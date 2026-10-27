Кошки и их хозяева связаны даже на уровне гормонов. Как такое возможно?

Кошка забирается к вам на колени, начинает мурлыкать — и после тяжёлого дня становится легче. Но почему одни хозяева чувствуют себя рядом с кошками счастливее, а другие не замечают особой разницы? Учёные уже изучали, как кошки влияют на наш мозг. Но, похоже, дело не только в мурлыканье и ласке — время рядом с кошкой связано с нашим настроением и гормонами.

Кошки и собаки влияют на хозяев по-разному

Люди держат кошек как минимум две тысячи лет. Предки домашних мурлык, судя по всему, пришли из Северной Африки и быстро разошлись по всей Римской империи. Сегодня кошки входят в число самых популярных домашних животных. В Японии их держат чаще, чем собак, и этот разрыв растёт.

Домашние животные помогают людям реже болеть и лучше себя чувствовать. Но с кошками всё неоднозначно. Однажды выяснилось, что владельцы собак опережают владельцев кошек по всем показателям благополучия. В другом наблюдении польза от собаки держалась все десять месяцев, а польза от кошки ослабела уже в первые пять. Ещё одна работа связала кошку в доме с худшим душевным самочувствием подростков.

Получается странная картина: у собак польза стабильная, а у кошек нет. Учёные предположили, что дело не в самой кошке, а в том, какие отношения у неё с хозяином.

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Учёные месяц следили за 29 кошками и их хозяевами

В эксперименте участвовали 19 человек и 29 кошек. Месяц учёные изучали их обычную жизнь:

регулярно брали анализ мочи у людей и животных, чтобы измерить уровень гормонов;

повесили кошкам на ошейники крошечные Bluetooth-маячки, которые отслеживали, как близко кошка к человеку;

просили хозяев заполнять анкеты о настроении;

смотрели, как кошки ведут себя с разными людьми.

Так получилось сравнить, что происходит с гормонами и настроением, когда человек и кошка много времени проводят вместе.

Кошачий окситоцин связан с настроением хозяина

Исследователей интересовали два гормона. Окситоцин часто называют гормоном привязанности: он участвует в формировании связи между родителями и детьми и вообще между близкими. Кортизол — гормон стресса.

Оказалось, что уровни окситоцина у кошки и хозяина растут вместе. А чем больше этого гормона было у кошки, тем меньше у человека было кортизола и плохого настроения. Причём с настроением хозяина был тесно связан именно кошачий окситоцин, а не его собственный.

Одна из авторов работы связывает это с ощущением, знакомым многим хозяевам. Кошка забирается на колени, её гладят, она мурлычет, и становится спокойно. По её словам, за этим уютом может стоять общая гормональная настройка человека и животного.

Важны не годы вместе, а время рядом

Самый практичный вывод такой: хорошее настроение никак не было связано с тем, сколько лет кошка живёт у человека. Важнее оказалось, сколько времени они проводят рядом каждый день.

Возможно, именно поэтому прежние исследования так противоречили друг другу. Учёные считали только, есть ли у человека кошка, и не смотрели, как они живут вместе. Кошка, которая весь день прячется под диваном, и кошка, которая спит у вас на коленях, — это две разные истории.

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Связь доказана, причина — пока нет

У работы есть важные ограничения. Во-первых, участников было совсем немного. Во-вторых, учёные нашли только связь между гормонами, близостью и настроением. Они не доказали, что одно вызывает другое. Может быть, кошки просто чаще подходят к спокойным людям.

Дальше исследователи хотят понять, как именно кошки и люди влияют друг на друга в обычной жизни. А пока можно считать, что ничего не теряешь, если лишний раз пустишь кошку на колени.