Как выбрать солнцезащитные очки: тёмные линзы без УФ-фильтра могут быть опасны

Вера Макарова

Многие покупают солнцезащитные очки по простому правилу: чем темнее, тем лучше. Но затемнение и защита от ультрафиолета — это совсем не одно и то же. Тёмные линзы без УФ-фильтра могут навредить глазам сильнее, чем если бы вы вообще не надевали очки. Ультрафиолет действует на глаза круглый год, поэтому солнцезащитные очки нужны не только летом. Разбираемся, почему так и как за минуту отличить нормальные очки от красивой пустышки.

Как выбрать качественные солнцезащитные очки и проверить это. Фото.

Как выбрать качественные солнцезащитные очки и проверить это.

Почему дешёвые тёмные очки хуже, чем никакие

Всё дело в зрачке. На ярком солнце он рефлекторно сужается, защищая сетчатку, а в темноте — расширяется, чтобы поймать больше света. Тёмные очки обманывают глаз: он думает, что вокруг сумрак, и зрачок открывается шире.

Если линза просто затемнена, но не блокирует ультрафиолет, то он беспрепятственно проникает внутрь — да ещё и через расширенный зрачок. Получается, что плохие очки буквально распахивают дверь вредному излучению. Длительное воздействие ультрафиолета — один из факторов, из-за которых может портиться зрение.

Кстати, привычные нам «стёкла» сегодня чаще всего полимерные. Но по одному материалу нельзя понять, насколько хорошо линза блокирует УФ: разные пластики и стёкла задерживают его по-разному, поэтому важнее маркировка и проверка.

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Маркировка на дужке, которая говорит о защите

Хорошие очки должны блокировать два типа лучей — UVA и UVB. Проверить это можно ещё в магазине, если знать, что искать на этикетке или дужке оправы:

  • UV400 — самая надёжная пометка: такие линзы блокируют более 99% UVA- и UVB-излучения вплоть до длины волны 400 нм.
  • UV380 — тоже хорошая защита, но часть длинноволнового UVA в диапазоне от 380 до 400 нм может проходить
  • Значки CE или ISO 12312-1 — полезная дополнительная маркировка, но они не заменяют указание UV400 или 100% UV protection

Такая защита важна даже за рулём: боковые стёкла автомобиля пропускают часть UVA, поэтому само по себе закрытое окно от ультрафиолета не спасает.

Важный нюанс: в большинстве стран сертификация добровольная, поэтому номеров стандартов на очках может и не быть вовсе.

Иногда на очках указывают категорию УФ‑фильтра цифрами. В разных странах градация отличается, но принцип один: чем ниже цифра, тем слабее защита, а ноль — это её отсутствие. В Европе есть категории 0, 2, 6 и 7. Встречаются и словесные обозначения, в США — три категории: Cosmetic блокирует меньше 50% ультрафиолета, General — универсальный фильтр на 50–80%, а High UV-protection даёт около 99%. При этом высшая американская категория требует 99% защиты, а европейская «семерка» допускает 95–99% по лучам типа A.

А вот отметка Filter Cat (или буквы N, C) — это про степень затемнения, а не про защиту. Степеней пять, 0 — почти прозрачные линзы. При этом и светлая, и тёмная линза может иметь полноценный UV400. Затемнение и УФ-защита — разные вещи, и путать их не стоит.

Тест с фонариком и купюрой, который сработает дома

Самый надёжный способ — зайти в крупную оптику: там есть УФ-метр, который за секунду покажет, насколько хорошо линзы блокируют ультрафиолет. Но кое-что можно проверить и самому.

Проверка очков на УФ-тестере на защиту от ультрафиолета. Прибор показывает, какова степень УФ защиты. Источник изображения: smotri-optic.ru. Фото.

Проверка очков на УФ-тестере на защиту от ультрафиолета. Прибор показывает, какова степень УФ защиты. Источник изображения: smotri-optic.ru

Если дома есть УФ-фонарик, возьмите денежную купюру и посветите на её защитные волокна и метки через линзу очков. Такой фонарик вообще полезен в быту: им можно проверять купюры и скрытые следы.

Если светящиеся элементы через линзу заметно тускнеют или перестают светиться, значит она задерживает хотя бы часть ультрафиолета, который выдаёт этот фонарик. Если яркость почти не меняется — фильтр вызывает вопросы. Но считать такой тест доказательством UV400 нельзя: точный результат даст только УФ-метр.

Профессиональные очки заблокировали излучение полностью, обычные — отчасти. Источник изображения: rskrf.ru. Фото.

Профессиональные очки заблокировали излучение полностью, обычные — отчасти. Источник изображения: rskrf.ru

А вот популярный совет с пультом от телевизора не работает вообще. Идея якобы в том, что если направить пульт на экран через линзу и телевизор «не реагирует», очки правильные. На деле пульт использует инфракрасное излучение, а не ультрафиолет, так что этот тест не значит ровным счётом ничего.

Ещё один простой способ проверить УФ защиту очков без купюры. Фото.

Ещё один простой способ проверить УФ защиту очков без купюры.

Чем поляризация отличается от УФ-защиты

Эти два свойства часто путают, хотя отвечают они за разное. УФ-фильтр защищает глаза от ультрафиолета. Поляризация же отвечает за комфорт, особенно полезна на воде, снегу и за рулём: она убирает слепящие блики, которые возникают, когда свет отражается от воды, мокрого асфальта, снега или капота машины.

Особенно хорошо разница заметна зимой, когда снег слепит глаза даже без солнца: поляризация уменьшает отражённые блики, а УФ-фильтр при этом выполняет совсем другую задачу.

Очки могут иметь отличную защиту от ультрафиолета, но при этом не быть поляризованными — и наоборот.

Как за минуту проверить поляризацию

Тесты на поляризацию. Фото.

Тесты на поляризацию.

Для проверки поляризации очков есть несколько приёмов, которые не требуют специальных приборов.

  • Откройте на телефоне белую картинку, включите яркость на максимум и посмотрите на экран сквозь одну линзу. Медленно поверните очки на 90 градусов — у поляризованной линзы изображение на подходящем дисплее сильно потемнеет или почти исчезнет. Если ничего не происходит, попробуйте другой LCD-экран: этот тест работает не со всеми дисплеями.
  • Сложите две пары поляризованных очков линзами друг к другу и разверните одни на 90 градусов — просвет между ними должен стать почти чёрным.
  • Посмотрите на блик от лужи или капота, а потом наклоните голову вбок на 90 градусов. Если блики заметно усилились — поляризация есть.
  • К хорошим поляризованным очкам часто прилагают серую тест-карточку: без очков на ней почти ничего не видно, а через линзу проступает скрытый рисунок.

Почему один приёмх работает именно с экраном телефона, понять несложно: работа LCD-дисплея основана на поляризации света.

В итоге выбор сводится к паре быстрых проверок и одному взгляду на маркировку. Если УФ-фильтр честный, степень затемнения уже можно выбирать по вкусу: главное, чтобы свет не резал глаза, но и не приходилось снимать очки, потому что в них ничего не видно.

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