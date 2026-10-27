Кошки и их хозяева связаны даже на уровне гормонов. Как такое возможно?

Вера Макарова

Кошка забирается к вам на колени, начинает мурлыкать — и после тяжёлого дня становится легче. Но почему одни хозяева чувствуют себя рядом с кошками счастливее, а другие не замечают особой разницы? Учёные уже изучали, как кошки влияют на наш мозг. Но, похоже, дело не только в мурлыканье и ласке — время рядом с кошкой связано с нашим настроением и гормонами.

мальчик с кошкой

мальчик с кошкой

Кошки и собаки влияют на хозяев по-разному

Люди держат кошек как минимум две тысячи лет. Предки домашних мурлык, судя по всему, пришли из Северной Африки и быстро разошлись по всей Римской империи. Сегодня кошки входят в число самых популярных домашних животных. В Японии их держат чаще, чем собак, и этот разрыв растёт.

Домашние животные помогают людям реже болеть и лучше себя чувствовать. Но с кошками всё неоднозначно. Однажды выяснилось, что владельцы собак опережают владельцев кошек по всем показателям благополучия. В другом наблюдении польза от собаки держалась все десять месяцев, а польза от кошки ослабела уже в первые пять. Ещё одна работа связала кошку в доме с худшим душевным самочувствием подростков.

Получается странная картина: у собак польза стабильная, а у кошек нет. Учёные предположили, что дело не в самой кошке, а в том, какие отношения у неё с хозяином.

Девушка отдыхает на кровати с щенком и кошкой

Девушка отдыхает на кровати с щенком и кошкой

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Учёные месяц следили за 29 кошками и их хозяевами

В эксперименте участвовали 19 человек и 29 кошек. Месяц учёные изучали их обычную жизнь:

  • регулярно брали анализ мочи у людей и животных, чтобы измерить уровень гормонов;
  • повесили кошкам на ошейники крошечные Bluetooth-маячки, которые отслеживали, как близко кошка к человеку;
  • просили хозяев заполнять анкеты о настроении;
  • смотрели, как кошки ведут себя с разными людьми.

Так получилось сравнить, что происходит с гормонами и настроением, когда человек и кошка много времени проводят вместе.

Кошачий окситоцин связан с настроением хозяина

Исследователей интересовали два гормона. Окситоцин часто называют гормоном привязанности: он участвует в формировании связи между родителями и детьми и вообще между близкими. Кортизол — гормон стресса.

Женщина в зелёном свитере обнимает полосатую кошку

Женщина в зелёном свитере обнимает полосатую кошку

Оказалось, что уровни окситоцина у кошки и хозяина растут вместе. А чем больше этого гормона было у кошки, тем меньше у человека было кортизола и плохого настроения. Причём с настроением хозяина был тесно связан именно кошачий окситоцин, а не его собственный.

Одна из авторов работы связывает это с ощущением, знакомым многим хозяевам. Кошка забирается на колени, её гладят, она мурлычет, и становится спокойно. По её словам, за этим уютом может стоять общая гормональная настройка человека и животного.

Важны не годы вместе, а время рядом

Самый практичный вывод такой: хорошее настроение никак не было связано с тем, сколько лет кошка живёт у человека. Важнее оказалось, сколько времени они проводят рядом каждый день.

Мужчина работает за ноутбуком рядом со спящей кошкой

Мужчина работает за ноутбуком рядом со спящей кошкой

Возможно, именно поэтому прежние исследования так противоречили друг другу. Учёные считали только, есть ли у человека кошка, и не смотрели, как они живут вместе. Кошка, которая весь день прячется под диваном, и кошка, которая спит у вас на коленях, — это две разные истории.

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Связь доказана, причина — пока нет

У работы есть важные ограничения. Во-первых, участников было совсем немного. Во-вторых, учёные нашли только связь между гормонами, близостью и настроением. Они не доказали, что одно вызывает другое. Может быть, кошки просто чаще подходят к спокойным людям.

Дальше исследователи хотят понять, как именно кошки и люди влияют друг на друга в обычной жизни. А пока можно считать, что ничего не теряешь, если лишний раз пустишь кошку на колени.

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