Можно ли заболеть менингитом, если зимой ходить без шапки

Вы до сих пор не выходите на холод без шапки, потому что помните слова родителей о том, что так можно заболеть менингитом? Эту страшилку передают из поколения в поколение, прямо как миф о том, что быков привлекает красный цвет. Но действительно ли мерзлая голова способна воспалить мозг? Медики утверждают, что связь здесь почти нулевая. Но тогда почему все ее боятся и что вообще является реальным источником угрозы?

Как на самом деле возникает менингит

Головной и спинной мозг человека надежно защищены специальными оболочками. И менингит это не «замерзание» головы, а воспаление защитных оболочек мозга, которое чаще всего имеет инфекционную природу.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделяют несколько видов заболевания. Чаще всего встречаются вирусные и бактериальные формы. Реже виновниками становятся грибки или паразиты, а иногда воспаление провоцируют травмы или опухоли. Механизм всегда одинаков: чтобы болезнь началась, возбудитель должен проникнуть в мозговые оболочки через кровь или контактным путем.

Сам по себе морозный воздух не способен из ниоткуда родить бактерию пневмококка или менингококка. Если человек вышел на улицу без шапки, его кожа замерзнет, но это никак не создаст инфекцию из ничего.

Почему менингитом чаще болеют зимой

У мифа про шапку есть одна статистическая зацепка: пик заболеваемости бактериальными формами менингита действительно часто приходится на холодное время года. Эксперты Роспотребнадзора подтверждают, что для менингококковой инфекции характерна зимне-весенняя сезонность с максимумом в марте-апреле.

Но причина кроется не в открытых головах прохожих. Дело в том, что менингококк передается при тесном контакте через выделения из носоглотки. Зимой люди проводят больше времени в закрытых помещениях, реже открывают окна для проветривания и теснее контактируют друг с другом в школах, офисах или транспорте.

В таких условиях, особенно при высокой плотности людей, бактериям гораздо проще перебраться от бессимптомного носителя к новому хозяину. Скученность и плохой воздухообмен играют для распространения микробов куда более важную роль, чем минусовая температура на улице.

Откуда взялся миф про менингит от холода

История этого заблуждения тянется из тех времен, когда микробиология еще не существовала. До открытия микроорганизмов врачи винили сквозняки, сырость и плохой воздух в большинстве известных недугов. Позже наука доказала роль вирусов и бактерий, но в бытовом сознании старые страхи плотно укоренились.

Объяснять подростку нюансы теплообмена и риски обморожения ушных раковин долго и скучно. А вот короткая фраза про менингит мгновенно заставляет надеть головной убор. Так медицинская ошибка превратилась в удобный инструмент воспитания и передавалась из поколения в поколение.

Что будет если гулять в мороз без шапки

Хотя менингит вам не грозит, выкидывать зимние вещи не стоит. Резкий холод вызывает спазм поверхностных сосудов, из-за чего может возникнуть сильная холодовая головная боль. Это реакция нервных окончаний на перепад температур, которая особенно остро ощущается при пронизывающем ветре.

Кроме того, уши практически лишены жировой прослойки, поэтому их очень легко обморозить. Сначала появляется покалывание, затем кожа бледнеет и немеет. Онемение — это уже тревожный сигнал, требующий срочно вернуться в тепло.

Есть и еще один важный нюанс. Сильное переохлаждение временно снижает защиту организма, ослабляя местный иммунитет слизистых оболочек носа и горла. Если в этот момент в носоглотке уже находилась спящая бактерия или человек столкнулся с вирусом, шансы разболеться действительно возрастают. Но это будет реакция на уже существующую инфекцию, а не прямое следствие замерзшей макушки.

Главные симптомы бактериального менингита

Инфекция может развиваться стремительно, и здесь важно не тратить время на народные средства. Бактериальный менингит требует немедленного применения мощных антибиотиков в реанимации.

Специалисты призывают немедленно вызывать скорую помощь, если высокая температура сопровождается хотя бы несколькими из этих признаков:

невыносимая, необычная по силе головная боль;

выраженная скованность мышц шеи (невозможно прижать подбородок к груди);

светобоязнь и болезненная реакция на звуки;

внезапная спутанность сознания, сонливость или судороги;

специфическая звездчатая сыпь на теле.

При менингококковом сепсисе пятна на коже имеют багровый оттенок. Важно помнить, что опасная сыпь не бледнеет при надавливании, однако она может и не появиться вообще. Ждать полного набора симптомов нельзя, так как состояние пациента способно стать критическим всего за несколько часов.

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В итоге, шапка действительно нужна нам зимой, чтобы сберечь уши от мороза, избежать мигреней и сохранить общий иммунитет. Но для реальной защиты от менингита гораздо важнее соблюдать правила гигиены, не находиться в тесных непроветриваемых помещениях с чихающими людьми и вовремя делать прививки от самых агрессивных бактерий.