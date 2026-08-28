Лошадь, которая знала математику: как ее разоблачение изменило правила науки

В начале 20 века мир стремительно менялся: появились рентгеновские лучи, позволяющие видеть сквозь тело, и телефон, соединяющий людей на разных континентах. На фоне этих чудес даже самые прагматичные мыслители стали допускать, что в природе существуют телепатия и ясновидение. Исследователи начали всерьез проверять, могут ли животные читать мысли и решать сложные уравнения.

Собака, которая знала математику и ходила на исповедь

В те годы многие выдающиеся умы, включая нобелевского лауреата по физике Джозефа Джона Томсона, активно изучали медиумов и спиритические сеансы. Но вскоре фокус внимания парапсихологов сместился на животных, у которых внезапно начали обнаруживать скрытые интеллектуальные таланты.

В Германии огромную популярность приобрел Рольф — «мыслящая собака из Мангейма». Утверждалось, что пес выстукивал лапой ответы на математические задачи, а с помощью специального алфавита даже «разговаривал» целыми предложениями. Однажды было заявлено, что Рольф признался священнику в своей приверженности католической вере.

Ученые разделились. Одни считали это доказательством феноменального интеллекта животных. Выдающийся русский невролог и психиатр Владимир Бехтерев предположил, что хозяин просто передает собаке правильные ответы телепатически.

Однако оксфордский философ Фридрих Шиллер в своих отчетах для Общества психических исследований предложил смотреть на вещи с точки зрения прагматики. Если собака действительно так хороша в математике, почему она не использует ее в повседневной жизни? А если она убежденный католик, почему не ходит в церковь?

Леди Вандер и Умный Ганс

В 1920-х годах основатели парапсихологии Джозеф и Луиза Райн исследовали в США лошадь по кличке Леди Вандер, которая якобы умела предсказывать будущее и определять время по кубикам с цифрами. Но самым известным животным-феноменом стал конь по кличке Умный Ганс из Германии.

Ганс собирал огромные толпы зрителей. Он безошибочно решал арифметические примеры, отбивая правильный ответ копытом. Посмотреть на это чудо приехал Карл Штумпф — один из отцов современной психологии. Вместе со своим ассистентом Оскаром Пфунгстом он решил выяснить, действительно ли конь обладает сверхъестественными способностями или высоким интеллектом.

Как Ганс на самом деле угадывал ответы

Пфунгст провел серию строгих экспериментов и обнаружил удивительную закономерность. Ганс давал правильный ответ только при двух условиях: если задающий вопрос человек сам знал ответ, и если лошадь могла его видеть.

Оказалось, что никакой телепатии не существует, а лошадь просто была невероятно наблюдательной. Когда Ганс начинал стучать копытом, напряжение хозяина росло. Как только звучал правильный удар, человек непроизвольно расслаблялся — едва заметно менял позу, выдыхал или приподнимал брови. Ганс считывал эти микроскопические, неосознанные сигналы тела и понимал, что пора остановиться и получить лакомство. Хозяин даже не подозревал, что сам подсказывает животному.

Это открытие получило в науке название эффект Умного Ганса. Оно описывает ситуацию, когда экспериментатор из-за плохой организации опыта сам невольно влияет на поведение испытуемого.

Читайте также: 5 самых умных животных на Земле

Как разоблачение лошади изменило правила науки

Открытие Пфунгста стало поворотной точкой. Оно объяснило большинство «телепатических» феноменов обычной психологией и помогло постепенно исключить исследования паранормальных явлений из программ серьезных университетов.

Но самое главное — эта история навсегда изменила подход к постановке экспериментов. Как отмечают авторы сайта Phys.org, именно попытки исключить подобные неосознанные подсказки привели к развитию важнейшего исследовательского метода — рандомизации.

Чтобы ожидания ученого не искажали результаты, распределение заданий или участников стали доверять случаю. Современные исследователи усвоили несколько строгих правил:

Если участник опыта знает ожидаемый результат, он может подстроиться под него неосознанно;

Даже крошечные невербальные сигналы способны полностью разрушить чистоту эксперимента;

Любое тестирование должно исключать возможность случайной зрительной или эмоциональной подсказки со стороны наблюдателя.

Еще больше удивительных историй вы можете почитать в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

История Умного Ганса доказала, что наука должна защищать себя не только от прямых подтасовок, но и от искренних заблуждений самих ученых.