Как зеркало за баром обманывает гостей и помогает бармену

Вы тоже замечали, что почти в любом баре мира бутылки с вредными по словам ученых напитками на полках стоят на фоне зеркальной стены? Многим могло показаться, что это просто красивое оформление, но у зеркал за барной стойкой есть сразу несколько практичных причин. Это и визуальная обманка для посетителей, и хитрость, которая делает работу бармена безопасной.

Для чего нужны зеркала в баре

Вы уже могли догадаться, что зеркала визуально расширяют помещение, отражая комнату и распределяя по ней больше света. Из-за этого пространство кажется просторнее.

Этот прием знаком любому, кто хоть раз пытался сделать маленькую квартиру светлее с помощью зеркала в прихожей. В баре он работает точно так же, но еще сильнее: зеркальная стена за стойкой отражает неоновые вывески, подсвеченные таблички и декоративные лампы, делая интерьер ярче и привлекательнее для гостей.

Есть и тонкий психологический эффект. Дело в том, что тесное, плохо освещенное помещение быстро утомляет, а светлый зал хочется не покидать. Чем дольше человек чувствует себя комфортно, тем больше шансов, что он закажет еще больше алкоголя. Наверное, владельцы баров ненавидят нашу статью о способе меньше пить алкоголя.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Оптическая иллюзия с бутылками в баре

Отдельный плюс зеркальных полок в том, что они делают запас алкоголя визуально богаче и полнее. Каждая бутылка отражается, и ряд напитков как будто удваивается.

Для гостя это считывается как сигнал, что тут большой выбор и солидный ассортимент. Полка с десятком бутылок на фоне зеркала смотрится так, будто их вдвое больше, а дорогой алкоголь на верхних полках выглядит еще престижнее за счет игры света и отражений. Неслучайно лучшие позиции в баре так и называют верхней полкой.

Вам будет интересно: Алкоголь можно использовать как сыворотку правды?

Скрытая реклама в барах

Зеркала за стойкой это еще и удобная рекламная площадка. Барные зеркала часто гравируют или украшают логотипами, что делает заведение красивее и одновременно превращает стекло в носитель бренда.

Здесь сходятся интересы двух сторон:

производители напитков могут разместить на зеркале свой логотип , чтобы их марка была на виду за стойкой;

, чтобы их марка была на виду за стойкой; сам бар нередко наносит на стекло собственное название, чтобы гости запоминали, где находятся, и узнавали заведение.

Получается ненавязчивая реклама, которая работает весь вечер, пока человек сидит у стойки и смотрит на полки с напитками.

Как зеркала помогают бармену следить за залом

Но самая практичная функция зеркал заключается вовсе не в красоте. Бармену постоянно приходится поворачиваться спиной к гостям, когда он наливает напитки, смешивает коктейли или достает бутылки с полок. А в баре с пьяными посетителями это порой очень опасно.

Зеркальная поверхность за бутылками позволяет сотруднику видеть то, что происходит у него за спиной, даже когда он отвернулся. Это что-то вроде глаза на затылке: бармен не теряет из виду зал, не прерывая работу.

Во-первых, зеркала обеспечивают безопасность: можно вовремя заметить агрессивное поведение или присмотреть за гостями у стойки. Во-вторых, это зеркала улучшают обслуживание, потому что бармен видит, кто только что подошел, и может сразу же взять заказ.

Зачем в лифте нужно зеркало: неожиданные факты, о которых вы не знали

Зачем за баром всегда ставят зеркало

Итак, зеркальная стена за бутылками одновременно решает несколько задач. Она визуально увеличивает и подсвечивает зал, делает ассортимент богаче на вид, служит площадкой для логотипов и помогает персоналу держать зал под контролем. Обо всем этом рассказали авторы сайта Mental Floss.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

В следующий раз у барной стойки стоит обратить внимание на это зеркало, и понять, что за привычной деталью интерьера скрывается продуманное решение, которое работает и на атмосферу, и на бизнес, и на безопасность.