Что ИИ изменит в вашей жизни, пока все спорят о потере работы

Обычно разговор о нейросетях сводится к работе, и кажется, что ИИ вот-вот заменит копирайтеров, бухгалтеров и операторов колл-центров. Но самые интересные перемены могут произойти в быту, медицине, науке и в самом интернете. Любопытнее всего то, что начнётся, когда нейросеть станет посредником между человеком и окружающим миром. Мы собрали пять таких сценариев. Целиком ни один пока не сбылся, но у каждого уже есть реальная основа.

ИИ-агенты возьмут на себя бюрократию и споры с компаниями

Обычный чат-бот только отвечает на вопросы. ИИ-агент, то есть программа, которая сама выполняет действия, умеет нажимать кнопки, заполнять формы и работать с сайтами почти как человек. Такие агенты, способные пользоваться браузером, уже существуют. Достаточно будет сказать: «Интернет подорожал, найди тариф дешевле или договорись с оператором». Дальше агент сам изучит тарифы, прочитает договор, свяжется с оператором и принесёт готовый вариант. Так же можно будет разбираться со страховкой, возвратами товаров, налоговыми вычетами и коммуналкой.

Самое интересное здесь в балансе сил. У компаний есть юристы и автоматизированные системы, а человеку часто просто лень спорить из-за 500 рублей. Персональный «цифровой адвокат» не ленится никогда: заявление об отказе от услуги на 17 пунктов он заполнит за пару секунд. Пока это прогноз, но вполне приземлённый: ИИ может стать машиной по борьбе с бытовой волокитой.

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Цифровой двойник позволит проверять лечение на копии организма

Цифровой двойник — это компьютерная модель конкретного человека, которая постоянно обновляется. Она учитывает анализы, возраст, генетику, снимки, принимаемые лекарства и данные умных часов. Исследователи уже изучают такие модели для болезней сердца и сосудов, онкологии и подбора индивидуального лечения. В 2026 году в журнале Nature Reviews Bioengineering вышел большой обзор цифровых моделей кровеносной системы человека.

Идея в том, что врач сначала «даёт» лекарство модели, а не вам: что будет при большей дозе, как организм воспримет другой препарат, какой из вариантов безопаснее, как изменятся показатели через пять лет. Копия никогда не совпадёт с живым человеком полностью, так что речь о приблизительной симуляции, а не о точном предсказании. Но даже она может сдвинуть медицину от принципа «таким больным обычно помогает это» к принципу «судя по модели вашего организма, начать лучше вот с этого». Это похоже на постоянную диагностику автомобиля, только машина здесь вы.

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Самоуправляемые лаборатории ищут лекарства и материалы без перерыва

Если соединить нейросеть с лабораторными роботами, получится система, которая читает статьи, выдвигает гипотезу, ставит эксперимент, разбирает результат и придумывает следующий опыт, и так сотни раз подряд. Обзор Nature Reviews Chemistry за 2026 год описывает переход от простой автоматизации к лабораториям, где алгоритмы сами предлагают, проводят и анализируют опыты, а люди участвуют ограниченно.

В мае 2026 года в Nature описали систему Robin: она выдвигает гипотезы, предлагает эксперименты и разбирает их результаты. С её помощью нашли кандидатов в лекарства от сухой формы возрастной макулярной дегенерации, заболевания сетчатки, которое в развитых странах чаще всего приводит к слепоте. Пока их действие подтверждено только на клетках в лаборатории, а не на пациентах, и проверку результатов по-прежнему ведут люди.

Главное преимущество машины в том, что ей не нужны отпуск и сон. Она может круглосуточно перебирать варианты аккумуляторов, сплавов, молекул лекарств, пластиков, катализаторов и материалов для солнечных батарей. Через несколько десятилетий фраза «учёные разработали новый материал» может означать, что люди построили систему и поставили задачу, а удачную комбинацию нашёл ИИ после тысяч опытов. Обычный человек заметит это только по результату: однажды смартфон начнёт работать от батареи три дня.

Нейросети начнут договариваться друг с другом вместо нас

Сейчас интернет устроен под человека: мы сами сравниваем товары, читаем отзывы о покупках в маркетплейсах, выбираем гостиницу и списываемся о встрече. ИИ-агенты уже умеют работать над одной задачей дольше одного запроса и пользоваться разными инструментами. Следующим шагом могут стать переговоры вашего агента с чужим. Вы говорите: «Хочу в Петербург на четыре дня в ноябре, бюджет такой-то, без ранних рейсов», и агент сам обращается к системам авиакомпаний и гостиниц. А вместо долгой переписки «вам удобно во вторник?» два помощника сверят календари за секунду.

Если такие системы станут массовыми, изменится сам облик интернета. Сайты сегодня борются за внимание человека: огромные баннеры, яркие кнопки «Купить». Агенту всё это безразлично, ему нужны цена, характеристики и условия. Выходит парадокс: значительная часть привычной сети может стать невидимой для людей, а машины будут общаться с машинами.

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Подлинность фото, видео и голоса придётся доказывать

Когда убедительный контент генерировать легко, проблемой становится доказать, что он настоящий. Подделать можно фото, видео, голос, документ и теоретически даже видеозвонок. Пример из этого месяца: 5 октября 2026 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в ведомство ЕС по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию своего голоса как товарного знака. К ней приложена четырёхсекундная запись. Заявку ещё рассматривают, и даже в случае одобрения клонировать голос она не запретит: у тех, кто его подделывает, просто станет больше юридических проблем.

Поэтому развиваются технологии, подтверждающие происхождение файлов. Стандарт C2PA позволяет прикрепить к снимку или видео защищённую шифрованием запись о том, откуда взялся файл и редактировали ли его с помощью ИИ. Это похоже на пломбу: фото выглядит как обычно, но у него есть проверяемая история. В будущем телефон сможет подтвердить, что видео действительно прислал банк, а снимок происшествия сделан конкретной камерой и не менялся. Вопрос «есть фото — значит, правда?» сменится другим: «есть доказательство, что фото настоящее?»

Главная перемена — исчезновение цифровой рутины

У всех пяти сценариев общий знаменатель: дело не в человекоподобных роботах, а в том, что исчезнет множество мелких действий. Формы, переписка с поддержкой, сравнение тарифов, согласование встреч уйдут к машинам. Внешне будущее может выглядеть почти как сегодня, просто на цифровую рутину будет уходить гораздо меньше времени. Не исключено, что тогда ценнее станут навыки людей 1980-х, которым никакой агент не научит.

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А страх за работу всё-таки не беспочвенен, хотя и преувеличен. Есть профессии, которые нейросети почти не затронут: там решают живой контакт, работа руками и ответственность за чужую жизнь. Какие это профессии и почему ИИ там пока бессилен, мы разобрали в этом материале.