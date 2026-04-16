Как отличить настоящий шоколад от подделки прямо в магазине

Настоящий шоколад и кондитерская плитка — это два совершенно разных продукта, хотя на полке магазина они могут стоять рядом и выглядеть почти одинаково. Разница заключается в составе, текстуре, вкусе и даже в том, как плитка ломается в руках. Мне надоело натыкаться на подделку, поэтому давайте разберемся, по каким признакам можно распознать качественный шоколад, не будучи экспертом-шоколатье.

Из чего состоит настоящий шоколад

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе шоколада, это список ингредиентов на упаковке. По словам основателя и генерального директора компании Theobroma «Пища Богов» Дмитрия Гаранина в беседе с Газетой.ру, в составе качественного шоколада обязательно должно присутствовать масло какао. Именно оно является главным источником жира в настоящем шоколаде.

Второй ключевой компонент — тертое натуральное какао, то есть перемолотые какао-бобы. Именно они отвечают за насыщенный шоколадный вкус и аромат. Также в составе должен быть сахар — эксперт отмечает, что кокосовый сахар считается более предпочтительным вариантом. А вот белый шоколад настоящим никогда не бывает.

Вот минимальный набор компонентов, который указывает на качественный продукт:

Масло какао — натуральный жир из какао-бобов;

Тертое какао — перемолотые цельные какао-бобы;

Сахар (предпочтительно кокосовый).

Если эти три ингредиента стоят на первых позициях в составе — перед вами, скорее всего, настоящий шоколад.

Как распознать поддельный шоколад по составу

Теперь о том, чего в настоящем шоколаде быть не должно. Гаранин предупреждает, что если в составе указано пальмовое, кокосовое масло или гидрогенизированные жиры, то перед вами не шоколад, а кондитерская плитка. Это совершенно другой продукт, который лишь внешне напоминает шоколад.

Отдельного внимания заслуживает лецитин, соевый или подсолнечный. Его добавляют как эмульгатор, чтобы удешевить производство. По сути, лецитин позволяет снизить количество дорогого масла какао в рецептуре. Настоящий шоколад содержит только тертое какао из цельных бобов и не нуждается в подобных добавках.

Проще говоря, если состав на этикетке длинный и пестрит непонятными названиями жиров и эмульгаторов, это тревожный сигнал. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше.

Как проверить шоколад по хрусту и таянию

Даже без чтения этикетки можно многое понять, просто разломив плитку. Настоящий шоколад всегда ломается с сухим, звонким хрустом. Он не гнется, как пластилин, а на месте разлома видна сухая матовая текстура без блеска.

Есть и еще один надежный тест — положите кусочек в рот. Настоящий шоколад тает почти мгновенно, потому что температура плавления какао-масла начинается от 32 градусов — это чуть ниже температуры тела. Вкус при этом раскрывается постепенно, с глубиной и оттенками.

Продукты с заменителями какао-масла ведут себя иначе: они не тают, а остаются плотными и вязкими во рту. Если шоколадка жуется как ириска или долго не растворяется на языке, вероятнее всего, это кондитерская плитка.

Что цвет шоколада говорит о его качестве

Цвет шоколадной плитки зависит от сорта какао-бобов и степени их обработки, но и тут есть важный нюанс. Многие производители используют алкализованное какао — это какао, обработанное щелочью. Такая обработка делает цвет ярче и усиливает «шоколадный» вкус, но при этом уничтожает часть полезных веществ.

Неалкализованный шоколад имеет более сложный натуральный оттенок — от терракотового до глубокого коричневого. Его вкус богаче, с естественной кислинкой и фруктовыми нотами. Если плитка неестественно темная и однородная по цвету, а вкус кажется плоским и одномерным, возможно, какао было алкализовано.

Впрочем, алкализация — это не подделка в прямом смысле. Это легальный технологический процесс, но он снижает пользу продукта. Если для вас важны антиоксидантные свойства какао, ищите на упаковке пометку «неалкализованное».

На что смотреть на упаковке шоколада

Еще один неочевидный признак, на который обращает внимание Гаранин: добросовестный производитель всегда указывает на упаковке полный вес без занижения — 100 граммов. Если масса нетто подозрительно мала (например, 80 или 90 граммов при стандартном размере плитки), это повод присмотреться к продукту внимательнее.

Вот краткий чек-лист для проверки шоколада в магазине:

В составе на первых местах — масло какао и тертое какао;

Нет пальмового, кокосового масла и гидрогенизированных жиров;

Нет лецитина (соевого или подсолнечного) или он стоит в самом конце списка;

Плитка ломается с хрустом, а не гнется;

На разломе — матовая сухая текстура;

Тает во рту быстро, вкус раскрывается постепенно;

Цвет натуральный, от терракотового до коричневого, без неестественной черноты;

На упаковке указан полный вес — 100 граммов.

Отличить настоящий шоколад от кондитерской плитки не так сложно, если знать, куда смотреть. Состав, текстура, способ таяния и даже цвет — все эти признаки работают вместе и дают достаточно полную картину. Конечно, качественный шоколад обычно стоит дороже, но зато вы получаете продукт с настоящим вкусом и пользой какао-бобов, а не его имитацию из дешевых жиров и эмульгаторов. А вместо молочного, кстати, лучше покупать темный, потому что он помогает нам оставаться молодыми.