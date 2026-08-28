Лошадь, которая знала математику: как ее разоблачение изменило правила науки

Рамис Ганиев

В начале 20 века мир стремительно менялся: появились рентгеновские лучи, позволяющие видеть сквозь тело, и телефон, соединяющий людей на разных континентах. На фоне этих чудес даже самые прагматичные мыслители стали допускать, что в природе существуют телепатия и ясновидение. Исследователи начали всерьез проверять, могут ли животные читать мысли и решать сложные уравнения.

Животные-телепаты были разоблачены, и это сильно повлияло на науку. Фото.

Животные-телепаты были разоблачены, и это сильно повлияло на науку

Собака, которая знала математику и ходила на исповедь

В те годы многие выдающиеся умы, включая нобелевского лауреата по физике Джозефа Джона Томсона, активно изучали медиумов и спиритические сеансы. Но вскоре фокус внимания парапсихологов сместился на животных, у которых внезапно начали обнаруживать скрытые интеллектуальные таланты.

В Германии огромную популярность приобрел Рольф — «мыслящая собака из Мангейма». Утверждалось, что пес выстукивал лапой ответы на математические задачи, а с помощью специального алфавита даже «разговаривал» целыми предложениями. Однажды было заявлено, что Рольф признался священнику в своей приверженности католической вере.

Ученые разделились. Одни считали это доказательством феноменального интеллекта животных. Выдающийся русский невролог и психиатр Владимир Бехтерев предположил, что хозяин просто передает собаке правильные ответы телепатически.

Однако оксфордский философ Фридрих Шиллер в своих отчетах для Общества психических исследований предложил смотреть на вещи с точки зрения прагматики. Если собака действительно так хороша в математике, почему она не использует ее в повседневной жизни? А если она убежденный католик, почему не ходит в церковь?

Мыслящая собака Рольф. Фото.

Мыслящая собака Рольф

Леди Вандер и Умный Ганс

В 1920-х годах основатели парапсихологии Джозеф и Луиза Райн исследовали в США лошадь по кличке Леди Вандер, которая якобы умела предсказывать будущее и определять время по кубикам с цифрами. Но самым известным животным-феноменом стал конь по кличке Умный Ганс из Германии.

Лошадь Леди Вандер. Источник изображения: paranormalcatalog.net. Фото.

Лошадь Леди Вандер. Источник изображения: paranormalcatalog.net

Ганс собирал огромные толпы зрителей. Он безошибочно решал арифметические примеры, отбивая правильный ответ копытом. Посмотреть на это чудо приехал Карл Штумпф — один из отцов современной психологии. Вместе со своим ассистентом Оскаром Пфунгстом он решил выяснить, действительно ли конь обладает сверхъестественными способностями или высоким интеллектом.

Ганс считался самой умной лошадью в мире. Источник изображения: bezpodkov.ru. Фото.

Ганс считался самой умной лошадью в мире. Источник изображения: bezpodkov.ru

Как Ганс на самом деле угадывал ответы

Пфунгст провел серию строгих экспериментов и обнаружил удивительную закономерность. Ганс давал правильный ответ только при двух условиях: если задающий вопрос человек сам знал ответ, и если лошадь могла его видеть.

Оказалось, что никакой телепатии не существует, а лошадь просто была невероятно наблюдательной. Когда Ганс начинал стучать копытом, напряжение хозяина росло. Как только звучал правильный удар, человек непроизвольно расслаблялся — едва заметно менял позу, выдыхал или приподнимал брови. Ганс считывал эти микроскопические, неосознанные сигналы тела и понимал, что пора остановиться и получить лакомство. Хозяин даже не подозревал, что сам подсказывает животному.

Это открытие получило в науке название эффект Умного Ганса. Оно описывает ситуацию, когда экспериментатор из-за плохой организации опыта сам невольно влияет на поведение испытуемого.

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Как разоблачение лошади изменило правила науки

Открытие Пфунгста стало поворотной точкой. Оно объяснило большинство «телепатических» феноменов обычной психологией и помогло постепенно исключить исследования паранормальных явлений из программ серьезных университетов.

Но самое главное — эта история навсегда изменила подход к постановке экспериментов. Как отмечают авторы сайта Phys.org, именно попытки исключить подобные неосознанные подсказки привели к развитию важнейшего исследовательского метода — рандомизации.

Чтобы ожидания ученого не искажали результаты, распределение заданий или участников стали доверять случаю. Современные исследователи усвоили несколько строгих правил:

  • Если участник опыта знает ожидаемый результат, он может подстроиться под него неосознанно;
  • Даже крошечные невербальные сигналы способны полностью разрушить чистоту эксперимента;
  • Любое тестирование должно исключать возможность случайной зрительной или эмоциональной подсказки со стороны наблюдателя.

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История Умного Ганса доказала, что наука должна защищать себя не только от прямых подтасовок, но и от искренних заблуждений самих ученых.

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