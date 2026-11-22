Кактусы известны как чемпионы по выживанию. Они растут в пустынях, где жарко и почти нет дождей, и запасают воду в толстых мясистых стеблях. Колючки у них тоже не для красоты: это видоизменённые листья, которые почти не испаряют влагу и защищают растение от животных. Многие кактусы живут десятилетиями и цветут даже в самых суровых условиях. Ну и, наконец, некоторые кактусы ядовиты и их лучше не держать дома. А теперь выяснилось, что у некоторых из них есть ещё одно умение: опунцию можно превратить в маленькую живую электростанцию.

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Опунция поглощает воздух ночью, чтобы не терять воду

Большинство растений питается за счёт фотосинтеза, то есть превращает углекислый газ и воду в сахар с помощью солнечного света. Углекислый газ они получают через крошечные поры в листьях, которые днём открыты. Для пустынного растения это опасно: в жару через такие поры уходило бы слишком много воды.

Поэтому опунция, а также алоэ, ананас и агава пользуются особым способом обмена веществ. У учёных он называется CAM-метаболизмом. Растение открывает поры только ночью, когда прохладно, впитывает углекислый газ и запасает его в виде яблочной кислоты. Днём на свету эта кислота расходуется на фотосинтез. Благодаря такому распорядку растение питается круглые сутки и при этом почти не теряет влагу.

Разная кислотность солнечной и теневой стороны создаёт ток

Самое интересное начинается дальше. Днём яблочная кислота расщепляется только на той стороне кактуса, которую освещает солнце. Теневая сторона остаётся «кислой». Получается, что внутри одного растения есть две зоны с разной кислотностью.

На таком различии работают и обычные батарейки: если между двумя частями есть разница в химическом составе, можно получить электрическое напряжение. Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Крузе решили использовать эту особенность. Свою систему, которая делает из опунции зелёную солнечную панель, они описали в журнале Plants, People, Planet 19 ноября 2026 года. В статье-первоисточнике не объясняется, как именно подключали провода к растениям, поэтому подробностей конструкции пока нет.

Над проектом работали около десяти студентов с разных факультетов. Один из авторов, специалист по окружающей среде Чарли Чесни, отметил, что для поиска решений в борьбе с изменением климата нужна именно такая совместная работа.

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Восемь кактусов дают 4,5 вольта

Одна опунция с проводами вырабатывает совсем немного электричества. Но если соединить несколько растений, напряжение складывается. Всего восемь кактусов дают 4,5 вольта. Это ровно втрое больше, чем у обычной пальчиковой батарейки AA.

Обольщаться не стоит: такое напряжение даже не почувствуешь, если дотронуться до проводов, а заряжать от кактусов телефон или включать лампу никто не предлагает. Кроме того, источник называет только напряжение и не сообщает, какую мощность растения могут выдавать долгое время. Зато этого хватает для маленьких экономичных датчиков, которые фермеры ставят на полях, чтобы следить за состоянием растений.

Засуха не мешает кактусу давать электричество

Исследователи проверили, как опунции ведут себя в главном испытании пустыни, то есть без воды. Даже через 15 месяцев засухи растения не просто выжили, а продолжали фотосинтез. Иногда напряжение у них было даже выше, чем у кактусов, которые регулярно поливали.

Чесни назвал это очень неожиданным результатом. По его словам, кактус может вырабатывать электричество даже тогда, когда нам кажется, что он почти погиб. Почему у засушенных растений напряжение иногда оказывалось выше, авторы в доступных материалах не объясняют.

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Живые датчики для фермерских полей и ограничения метода

Эколог Майкл Лоик, ещё один автор работы, видит применение в сельском хозяйстве. Кактусы с проводами могли бы работать как живые «часовые»: сами питать датчики, следить за обстановкой на поле и передавать данные на компьютер фермера. Никаких батареек менять не придётся, и проводить электричество тоже не нужно.

Идея подходит не только для опунции. Похожим образом можно использовать любое растение с ночным типом обмена веществ: алоэ, ананас или агаву. Для ферм, где их и так выращивают, это может стать удобным дополнением.

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Пока это ранняя разработка, а не готовая технология. Сами авторы говорят, что метод ещё нужно дорабатывать. Важно будет узнать, сколько энергии кактусы смогут выдавать месяцами, насколько надёжны такие системы в поле и обойдутся ли они дешевле обычных солнечных панелей или батареек.