Как я недорого собрал домашний кинотеатр с AliExpress

Идея собрать домашний кинотеатр жила у меня давно, но каждый раз я упирался в ценник. Готовые комплекты остались где-то в 2010-х наподобие тех советских вещей, которые исчезли из нашего обихода, а покупать все это добро по частям оказалось удовольствием не из дешёвых. В итоге я пошёл другим путём: собрал всю систему на AliExpress, от проектора до подсветки за экраном. Вышло семь позиций, каждая из которых решает конкретную задачу и подключается к соседней. Рассказываю, что именно понадобилось и в каком порядке это всё собиралось.

Проектор BYINTEK LOVE U4 — с него начинается вся сборка

Любой домашний кинотеатр начинается с картинки, и тут я долго выбирал между телевизором и проектором. Телевизор на 100+ дюймов — это сразу шестизначные цифры. А проектор BYINTEK LOVE U4 при своей скромной цене выдаёт честный Full HD 1080p, умеет сам фокусироваться и корректировать трапецию, если установить его не идеально ровно.

Да, встроенный динамик тут — чисто для галочки. Диалоги ещё разобрать можно, а вот кино с нормальным саундтреком без внешнего звука смотреть грустно. Именно поэтому дальше в сборке появился саундбар. Но как проектор — BYINTEK делает ровно то, что от него нужно: даёт большую картинку за копейки. Весь остальной комплект строится вокруг него.

Цена: ~6939 ₽

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Проекционный экран вместо белой стены — разница видна сразу

Первый вечер я светил проектором прямо на стену, и вроде бы всё было нормально. Но стоило повесить проекционный экран на 130 дюймов — и стало понятно, почему люди не экономят на этом шаге. Стена даже идеально белая имеет текстуру, которая размывает пиксели и искажает цвета. Экран с покрытием PET Crystal отражает свет равномерно, и картинка с того же проектора выглядит заметно чётче и насыщеннее.

Есть, правда, нюанс — это самая дорогая позиция в сборке. Можно взять экран попроще и дешевле, но PET Crystal хорош тем, что даже при неидеальном затемнении картинка остаётся читаемой. То есть если днём штору задёрнуть не до конца, кино всё равно можно смотреть. Вешается ровно туда, куда светит проектор, — логично, но я уточняю, потому что с расстоянием проекции надо определиться заранее.

Цена: ~26949 ₽

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Смарт-ТВ приставка на Андроид: Кинопоиск и YouTube для проектора

У проектора за семь тысяч собственная система, мягко говоря, не блещет. Приложения ставятся криво, интерфейс тормозит, а половина сервисов просто не запускается. Поэтому я сразу заложил в сборку отдельный TV-box на Android — он берёт на себя весь контент. Процессор Amlogic S905X4, поддержка видео вплоть до 8K и кодека AV1 — Кинопоиск, YouTube, торренты через DLNA, всё летает.

Бокс стоит на тумбе рядом с диваном, туда же подключена клавиатура и пульт. По сути это полноценный медиацентр, только без монитора — монитором выступает проектор. Бокс ставится рядом с ним и подключается коротким HDMI-кабелем — никаких проводов через полкомнаты.

Цена: ~3730 ₽

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Саундбар с сабвуфером для проектора — звук, которого не хватало

Картинка есть, контент есть, всё висит красиво — но звук из встроенного динамика проектора портит всё впечатление. Диалоги ещё слышно, а вот музыка и экшен-сцены превращаются в кашу. Саундбар с сабвуфером в комплекте решает эту проблему целиком: панель отвечает за средние и верхние частоты, а сабвуфер добавляет низ, которого у проектора нет от слова совсем. Подключается к тому же TV-box или напрямую к проектору.

За свои три с небольшим тысячи — это ровно тот уровень, когда кино начинает звучать как кино. Не аудиофильский уровень, конечно, но диалоги чёткие, саундтрек объёмный, и сцены со взрывами больше не вызывают грусть. Ставится под экраном, сабвуфер — рядом на полу. Тут главное — не ждать от него Hi-Fi, а радоваться тому, насколько лучше стало по сравнению с пищалкой в проекторе.

Цена: ~3389 ₽

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Активный сабвуфер для домашнего кино — бас, который чувствуешь диваном

Саундбар из предыдущего пункта идёт со своим сабвуфером, и для большинства сцен его хватает. Но если вы, как и я, любите смотреть блокбастеры и хотите, чтобы взрывы ощущались физически, а не просто звучали — штатного саба будет мало. Активный сабвуфер на 6,5 дюймов с мощностью 100 Вт докручивает низкочастотный диапазон до того уровня, когда диван начинает подрагивать в нужные моменты.

Подключается к саундбару и работает с ним в связке как единая аудиосистема. Разница особенно заметна на фильмах Нолана и вообще на всём, где много глубокого баса — «Дюна», «Интерстеллар», ну вы понимаете. Для музыки тоже хорош: электроника и хип-хоп зазвучали совсем по-другому. Занимает места примерно как средний системный блок, ставится рядом с диваном. Позиция необязательная — но если добавить, обратно уже не захочется.

Цена: ~6012 ₽

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Затемняющая штора-блэкаут: превращает комнату в кинозал даже днём

Можно собрать идеальную связку из проектора, экрана и звука — но если в комнату попадает дневной свет, картинка будет блёклой и размытой. Я убедился в этом в первые же выходные, когда дочь захотела посмотреть мультик днём. Без плотной шторы-блэкаут проектор в светлое время суток — деньги на ветер. Задёрнул штору — и комната превращается в полноценный тёмный зал, где картинка выглядит так же сочно, как вечером.

Штора плотная, свет не пропускает вообще — я специально проверял в солнечный день. Крепится на обычный карниз, ничего хитрого. По сути это самый простой и дешёвый апгрейд во всей сборке, но без него половина удовольствия от проектора теряется. Если ваши окна выходят на солнечную сторону — даже не думайте, берите сразу.

Цена: ~2269 ₽

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RGB-подсветка за экраном — спасение для глаз в полной темноте

Затемнили комнату, включили проектор — красота. Но через час в полной темноте глаза начинают уставать от контраста между ярким экраном и чёрной стеной вокруг. Это не выдумка, а реальная проблема, которую в кинотеатрах решают рассеянным светом в зале. Дома роль такого света берёт на себя RGB-лента для bias-подсветки, которая клеится прямо на заднюю стенку экрана или стену за ним. Питается от USB — я запитал её прямо от проектора.

Через приложение можно выбрать любой цвет из миллионов оттенков, но я остановился на тёплом белом с минимальной яркостью — он создаёт мягкий ореол вокруг картинки и снимает нагрузку с глаз. Дочь, правда, периодически переключает на фиолетовый «для атмосферы». Но чем бы дитя ни тешилось, как говорится. За свои 750 рублей — это финальный штрих, который превращает самодельную сборку во что-то по-настоящему уютное. Вся система в итоге обошлась примерно в 54 тысячи рублей. Для домашнего кинотеатра с экраном на 130 дюймов — я считаю, это честная цена.

Цена: ~749 ₽

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