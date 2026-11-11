Куда исчезают ежи зимой и почему их нельзя будить

Зимой ежи исчезают из садов и парков, и их не найти, прямо как змей. Кажется, что они уходят далеко в лес и спят там до весны. Отчасти, это так, и во время спячки тело ежей охлаждается примерно до 2–6 градусов, сердцебиение замедляется, а дышат они всего несколько раз в минуту. Но это далеко не все самое интересное о зимовке колючих созданий.

Гнездо из листьев под корнями, ветками и сараями

Ежи не убегают в тёплые края и не прячутся на короткое время, как птицы перед сильной грозой. Они зимуют почти там же, где жили летом, просто находят надёжное укрытие. Подходят пустоты под корнями деревьев, старые норы, места под упавшими стволами и кучами веток. Иногда ёж устраивается под сараем или другой постройкой на участке.

Однако, одной только ямки под деревом ежу мало. Осенью он собирает сухие листья и траву и строит из них плотное гнездо, что-то вроде маленькой утеплённой спальни. Оно не пропускает холодный воздух, а если сверху его прикрывают земля и снег, внутри становится ещё теплее.

Взрослые ежи зимуют поодиночке, а не всей компанией, как в мультфильмах. Зимнее гнездо отличается и от летнего. Летом ёж может отдыхать где придётся, а на зиму ему нужно надёжное убежище, в котором он проведёт несколько месяцев.

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Зимой ежу грозит не мороз, а голод

В сказках ежи носят на иголках яблоки и грибы, но на самом деле они едят в основном мелких животных: жуков, личинок, червей. Когда холодает, насекомые прячутся, земля промерзает, и найти еду под снегом почти невозможно.

Поэтому ежи пережидают голодное время в спячке, сильно замедляя работу организма на несколько месяцев. Готовиться к ней они начинают заранее. В конце лета и осенью ёж много ест и набирает вес, а лишнее откладывает в виде жира. Этот жир и становится его главным топливом на зиму.

Запасов еды в норе ежи не делают. Всё, что нужно, чтобы дожить до весны, ёж носит в собственном теле.

Температура тела падает с 34 до 2–6 градусов

Спячка совсем не похожа на обычный сон. Когда спит человек, сердце и лёгкие работают почти как днём. У ежа почти всё замедляется в десятки раз.

Показатель Активный ёж Глубокая спячка Температура тела около 34 °C 2–6 °C Удары сердца в минуту 128–210 2–12 Вдохи в минуту около 50 4–5

Цифры примерные: они зависят от вида ежа и от того, в каких условиях он зимует. Главное здесь то, что ежу больше не нужно держать тело тёплым, двигаться и искать еду. Поэтому жир тратится очень медленно, и его хватает на всю зиму.

Насколько далеко может зайти это замедление, показали российские зоологи. В их работе, опубликованной в «Зоологическом журнале» в 2019 году, у белогрудых ежей в спячке температура тела в среднем держалась около 6,3 градуса. А однажды учёные зафиксировали, что она ненадолго опустилась до минус 1,3 градуса, и ёж при этом выжил. Получается, что зимой организм ежа не выключается, а работает так медленно, как только позволяют условия.

Почему разбуженный ёж рискует не дожить до весны

Осенью или зимой люди разбирают старые кучи листьев и иногда находят там ежа. Он холодный, почти не шевелится, и хочется забрать его домой, согреть и покормить. Но для ежа это может обернуться бедой.

Чтобы выйти из спячки, ёж должен сам себя согреть, то есть поднять температуру тела на несколько десятков градусов. Сердце и дыхание ускоряются, и на всё это уходит осенний жир. Восполнить его зимой почти нечем: насекомых мало, а до весны ещё далеко.

Поэтому пробуждение против воли опасно сразу в нескольких отношениях:

ёж тратит часть жира, который должен был растянуть до весны;

проснувшись, он может не найти никакой еды;

если гнездо разрушено, ему трудно найти новое укрытие, и он может замёрзнуть;

если зверька тревожат снова и снова, запасы заканчиваются ещё быстрее.

Специалисты «Мосприроды» предупреждали, что угрозой для ежа может стать даже собака, которая раскопала его зимнее убежище. Разбуженный ёж не всегда может быстро снова уснуть, а еды вокруг может не оказаться. При этом одно пробуждение ещё не значит, что ёж обязательно погибнет. Многое зависит от того, насколько он здоров, сколько у него жира и какая стоит погода.

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Ежи сами просыпаются посреди зимы

Ежи не спят всю зиму без перерыва. Время от времени они сами ненадолго просыпаются, даже в разгар холодов. Температура тела в такие моменты поднимается почти до обычной, а потом ёж снова засыпает глубоким сном.

Зачем это нужно, учёные пока точно не знают. Есть только предположение, что такие перерывы нужны, чтобы нормально работали некоторые системы организма, например нервная и иммунная. Как бы то ни было, сами по себе пробуждения для ежа нормальны.

Но одно дело, когда организм просыпается сам и сам регулирует этот процесс. И совсем другое, когда человек разрушает гнездо, достаёт ежа и приносит в тёплую квартиру. В новой обстановке зверёк может потратить намного больше сил, чем при обычном зимнем цикле.

Спячка длится от трёх до семи месяцев

Точного дня, когда ежи ложатся спать, нет. Это зависит от погоды, количества еды, возраста зверька и того, сколько жира он успел накопить. В средней полосе России многие ежи начинают готовиться к зимовке в сентябре и октябре, а к настоящим холодам уже сидят в своих укрытиях. Весной они обычно выходят в марте или апреле, в зависимости от региона.

В том же исследовании российских зоологов белогрудые ежи провели в спячке от 103 до 210 суток. После зимы зверьки сразу начинают усиленно искать еду: за зиму ёж может похудеть заметно, иногда больше чем на треть.

Ранняя оттепель тоже бывает опасной. Если ёж проснётся в тепле, а потом ударят сильные морозы и еды не окажется, ему придётся очень тяжело.

Порядок действий если нашел ежа

Сначала стоит оценить ситуацию. Если ёж лежит в целом гнезде и с виду не пострадал, лучше вообще его не трогать. А вот если он бродит по снегу в мороз, лежит на открытом месте, ранен или явно ослаб, ему, возможно, нужна помощь.

Не будите ежа нарочно, не вынимайте из гнезда и не трясите, чтобы проверить, жив ли он. Если вы случайно раскрыли гнездо, остановите работу и не оставляйте зверька без укрытия. Если ёж бегает зимой в мороз или кажется больным, позвоните в центр реабилитации диких животных. Не давайте ежу молока: взрослые ежи его плохо переваривают. Не берите ежа голыми руками и не пытайтесь сделать его домашним. Дикие ежи могут укусить и бывают переносчиками инфекций.

Если ежу грозит прямая опасность, в центре подскажут, куда безопасно его временно поместить, пока его не передадут специалистам. Решать самостоятельно, что ежу нужна тёплая батарея или жизнь в квартире, не стоит: при неправильном уходе ему можно сделать только хуже.

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Неубранный угол участка помогает ежам перезимовать

Помочь ежам можно, даже не прикасаясь к ним. Достаточно не наводить на даче идеальный порядок везде. Под кучей старых веток, листьев или сухой травы вполне может спать ёж.

Перед тем как разбирать такую кучу, проверьте, нет ли там животных. Если нашли зимнее гнездо, оставьте его как есть. Особенно важно не сжигать листья и ветки, которые давно лежат на участке: там могут прятаться не только ежи. Если гуляете с собакой там, где водятся ежи, не давайте ей раскапывать норы и разбрасывать листву.

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Спячка помогает ежу прожить несколько месяцев почти без еды, но из-за неё он становится беззащитным перед любым беспокойством. Поэтому лучшее, что можно сделать для спящего ежа, — не трогать его укрытие и оставить зверька в покое до весны.