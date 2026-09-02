Люди удивительно точно предсказывают свою смерть. Но почти все делают одну ошибку

Японские социологи проанализировали данные наблюдений за пожилыми людьми длиной в 28 лет и выяснили, что человек способен довольно точно предсказать продолжительность собственной жизни. Однако в этих прогнозах обнаружился системный сбой: большинство людей совершают одну и ту же математическую ошибку, которая может дорого обойтись им в старости.

Наблюдение за длительностью жизни людей

В 1996 году исследователи из Университета Цукубы запустили амбициозный проект в рамках общенационального опроса об увядании и здоровье японцев. Они попросили почти две с половиной тысячи человек старше 60 лет ответить на простой вопрос: до какого возраста те планируют дожить. Ответы варьировались в диапазоне от 63 до 120 лет.

За следующие три десятилетия более полутора тысяч участников эксперимента ушли из жизни. Ученые сверили их реальные даты смерти, полученные из официальных реестров и от семей, с теми цифрами, которые люди называли в начале исследования.

Результат оказался неожиданным: те, кто отводил себе больше времени, в большинстве случаев действительно жили дольше. Вообще, в долгой жизни японцев нет ничего удивительного, потому что для их культуры это почти норма.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Как люди предсказывают длительность жизни

Первая мысль, которая приходит в голову: возможно, позитивное мышление само по себе каким-то образом программирует тело на долголетие. Но авторы работы призывают не делать поспешных выводов. Исследование носит исключительно наблюдательный характер и не доказывает, что оптимизм способен физически отсрочить старость.

Реальное объяснение этого феномена куда прагматичнее. Люди прекрасно знают свои привычки, прислушиваются к хроническим болям и помнят, во сколько лет ушли из жизни их родители. Человек, который чувствует себя бодрым и не жалуется на здоровье, закономерно ожидает прожить дольше — и его организм действительно обладает нужным запасом прочности.

В статистической модели исследователей каждый дополнительный год ожидаемой жизни прибавлял около 0,12 года к реальной выживаемости. Это доказывает, что наша интуиция во многом опирается на объективные данные. Но именно на этапе прогнозирования большинство участников попали в ловушку человеческой психологии.

Сила хвата предсказывает, сколько вы проживете. Вот где тут подвох

Почему люди хоронят себя раньше времени

Сравнив ожидания с реальностью, ученые обнаружили поразительный факт: 59 процентов людей пережили свой собственный прогноз. Причем сильнее всего ошибались женщины и люди с высоким уровнем образования — их реальная жизнь оказалась значительно длиннее того, что они себе отмерили.

Главная причина этой ошибки кроется в магическом числе 80. Именно этот возраст подавляющее большинство участников назвали в качестве финала своей жизни. Выбор не случаен: в 1996 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Японии составляла как раз около 80 лет. Участники эксперимента просто привязали свои ожидания к общеизвестному среднему показателю по стране.

Здесь кроется грубая статистическая ошибка. Средняя продолжительность жизни при рождении учитывает младенческую смертность, несчастные случаи в молодости и болезни среднего возраста. Если человек уже благополучно дожил до 70 лет, он миновал все эти риски, а значит, его личный горизонт планирования должен быть гораздо дальше.

Интересно, что участники с высшим образованием пытались быть точнее: они реже называли круглые числа (вроде 75, 80 или 85), предпочитая конкретику. Но даже некруглые цифры не уберегли их от пессимистичных оценок — они все равно сильно недооценивали свой запас времени.

Цена ошибки при планировании старости

Неправильная оценка отпущенного времени — это не просто философская проблема, а прямой путь к финансовым трудностям. Как отмечают авторы в препринте исследования, опубликованном на научной платформе medRxiv, цена такой ошибки измеряется качеством жизни в последние годы.

Недооценка собственной продолжительности жизни приводит к тому, что человек может слишком быстро и легкомысленно исчерпать свои пенсионные накопления, оставшись без средств к существованию в глубокой старости. И наоборот: излишне оптимистичный прогноз заставляет пенсионеров отказывать себе во всем, чтобы растянуть сбережения на годы, до которых они в итоге не доживут.

Подпишитесь на наш канал в MAX. Там много эксклюзивных постов, которые никогда не появятся на сайте!

Хотя исследование опирается только на данные пожилых японцев, опрошенных много лет назад, его главный вывод универсален. Если вы хотите реалистично оценить свое будущее, не стоит смотреть на общую статистику по стране. Куда правильнее опираться на показатели для вашего текущего возраста и пола — велика вероятность, что впереди у вас больше времени, чем вы себе представляете.