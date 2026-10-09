Магнитные бури 9–11 октября: Землю накроет дважды. Когда ждать пика?

В пятницу, 9 октября, магнитосфера Земли пока ведёт себя спокойно. Но ситуация может резко измениться: к нашей планете летят сразу три облака солнечной плазмы. Именно такие выбросы вызывают магнитные бури на Земле. Причём на этот раз ожидается не один всплеск, а два — с небольшим перерывом.

Два удара с перерывом на субботу

Первое облако плазмы, выброшенное Солнцем 6 октября, должно достигнуть Земли 9 октября после 18:00 по московскому времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По свежему прогнозу NOAA, наиболее сильные возмущения ожидаются 9 октября с 21:00 до полуночи по Москве. Буря уровня G2 может сохраниться до 03:00 субботы.

Днём 10 октября магнитосфера должна успокоиться. Но ненадолго: ещё два солнечных выброса могут объединиться и добраться до Земли 11 октября.

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В воскресенье возможна повторная буря G2. NOAA прогнозирует усиление с 06:00 до 09:00 МСК, а российские специалисты ожидают приход плазмы ближе к середине дня. Точное время ещё может измениться.

G2 — это сильная буря или нет

G2 означает умеренную магнитную бурю, вторую ступень из пяти. Ей соответствует геомагнитный индекс Kp около 6. Для сравнения: G1 — слабая буря, а G5 — экстремальная.

При G2 возможны небольшие неполадки со спутниками, коротковолновой радиосвязью и энергосетями в высоких широтах. Но массовых отключений электричества и интернета из-за такой бури обычно не ожидают.

До действительно опасных штормов, при которых возникают серьёзные проблемы со связью и спутниковой навигацией, нынешнему прогнозу далеко.

Почему прогноз G2 ещё не означает, что буря началась

По состоянию на 16:20 МСК 9 октября российская лаборатория фиксировала Kp = 2 — магнитосфера оставалась спокойной. А обещанный индекс 6 пока был только прогнозом.

Разница простая: прогноз рассчитывают по солнечным выбросам и скорости их движения, а фактическую силу бури определяют по измерениям магнитного поля Земли.

Даже после прихода плазмы буря может оказаться слабее или сильнее ожидаемой. Многое зависит от магнитного поля внутри солнечного облака, которое заранее трудно предсказать. Поэтому точные часы пика могут сдвигаться.

Северное сияние может появиться даже южнее обычного

Есть у этих возмущений и красивая сторона. По предварительным расчётам, полярные сияния возможны на широтах от 55–60 градусов и севернее.

Особенно хорошие шансы у жителей Мурманской области, Карелии, Архангельской области и других северных регионов. В Санкт-Петербурге сияние тоже не исключено, а вот в Москве вероятность заметно ниже.

Главное условие — ясное тёмное небо без городской засветки. Вечером 9 октября стоит поглядывать на север. А 11 октября возможность повторится, если магнитная активность сохранится до темноты.

Если погода подведёт, можно хотя бы посмотреть лучшие фотографии северного сияния. Там облака точно не помешают.

Может ли разболеться голова и что делать метеозависимым

Головную боль, слабость и скачки давления часто связывают с магнитными бурями. Однако прямая связь между геомагнитными возмущениями и плохим самочувствием пока не доказана однозначно. Геологическая служба США USGS также отмечает, что магнитное поле Земли не оказывает прямого вредного воздействия на здоровье.

Поэтому принимать лекарства заранее, просто из-за прогноза G2, не нужно. Лучше нормально выспаться, избегать переутомления и следить за самочувствием. Если есть проблемы с давлением, стоит измерять его и продолжать назначенное врачом лечение.

Где смотреть реальную силу бури 9–11 октября

Проверить обстановку можно на сайте XRAS — там отображается текущий геомагнитный индекс и его изменения по московскому времени.

Другой надёжный источник — NOAA, где публикуются наблюдаемые значения Kp и обновления геомагнитной активности.

Ориентир простой: при Kp от 5 начинается магнитная буря, при Kp около 6 она достигает уровня G2. Если показатель остаётся ниже 5, никакой полноценной бури пока нет, даже если прогноз обещает её через несколько часов.