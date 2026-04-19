Ученые нашли способ обратить старение мозга вспять, и это простой назальный спрей

С каждым годом жизни в мозге нарастает нейровоспаление. Именно оно стоит за возрастным туманом в голове, ухудшением памяти и повышенным риском разрушающей мозг болезни Альцгеймера. Долгое время считалось, что этот процесс необратим. Но американские ученые показали на мышах, что два впрыска назального спрея способны подавить воспаление, перезарядить нейроны и заметно улучшить когнитивные функции.

Что такое нейровоспаление и почему оно ухудшает память

Чтобы понять, зачем вообще нужен такой спрей, стоит разобраться, что происходит в стареющем мозге. С возрастом в нем запускается хронический воспалительный процесс. Представьте небольшой костер, который никто не тушит: открытого пламени нет, но дым постоянно заволакивает пространство. Именно так работает это нейровоспаление, оно не вызывает острых симптомов, но день за днем мешает нейронам нормально функционировать.

Дым от этого воспаления — это и есть тот самый мозговой туман: трудности с концентрацией, ухудшение способности формировать новые воспоминания и адаптироваться к новым ситуациям. А еще хроническое нейровоспаление считается одним из ключевых факторов риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. До недавнего времени ученые воспринимали этот процесс как неизбежную часть старения.

Читайте также: Болезнь Альцгеймера может поразить даже 19-летних — вот доказательство

Как назальный спрей лечит мозг

Главный герой нового исследования это не какая-то привычная молекула лекарства, а экстраклеточные везикулы. Это крошечные пузырьки, которые клетки используют для общения друг с другом. Можно думать о них как о микроскопических посылках: внутри каждой находится набор молекул, в том числе микроРНК, которые способны регулировать работу сотен генов одновременно.

МикроРНК действуют как главные регуляторы. Они помогают модулировать множество генных и сигнальных путей в мозге, — объяснили авторы научной работы.

Именно эти молекулы-регуляторы и доставляются в мозг через назальный спрей. Почему именно нос? Потому что интраназальный путь позволяет обойти гематоэнцефалический барьер — защитную оболочку мозга, которая обычно не пропускает большинство лекарств. Спрей доставляет везикулы напрямую в ткани мозга без хирургического вмешательства и без необходимости долгих курсов таблеток.

Способ доставки — один из самых впечатляющих аспектов нашего подхода, — подчеркнул исследователь Махидхар Кодали.

Как спрей подавляет воспаление и восстанавливает нейроны

Когда экстраклеточные везикулы попадают в мозг, их поглощают резидентные иммунные клетки микроглии. Внутри этих клеток микроРНК из везикул начинают работу: они подавляют два ключевых воспалительных механизма — инфламмасому NLRP3 и сигнальный путь cGAS-STING. Оба этих механизма в стареющем мозге работают в режиме постоянной активации, поддерживая то самое хроническое воспаление.

Но подавление воспаления — только половина дела. Параллельно везикулы помогают восстановить работу митохондрий — энергетических станций внутри нейронов. С возрастом митохондрии теряют эффективность, и нейронам буквально не хватает энергии для нормальной работы. После введения спрея митохондрии в нейронах мышей снова начинали работать активно, снижался окислительный стресс, а клетки получали ресурсы для обработки и хранения информации.

Мы возвращаем нейронам их искру, снижая окислительный стресс и реактивируя митохондрии мозга, — объяснил Нараяна.

Что показали тесты на мышах: результаты за несколько недель

Теория — это одно, но работает ли спрей на практике? Поведенческие тесты на мышах показали однозначный результат. Животные, получившие всего две дозы назального спрея, значительно лучше справлялись с задачами на память по сравнению с контрольной группой. Они успешнее узнавали знакомые объекты, быстрее замечали изменения в окружающей обстановке и лучше ориентировались в новых условиях.

Важный момент: улучшения наступили в течение нескольких недель после введения препарата. Для сравнения, многие экспериментальные методы борьбы с нейродегенерацией требуют месяцев лечения, а результаты часто остаются скромными. Здесь же две дозы через нос дали заметный эффект за короткий срок.

Когда назальный спрей против старения мозга появится для людей

Прежде чем представлять себе назальный спрей от старения на полке аптеки, нужно сделать важную оговорку: пока это ранние результаты на мышах, и до клинического применения еще далеко. Исследование должно пройти через испытания на людях, которые могут занять годы и дать совершенно иные результаты.

Тем не менее ученые уже подали патент на свою разработку. Сам факт того, что возрастное воспаление мозга удалось обратить вспять, пусть и у мышей, меняет представление о старении как о необратимом процессе. Если результаты подтвердятся на людях, это может открыть путь к простой и неинвазивной терапии, которая поможет сохранять ясность ума в пожилом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Extracellular Vesicles. Следующий шаг — проверка безопасности и эффективности на людях. Именно он покажет, станет ли простой назальный спрей реальным инструментом против старения мозга или останется красивой, но пока лишь лабораторной историей.