Картошка полежала на холодном балконе, а после варки вдруг стала сладковатой, будто кто-то добавил сахар. При жарке она ещё и темнеет подозрительно быстро. Мы уже разбирали, как готовить картошку с пользой, но здесь на результат влияет то, что произошло задолго до готовки.

На холоде крахмал начинает превращаться в сахар

Картофель даже после сбора урожая остаётся живым: клубни продолжают дышать и расходовать свои запасы. Когда становится слишком холодно, работа ферментов меняется и часть крахмала распадается на сахара, в том числе глюкозу и фруктозу.

Как объясняют специалисты, при хранении ниже примерно +7 °C картофель может приобретать сладковатый вкус. Этот процесс называют холодовым осахариванием.

Разные сорта реагируют на холод по-разному. Поэтому одна картошка после недели на балконе заметно сладит, а другая почти не меняется.

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При жарке лишний сахар быстро выдаёт себя

Сладость — ещё не самая заметная перемена. На сковороде такой картофель может быстро покрыться тёмно-коричневой корочкой, хотя внутри ещё не успел нормально приготовиться.

Причина в накопившихся сахарах: при нагревании они участвуют в реакциях, которые отвечают за аппетитное подрумянивание. Но есть неприятный нюанс.

При сильной жарке сладкого картофеля может образовываться больше акриламида — нежелательного вещества, количество которого в пище рекомендуют ограничивать. Поэтому специалисты советуют готовить картофель до золотистого цвета, а не до тёмно-коричневого.

Сладкую картошку можно есть, но есть исключения

Хорошая новость: сама по себе сладость не делает картофель ядовитым. Если клубни твёрдые, без гнили, плесени, зелёных участков и неприятного запаха, их обычно можно использовать для приготовления еды.

Однако важно не путать охлаждение с настоящим промерзанием. Если картошка замёрзла, кристаллы льда повреждают её клетки. После оттаивания клубни могут стать водянистыми, рыхлыми и начать выделять жидкость. Такой картофель плохо хранится. Если он сильно размягчился, мокнет или начал портиться, лучше его выбросить.

А вот зелёные участки и многочисленные ростки — уже другая история, связанная с природными токсинами. Мы отдельно разбирали, можно ли есть проросшую картошку.

Картофелю иногда можно вернуть обычный вкус

Не спешите избавляться от сладкой картошки! Оказывается, часть накопившихся сахаров может исчезнуть при хранении в тепле.

Для этого неповреждённые сырые клубни можно перенести в тёмное место с комнатной температурой примерно на 10–14 дней. За это время часть сахаров расходуется, и вкус иногда становится привычнее.

Но стопроцентной гарантии нет: результат зависит от сорта и продолжительности хранения на холоде. А в тепле картошка быстрее прорастает и портится, поэтому её нужно регулярно проверять. Полностью промёрзшие и размякшие клубни этот способ не восстановит.

Для сладкой картошки лучше выбрать кастрюлю, а не сковороду

Если ждать две недели не хочется, сладкую картошку можно отварить, сделать из неё пюре или добавить в суп. При варке акриламид не образуется, а необычный вкус можно немного приглушить солью, зеленью или кисловатой заправкой.

Если всё-таки собираетесь жарить, есть полезный приём: нарежьте картофель, замочите в воде на 15–30 минут, затем слейте воду и тщательно обсушите ломтики.

Так можно уменьшить образование акриламида при жарке. Правда, полностью убрать сладость вымачивание не обещает. И уж точно не стоит пытаться исправить вкус более сильной зажаркой.

Для хранения нужна прохлада, а не мороз

Оптимальные домашние условия для картофеля — тёмное, проветриваемое место с температурой примерно +7…+10 °C. Открытый балкон зимой — ненадёжное хранилище. Днём температура может быть плюсовой, а ночью опускаться ниже нуля. Даже утеплённый ящик не всегда спасает от промерзания.

Если держите картофель на застеклённом балконе, положите рядом термометр, следите за ночными температурами и не закрывайте клубни в герметичных пакетах. Перед хранением картофель лучше не мыть.

А что насчёт холодильника? Если другого прохладного места дома нет, картошку можно хранить и там. Такой вариант допускается, хотя при длительном охлаждении некоторые сорта всё же могут становиться сладкими. Требования те же: главное — держать клубни сухими, немытыми и не в герметичном пакете, чтобы не скапливалась влага.

Но если есть выбор, лучше найти тёмное место со стабильной прохладой и без промерзания. Например, погреб, о котором вы, возможно, думали всё это время, читая статью. Так больше шансов сохранить привычный вкус картошки и избежать неприятных сюрпризов при готовке.