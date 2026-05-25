Подарки с AliExpress, за которые не стыдно — личная подборка редактора Hi-News.ru

Каждый раз, когда подкатывает чей-то день рождения или праздник, я ловлю себя на мысли: дарить что-то бессмысленное — хуже, чем не дарить вообще. Поэтому я давно взял за правило искать подарки на AliExpress — не барахло, а вещи, которые реально используют. За последний год я надарил столько всего родным и знакомым, что уже могу составить проверенный список. Вот десять подарков, за которые вам скажут спасибо, а не спрячут в шкаф до следующего переезда.

OnePlus 15 — подарил отцу вместо его старого Xiaomi

Если хотите подарить флагман, но не хотите платить за логотип с яблоком, OnePlus 15 — один из лучших вариантов прямо сейчас. Внутри — Snapdragon 8 Elite (Gen 5), 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 7000 мАч, которого реально хватает на полтора дня активного использования. Экран яркий, камера достойная, а корпус выглядит дороже, чем стоит.

Такой подарок подойдёт человеку, который давно ходит со старым смартфоном и никак не соберётся обновиться. Я подарил отцу в апреле — он до сих пор каждую неделю находит какую-то новую фишку и звонит рассказать. Для тех, кто «шарит» в технике, OnePlus 15 — это уважение, а не безликий подарочный сертификат.

Цена: 38 600 рублей

Робот-мойщик окон — подарил жене, теперь не ругаемся из-за балкона

Знаете, кому точно понравится такой подарок? Любому человеку, у которого есть панорамные окна или застеклённый балкон. Мыть их вручную — удовольствие сомнительное. Робот-мойщик окон CHOVERY просто присасывается к стеклу и делает всё сам, а вы в это время пьёте кофе. Управление через пульт, комплектация богатая — тряпки, страховочный трос, всё в коробке.

Я подарил жене на 8 марта, и это, пожалуй, первый подарок за последние годы, которому она обрадовалась по-настоящему. Раньше мытьё окон было поводом для спора, кто в этот раз полезет на стремянку. Теперь робот работает, а мы оба довольны. Идеальный подарок для родителей, которые живут в квартире с большой площадью остекления — реально снимает головную боль.

Цена: 3 220 рублей

Повербанк для Apple Watch — ношу на ключах с зимы

Если в вашем окружении есть владелец Apple Watch, вы точно слышали жалобу: «Часы сели, а зарядка дома». Этот мини-повербанк для Apple Watch решает проблему раз и навсегда. Внутри аккумулятор на 1200 мАч — этого хватает на полную зарядку часов с запасом. Магнит цепляет часы намертво, никаких проводов и переходников.

Я ношу его на связке ключей с января — штука размером с брелок, весит почти ничего, а выручает регулярно. Раньше к вечеру паниковал из-за севших часов — теперь просто достаю из кармана и подзаряжаю за обедом. Отличный подарок для любого владельца Apple Watch, особенно если человек часто в разъездах. Стоит меньше тысячи, а эффект — как от дорогого аксессуара.

Цена: 950 рублей

POCO F8 Pro — я бы хотел получить такой на день рождения

Для человека, который играет на смартфоне не в казуалки, а в серьёзные проекты с ПК, POCO F8 Pro — подарок уровня «вау». Внутри Snapdragon 8 Elite, который сейчас является лучшим мобильным процессором для запуска компьютерных игр через GameNative и аналогичные платформы. Доступны варианты на 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

Тут важно понимать: драйверы для мобильного гейминга ещё развиваются, и не каждая игра работает идеально. Но чип — лучший из того, что есть, и по производительности, и по перспективам. Подарок для геймера, который следит за технологиями и хочет быть на переднем крае. Даже если человек не фанат мобильных игр, POCO F8 Pro — просто мощный флагман, который тянет абсолютно всё.

Цена: 34 600 рублей

Полотенца в форме тропических листьев — дочь забрала себе два

Хотите подарок, который стоит копейки, но выглядит на тысячу? Полотенца в форме тропических листьев — это ровно тот случай. Вешаешь на крючок в кухне или ванной, и пространство моментально выглядит как кадр из Pinterest. Материал толстый, мягкий, отлично впитывает влагу — это не декоративная тряпочка, а полноценное полотенце для рук.

Я взял набор в марте, повесил на кухне — дочь тут же утащила два в свою комнату. Такой подарок идеально подойдёт подруге, маме, сестре — любому, кто любит необычные мелочи для дома. Можно собрать целый набор разных листьев и вложить в подарочный пакет. За 140 рублей вы получаете подарок, который запомнят лучше, чем очередную свечку.

Цена: 140 рублей

Автомобильная зарядка на USB-C — вожу в бардачке с осени

Почти у каждого автомобилиста есть эта боль: штатный USB в машине заряжает телефон так медленно, что за поездку до работы батарея набирает процентов пять. Компактная автомобильная зарядка решает вопрос: мощность до 30 Вт, поддержка QC 4.0 и QC 3.0, два порта — USB-C и USB-A. Можно заряжать смартфон и навигатор одновременно.

Как подарок — вещь почти беспроигрышная для любого, кто за рулём. Стоит дешевле чашки кофе в заправке, а пользоваться будут каждый день. Я вожу такую в бардачке с октября — ни разу не подвела. Отличный вариант для небольшого, но полезного подарка папе, мужу или другу-автолюбителю.

Цена: 320 рублей

ASUS ROG Ally X — подарок геймеру, о котором мечтают молча

Если вы ищете подарок для человека, который серьёзно увлечён играми, ASUS ROG Ally X — это штука, которая вызывает щенячий восторг у взрослых мужчин. Это полноценный портативный ПК, который запускает компьютерные игры без компромиссов. Конкуренция с Android-устройствами пока не в пользу смартфонов: портативные ПК остаются вне конкуренции по библиотеке игр и совместимости.

Другое дело, что Android-платформы вроде GameNative активно догоняют, и через пару лет ситуация может измениться. Но прямо сейчас, если хотите подарить именно игровой опыт уровня Steam и Epic Games — ROG Ally X справляется. Подарок дорогой, но из тех, которые не забываются. Подойдёт геймеру, который часто в дороге или просто хочет играть не за столом.

Цена: 82 600 рублей

Многоразовые кабельные стяжки — порядок за копейки

Знаю-знаю, стяжки для проводов звучат как самый скучный подарок на свете. Но попробуйте подарить их человеку, у которого рабочий стол выглядит как серверная после урагана — и увидите реакцию. Многоразовые нейлоновые стяжки позволяют собрать все кабели в аккуратные пучки, а если нужно что-то переподключить — расстёгиваешь и застёгиваешь заново, в отличие от одноразовых пластиковых.

Ими удобно перехватывать зарядки, удлинители, HDMI-кабели — всё, что обычно превращается в клубок. Материал — нейлон, мягкий и прочный, не царапает оплётку кабелей. За 70 рублей получается подарок-дополнение к чему-то основному: кладёте в пакет вместе с гаджетом — и человек оценит заботу о деталях.

Цена: 70 рублей

Выжималка для тюбиков — мелочь, а бесит меньше

Вот вам подарок из категории «мелочь, а приятно». Выжималка для тюбиков надевается на любой тюбик — зубная паста, крем для рук, соус — и позволяет выдавить содержимое до последней капли. Никаких скрученных тюбиков на раковине, никаких споров, кто опять не дожал. В наборе идёт несколько штук.

Я поставил одну в ванной в феврале — раньше жена сворачивала тюбик пасты так, что он потом разворачивался обратно, теперь всё аккуратно. Подойдёт как мини-подарок маме, подруге или просто как дополнение к основному. За 45 рублей — одна из тех штук, которые стоят меньше шоколадки, а используются каждый день.

Цена: 45 рублей

Накладка на клавиатуру MacBook — чтобы не делать гравировку

Среди владельцев MacBook с английской раскладкой есть вечная дилемма: гравировка, наклейки или силиконовая накладка? Наклейки выглядят инородно и отклеиваются. Гравировка — дорого и навсегда. А вот накладка на клавиатуру MacBook — золотая середина: надевается поверх клавиш, не портит ноутбук и снимается в любой момент. Русские буквы видны чётко, тактильные ощущения чуть меняются, но к этому привыкаешь за пару дней.

Это идеальный подарок для человека, который недавно перешёл на Mac и пока печатает, подглядывая на клавиатуру. Или для того, кто купил MacBook за границей без кириллицы. Стоит недорого, решает конкретную проблему и показывает, что вы внимательны к мелочам в жизни человека. Именно поэтому такие подарки запоминаются.

Цена: 60 рублей

