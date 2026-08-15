Как выбрать солнцезащитные очки: тёмные линзы без УФ-фильтра могут быть опасны

Многие покупают солнцезащитные очки по простому правилу: чем темнее, тем лучше. Но затемнение и защита от ультрафиолета — это совсем не одно и то же. Тёмные линзы без УФ-фильтра могут навредить глазам сильнее, чем если бы вы вообще не надевали очки. Ультрафиолет действует на глаза круглый год, поэтому солнцезащитные очки нужны не только летом. Разбираемся, почему так и как за минуту отличить нормальные очки от красивой пустышки.

Почему дешёвые тёмные очки хуже, чем никакие

Всё дело в зрачке. На ярком солнце он рефлекторно сужается, защищая сетчатку, а в темноте — расширяется, чтобы поймать больше света. Тёмные очки обманывают глаз: он думает, что вокруг сумрак, и зрачок открывается шире.

Если линза просто затемнена, но не блокирует ультрафиолет, то он беспрепятственно проникает внутрь — да ещё и через расширенный зрачок. Получается, что плохие очки буквально распахивают дверь вредному излучению. Длительное воздействие ультрафиолета — один из факторов, из-за которых может портиться зрение.

Кстати, привычные нам «стёкла» сегодня чаще всего полимерные. Но по одному материалу нельзя понять, насколько хорошо линза блокирует УФ: разные пластики и стёкла задерживают его по-разному, поэтому важнее маркировка и проверка.

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Маркировка на дужке, которая говорит о защите

Хорошие очки должны блокировать два типа лучей — UVA и UVB. Проверить это можно ещё в магазине, если знать, что искать на этикетке или дужке оправы:

UV400 — самая надёжная пометка: такие линзы блокируют более 99% UVA- и UVB-излучения вплоть до длины волны 400 нм.

UV380 — тоже хорошая защита, но часть длинноволнового UVA в диапазоне от 380 до 400 нм может проходить

Значки CE или ISO 12312-1 — полезная дополнительная маркировка, но они не заменяют указание UV400 или 100% UV protection

Такая защита важна даже за рулём: боковые стёкла автомобиля пропускают часть UVA, поэтому само по себе закрытое окно от ультрафиолета не спасает.

Важный нюанс: в большинстве стран сертификация добровольная, поэтому номеров стандартов на очках может и не быть вовсе.

Иногда на очках указывают категорию УФ‑фильтра цифрами. В разных странах градация отличается, но принцип один: чем ниже цифра, тем слабее защита, а ноль — это её отсутствие. В Европе есть категории 0, 2, 6 и 7. Встречаются и словесные обозначения, в США — три категории: Cosmetic блокирует меньше 50% ультрафиолета, General — универсальный фильтр на 50–80%, а High UV-protection даёт около 99%. При этом высшая американская категория требует 99% защиты, а европейская «семерка» допускает 95–99% по лучам типа A.

А вот отметка Filter Cat (или буквы N, C) — это про степень затемнения, а не про защиту. Степеней пять, 0 — почти прозрачные линзы. При этом и светлая, и тёмная линза может иметь полноценный UV400. Затемнение и УФ-защита — разные вещи, и путать их не стоит.

Тест с фонариком и купюрой, который сработает дома

Самый надёжный способ — зайти в крупную оптику: там есть УФ-метр, который за секунду покажет, насколько хорошо линзы блокируют ультрафиолет. Но кое-что можно проверить и самому.

Если дома есть УФ-фонарик, возьмите денежную купюру и посветите на её защитные волокна и метки через линзу очков. Такой фонарик вообще полезен в быту: им можно проверять купюры и скрытые следы.

Если светящиеся элементы через линзу заметно тускнеют или перестают светиться, значит она задерживает хотя бы часть ультрафиолета, который выдаёт этот фонарик. Если яркость почти не меняется — фильтр вызывает вопросы. Но считать такой тест доказательством UV400 нельзя: точный результат даст только УФ-метр.

А вот популярный совет с пультом от телевизора не работает вообще. Идея якобы в том, что если направить пульт на экран через линзу и телевизор «не реагирует», очки правильные. На деле пульт использует инфракрасное излучение, а не ультрафиолет, так что этот тест не значит ровным счётом ничего.

Чем поляризация отличается от УФ-защиты

Эти два свойства часто путают, хотя отвечают они за разное. УФ-фильтр защищает глаза от ультрафиолета. Поляризация же отвечает за комфорт, особенно полезна на воде, снегу и за рулём: она убирает слепящие блики, которые возникают, когда свет отражается от воды, мокрого асфальта, снега или капота машины.

Особенно хорошо разница заметна зимой, когда снег слепит глаза даже без солнца: поляризация уменьшает отражённые блики, а УФ-фильтр при этом выполняет совсем другую задачу.

Очки могут иметь отличную защиту от ультрафиолета, но при этом не быть поляризованными — и наоборот.

Как за минуту проверить поляризацию

Для проверки поляризации очков есть несколько приёмов, которые не требуют специальных приборов.

Откройте на телефоне белую картинку, включите яркость на максимум и посмотрите на экран сквозь одну линзу. Медленно поверните очки на 90 градусов — у поляризованной линзы изображение на подходящем дисплее сильно потемнеет или почти исчезнет. Если ничего не происходит, попробуйте другой LCD-экран: этот тест работает не со всеми дисплеями.

Сложите две пары поляризованных очков линзами друг к другу и разверните одни на 90 градусов — просвет между ними должен стать почти чёрным.

Посмотрите на блик от лужи или капота, а потом наклоните голову вбок на 90 градусов. Если блики заметно усилились — поляризация есть.

К хорошим поляризованным очкам часто прилагают серую тест-карточку: без очков на ней почти ничего не видно, а через линзу проступает скрытый рисунок.

Почему один приёмх работает именно с экраном телефона, понять несложно: работа LCD-дисплея основана на поляризации света.

В итоге выбор сводится к паре быстрых проверок и одному взгляду на маркировку. Если УФ-фильтр честный, степень затемнения уже можно выбирать по вкусу: главное, чтобы свет не резал глаза, но и не приходилось снимать очки, потому что в них ничего не видно.