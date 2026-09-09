Кактус у монитора защищал от излучения? Правда или миф советских компьютерных классов

Тяжёлый монитор с выпуклым стеклом, гудящий системный блок под столом и колючий кактус в горшке у края стола: такую картину помнят многие, кто застал компьютерные классы девяностых и нулевых. Растение ставили не для красоты, а, как говорил учитель информатики, «от излучения». Ну, от излучения — так от излучения, думали мы. Однако в какой-то момент мне стало интересно, а имело ли это смысл, и я стал копать. Как оказалось, физики уже давно объяснили, что на самом деле эта защита не работала. Но самое любопытное в этой истории то, что зерно правды в ней и правда было. Мониторы на электронно-лучевых трубках действительно могли производить рентгеновское излучение, и регуляторы всерьёз этим занимались. Только вот кактус к решению проблемы не имел никакого отношения. А если вы, как и я, ностальгируете по ретро-эстетике, посмотрите мою подборку винтажных часов, которые можно свободно купить, — там есть даже модели на газоразрядных трубках из СССР.

«Компьютерные кактусы» продавали у касс как защиту от излучения

Поверье жило не только в школах. Испанское издание RTVE ещё в 2011 году отвечало на вопрос читателя о том, правда ли кактусы поглощают излучение экранов и помогают глазам. Журналисты описывали маленькие кактусы, которые в магазинах выставляли рядом с кассой и продавали как «компьютерные», обещая, что они впитывают электромагнитные волны от техники. Вердикт издания и физика, которого оно опросило, был однозначным: у этого утверждения нет никаких оснований. Зато старые компьютеры содержат много интересного и даже ценного — обязательно почитайте нашу статью об этом явлении.

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Откуда взялась идея, точно неизвестно, и честнее говорить о версиях, а не о фактах. Одна из них связана с репутацией самих кактусов: растение, которое выживает под палящим солнцем пустыни, интуитивно кажется «устойчивым к излучению», хотя солнечный свет и работа электроники — совсем разные вещи. Другая версия опирается на реальную тревогу вокруг старых кинескопных телевизоров и мониторов, о которой речь ниже. Кто первым поставил горшок рядом с экраном и в каком году, источники не сообщают, и придумывать это не стоит. А вот о чем стоит задуматься, так это о правильности пользования компьютером — стоя или сидя.

Опасным считается только ионизирующее излучение

Чтобы понять, зачем вообще понадобилась бы защита, нужно разобраться, какое излучение бывает. Электромагнитные волны — это одно семейство: видимый свет, инфракрасное тепло, микроволны, ультрафиолет, рентген и гамма-лучи. Разница между ними в длине волны и энергии, и лишь часть этого семейства способна навредить живым тканям.

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Вредными считаются ионизирующие виды излучения, прежде всего рентгеновские и гамма-лучи. У них очень короткая длина волны и достаточно энергии, чтобы разрывать химические связи в молекулах, а значит, повреждать клетки. При этом эффект зависит от дозы: мы каждый день получаем небольшую порцию ионизирующего излучения от солнца, горных пород и космических лучей, и она настолько мала, что никак не сказывается на здоровье. По той же причине можно спокойно делать рентгеновский снимок.

Здесь есть научная оговорка, о которой стоит знать. Физик из RTVE говорит о пороге, ниже которого облучение не имеет последствий. Американское Управление по санитарному надзору (FDA) формулирует осторожнее: конкретных последствий крайне низких доз за долгие годы учёные не выявили, но регуляторы исходят из предположения, что безопасного порога для рентгена не существует, и потому требуют держать его уровень от бытовой техники как можно ниже. Это не противоречие, а разница между практическим и предосторожным подходом.

Старые ЭЛТ-мониторы могли давать рентген, но его ограничивали нормативами

Теперь о зерне правды. В кинескопе — электронно-лучевой трубке — пучок электронов разгоняется высоким напряжением в вакууме и ударяется в люминофорный слой экрана, заставляя его светиться. FDA прямо указывает: когда ускоренные электроны сталкиваются с препятствием, может рождаться рентгеновское излучение, а многие узлы такого телевизора или монитора работают при напряжении в тысячи вольт. Такое излучение — побочный продукт, для работы устройства оно не нужно, и его нужно контролировать.

Контроль действительно был. В США действует федеральный стандарт для телевизионных приёмников и мониторов на ЭЛТ: уровень рентгеновского излучения не должен превышать 0,5 миллирентгена в час на расстоянии пяти сантиметров от любой точки корпуса, причём измерения проводятся при максимальных настройках и даже при отказе одного компонента. Производители закладывали в кинескопную технику специальные защитные схемы, которые отключают высокое напряжение, если оно выходит за допустимые пределы. Иначе говоря, исправный сертифицированный монитор укладывался в нормы конструктивно, а не благодаря растению на столе.

С современными дисплеями вопрос снимается вовсе. В жидкокристаллических и OLED-панелях нет вакуумной трубки и пучка электронов, разогнанного до десятков киловольт, а значит, нет и механизма, который порождал рентген в кинескопах. Защищаться от рентгеновского излучения плоского монитора попросту не от чего.

Компьютер излучает свет, тепло и радиоволны, как любой прибор в доме

Что же тогда исходит от компьютера? Марио Эрреро Валеа, физик из группы популяризации Испанского королевского физического общества, перечислял в комментарии RTVE: видимый свет от экрана, инфракрасное излучение от нагретых деталей и низкочастотные микроволны от Wi-Fi и Bluetooth, похожие на те, что излучают мобильные телефоны. Ионизирующего излучения в этом списке нет.

Более того, слабые электромагнитные волны излучает любая электрическая цепь, по которой идёт переменный сигнал: она работает как крошечная антенна на той же частоте, с какой меняется ток. Так что «фонит» не только компьютер, а вся проводка и техника в доме. По словам физика, частота и интенсивность этих волн настолько малы, что их можно не принимать во внимание: вредного влияния на здоровье они не оказывают.

Почему горшок рядом с экраном не работает как щит

Допустим на минуту, что защищаться всё же нужно. Электромагнитные волны распространяются по прямой, поэтому любой экран должен стоять на пути луча — между экраном и человеком, закрывая монитор целиком. Кактус сбоку от монитора «ловит» лишь то, что летит в его сторону, а к сидящему за столом ученику всё доходит без изменений.

При этом кактус действительно поглощает излучение, которое на него попадает, — но ровно так же, как и любой другой предмет. Эрреро Валеа сформулировал это с юмором: то же самое сделает и кусок говядины, однако никто не советует вешать на монитор стейк ради здоровья. Никаких особых поглощающих свойств у колючего растения нет, а его иглы не работают ни антеннами, ни фильтрами. Даже если бы вы закрыли экран сплошной стеной кактусов, вы просто перестали бы видеть изображение, а проходящие насквозь волны никуда бы не делись.

Кактус на столе был безвредным ритуалом

Получается, что кактус у монитора не защищал ни от рентгена, которого исправная техника почти не давала, ни от радиоволн и тепла, от которых защищаться не нужно. Обещанной пользы для глаз он тоже не приносил: усталость от долгого сидения перед экраном не связана с излучением, которое можно было бы «впитать». Это не значит, что учителя и родители поступали глупо: они реагировали на реальные разговоры о рентгене из кинескопов, а простое и дешёвое «средство» всегда охотно принимается.

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В итоге кактусы стали приметой эпохи, а не средством безопасности. Главную работу за них делали инженеры, нормативы и защитные схемы внутри мониторов, а затем и сама смена технологии на плоские панели. Растение же можно оставить на столе с чистой совестью — просто потому, что оно вам нравится.