность ума в пожилом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Extracellular Vesicles. Следующий шаг — проверка безопасности и эффективности на людях. Именно он покажет, станет ли простой назальный спрей реальным инструментом против старения мозга или останется красивой, но пока лишь лабораторной историей.

